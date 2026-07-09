„Šmírovací zákon“ Chat Control se vrací. Čeští europoslanci ho poslali k druhému čtení

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- Evropský parlament ve zrychleném řízení znovu projedná nařízení Chat Control 1.0
- Takzvaný „šmírovací zákon“ podle některých pomohl vypátrat evropskou síť pedofilů
- V EU se řeší i důraznější Chat Control 2.0, podle kterého by mělo dojít ke sledování zpráv i fotek přímo na zařízení
Jedna z nejkontroverznějších digitálních regulací posledních let se vrací na evropskou scénu. Evropský parlament (EP) totiž tento týden schválil znovuotevření a opětovné projednávání takzvaného Chat Control 1.0 v rámci mimořádného zrychleného řízení označovaného jako urgent procedure. Pro nové projednávání legislativy hlasovala drtivá většina českých europoslanců.
Chat Control znovu v řešení
Chat Control 1.0 představuje dočasnou výjimku z evropského nařízení ePrivacy. Díky ní mohou poskytovatelé e-mailových a komunikačních služeb dobrovolně využívat technologie pro odhalování známých nelegálních materiálů nebo podezřelého obsahu v komunikaci uživatelů. Nejde tedy o povinné čtení všech zpráv ani o automatickou kontrolu každé konverzace evropských občanů.
Poskytovatelé pouze dostávají možnost podobné nástroje využívat a případné nálezy hlásit úřadům. Kontroverze kolem Chat Control ale vznikla především proto, že Evropský parlament už letos v březnu prodloužení této výjimky odmítl.
Situace se však změnila poté, co Rada Evropské unie 2. července přijala původní návrh Evropské komise jako svou oficiální pozici a odstartovala tak druhé čtení legislativního procesu. Evropský parlament nyní dostal tři měsíce na to, aby návrh odmítl nebo upravil. Pokud by to nestihl, výjimka by mohla vstoupit v platnost automaticky. Právě proto nyní europoslanci schválili opětovné projednání návrhu ve zrychleném režimu „urgent procedure“.
Čeští europoslanci byli pro
Znovuotevření a posun do druhého čtení podpořilo 331 europoslanců, 304 se jich vyjádřilo proti a 11 se jich zdrželo. Proti byli všichni europoslanci ANO, oba za Starosty, oba za TOP 09 i KDÚ-ČSL. Naopak proti se vyjádřila pirátka Markéta Gregorová, europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM) a Ivan David (SPD), Ondřej Krutílek (ODS) a Ondřej Dostál (SD-SN).
Evropští lidovci zapomněli, že ne znamená ne, a právní kličkou protlačili Chat Control 1.0 zpět na stůl. Rychlou procedurou, která porušuje pravidla EP. Ve čtvrtek bude k odmítnutí potřeba 361 hlasů. Tady už nejde jen o soukromí, ale o důvěru v demokracii.
— Markéta Gregorová 🦄 (@marketkag.eurosky.social) 2026-07-07T11:43:38.523Z
Právě Gregorová patří k největším kritikům Chat Control v Evropském parlamentu. Nové hlasování označila za problematický precedens a obvinila zastánce návrhu z obcházení původní vůle parlamentu. Její kolega Jan Farský za Starosty, který hlasoval pro znovuprojednání, se brání, že hlasoval tak, jak považuje za správné.
„Hlasoval jsem tak, jak považuji za správné. Pro úpravu, která bez problémů fungovala pět let. A díky které byly odhaleny stovky pedofilů a ochráněny tisíce dětí. Soukromí je pro toho, kdo si ho chce chránit, zachováno. Na této úpravě se shodlo 26 z 27 státům EU, proti z Česka byli David z SPD, komunisti Konečná a Dostál a pirátka Gregorová. Až na posledně jmenovanou jsem rád, že nejsem v takové společnosti,“ napsal Farský na síť X.
Ve hře je ještě kontroverznější verze
Současně s Chat Control 1.0 probíhají v Bruselu jednání také o trvalém nařízení známém jako Chat Control 2.0, které by mělo současnou výjimku nahradit. Právě tato verze vyvolává největší obavy odborníků na kyberbezpečnost a ochranu soukromí. V minulosti se totiž objevily návrhy na takzvaný client-side scanning, tedy kontrolu fotografií a zpráv přímo v telefonu uživatele ještě před jejich zašifrováním a odesláním.
|Srovnání
|Chat Control 1.0
|Chat Control 2.0
|Typ opatření
|Dočasná výjimka z pravidel ePrivacy
|Trvalé evropské nařízení
|Skenování komunikace
|Dobrovolné
|Potenciálně povinné na základě příkazu úřadů
|Koho se týká
|Poskytovatelů, kteří se sami rozhodnou nástroje využívat
|Služeb, kterým bude uložena povinnost detekce
|Šifrované zprávy
|Do koncového šifrování přímo nezasahuje
|Může zasáhnout i do end-to-end šifrovaných služeb
|Co má odhalovat
|Především známé materiály sexuálního zneužívání dětí
|Známé i nové materiály a také grooming
|Technologie
|Typicky porovnávání digitálních otisků souborů
|Možná analýza obsahu přímo v zařízení před zašifrováním
|Hlavní spor
|Zda má být skenování zpráv vůbec povoleno
|Zda EU nevytváří infrastrukturu pro masový dohled
Zastánci tvrdí, že bez podobných nástrojů je boj proti sexuálnímu zneužívání dětí na internetu prakticky nemožný. Kritici naopak varují před vytvořením infrastruktury pro masový dohled nad soukromou komunikací Evropanů; všech, bez náznaků podezření. Nejbližší hlasování o prodloužení současné výjimky má proběhnout ještě tento týden. Výsledek může výrazně ovlivnit budoucnost šifrované komunikace v celé Evropské unii.