Trump opět hrozí Evropské unii cly, vadí mu vysoké pokuty pro americké technologické giganty

- Americký prezident opět hrozí Evropské unii
- Tentokrát se mu nelíbí pokuty, které dostávají technologické firmy
- Pokud od nich EU neustoupí, máme se připravit na celní odvetu
Velké technologické firmy to v Evropě nemají jednoduché. Zatímco ve Spojených státech jim všemožné monopolní praktiky víceméně procházejí, na starém kontinentu jim Evropská unie často vystaví jasnou stopku, zpravila doprovázenou tučnou pokutou. Ačkoli se nejedná o nic nového, současnému prezidentu Spojených států, Donaldu Trumpovi, se tato novina podle všeho donesla až nyní. A jak se dalo předpokládat, příliš nadšený z toho není.
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Trumpovi se evropská politika příliš nelíbí
Trump dnes na své platformě Truth Social uvedl, že jeho administrativa plánuje zahájit vyšetřování pokut, které Evropská unie uložila technologickým společnostem, jako jsou Apple, Google a Meta, za porušení antimonopolních předpisů a pravidel zákona o digitálních trzích (Digital Markets Act). Trump označil postup Evropské unie za „nelegální a vysoce neetický“, slíbil, že dosáhne zrušení sankcí, a plánuje zavést „významné clo“.
„Evropská unie je zase v akci a jako obvykle si bere na mušku VELKÉ americké společnosti! Poté, co bez jakéhokoli důvodu uložila pokutu společnosti Apple ve výši 15 miliard dolarů, společnosti Meta 3 miliardy dolarů, společnosti Amazon 2,5 miliardy dolarů a mnoha dalším, jsme právě byli informováni, že společnost Google, skutečně pokročilá a úžasná skupina, dostala bez jakéhokoli vysvětlení další pokutu ve výši 1 miliardy dolarů. Celková částka pokut pro Google tak přesáhla 18 miliard dolarů!,“ začal svůj příspěvek. Nebyl by to Trump, kdyby nepřidal i nějakou tu výhružku. „Evropská unie za toto protiprávní a vysoce neetické jednání, před kterým jsem ji opakovaně varoval, zaplatí velmi vysokou cenu. Sankce budou zcela zrušeny a předpokládáme, že jí bude co nejdříve uloženo značné CLO.“
Trump se během svého druhého funkčního období intenzivně zaměřil na cla, což mělo dopad na americké firmy i spotřebitele. Dnes vypršela platnost 10% paušálního cla, které Trump zavedl na začátku tohoto roku. Trumpova administrativa zavedla nová cla, která je nahradila, a obvinila 60 zemí z toho, že „nezavedly a účinně nevymáhaly zákaz dovozu zboží vyrobeného za pomoci nucené práce“. Tato cla se budou týkat mimo jiné zboží z Velké Británie, Číny a Evropské unie.