EU vystoupila tvrdě proti nekonečnému skrolování, Metě hrozí pokuta přes 250 miliard

- Nekonečnému skrolování sociálními sítěmi v Evropě nejspíše definitivně odzvoní
- Podle Evropské komise Facebook a Instagram porušují zákon o digitálních službách
- Metě za porušení tohoto zákona hrozí pokuta v přepočtu až 254 miliard korun
Že má nekonečné skrolování obsahem na sociálních sítích negativní dopady na naše psychické zdraví či sociální vztahy se asi není potřeba dlouho přít. Ať už prstem ukážete na jakoukoli sociální síť, prakticky všechny jsou vytvořeny tak, aby vás za každou cenu udržely ve svých spárech co nejdéle, například skrze propracované algoritmy, automatické přehrávání dalších videí či zdánlivě nekonečnou frontu obsahu. Evropské unii se to ale nelíbí – předběžné závěry v rámci zákona o digitálních službách obviňují Facebook a Instagram z toho, že své platformy navrhují tak, aby uživatelé z jejich platforem tak snadno neodcházeli a hrozí drakonickými pokutami.
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Konec doomscrollingu v EU?
Evropská komise zveřejnila předběžné závěry, v nichž obvinila Metu z toho, že Facebook a Instagram navrhla tak, aby vyvolávaly závislost, a poskytla jí formální příležitost k vyjádření, než Brusel přijme konečné rozhodnutí, které by mohlo vést k uložení pokut ve výši až 6 % jejích celosvětových ročních tržeb. Vycházíme-li z obratu společnosti Meta v roce 2025 ve výši přibližně 201 miliard dolarů (cca 4,2 bilionů korun), činí tato horní hranice zhruba 12 miliard dolarů (cca 254 miliard korun). Šetření z května 2024 zjistilo, že funkce jako automatické přehrávání, nekonečné posouvání a vysoce personalizované doporučené příspěvky podněcují u uživatele nutkání neustále posouvat obsah a přepínají mozek do „režimu autopilota“, což přispívá k nezdravým návykům a nutkavému používání.
Komise nařídila Metě, aby ve výchozích nastaveních deaktivovala automatické přehrávání a nekonečné posouvání, zavedla účinné přestávky v době strávené u obrazovky a upravila svůj doporučovací algoritmus tak, aby se nezaměřoval výhradně na udržení uživatelů na svých platformách. Meta je ale jiného názoru: její mluvčí Ben Walters uvedl, že závěry „nezohledňují přesně významné kroky, které jsme podnikli na ochranu teenagerů“. Komisi ale toto opatření nestačí – podle ní lze účty pro teenagery snadno zrušit a nepředstavují dostatečnou překážku, která by vedla ke změně zaběhnutých návyků. Rodičovská kontrola navíc podle závěrů studie vyžaduje značné technické znalosti, čas i úsilí, což pro rodiny představuje příliš velkou zátěž.
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Načasování není náhodné – skupina odborníků jmenovaná předsedkyní Komise Ursulou von der Leyenovou má v pondělí předložit svá doporučení ohledně toho, zda by EU měla stanovit minimální věk pro používání sociálních médií. Von der Leyenová již naznačila, že omezení podporuje, a legislativní návrh by mohl být předložen na podzim. Předběžné závěry dávají Metě právo prostudovat shromážděné důkazy a předložit oficiální obhajobu. Pokud Komise potvrdí porušení předpisů, má pravomoc uložit strukturální nápravná opatření a, budou-li tato opatření ignorována, kromě základní pokuty také penále.