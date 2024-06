Velký bratr z Bruselu? Evropská unie chce číst vaše šifrované zprávy, a nejen to

Evropská komise zveřejnila pozměňovací návrh zákona o ochraně dětí na internetu, kterou přinesl Evropský parlament a Rada již před více než rokem. Jde o celkem zásadní změnu fungování internetového prostředí, někteří dokonce volí označení jako „začátek konce soukromí na internetu“.

Pokud vůbec netušíte, o co se jedná, návrh nové směrnice má v zásadě dva předměty, navíc ale pevně propojené. Tím prvním je bezpečí dětí a mladistvých na internetu, snaha o jeho udržení a eliminaci možných hrozeb. Druhým hlavním nosníkem je zefektivnění boje s trestnou činností a terorismem.

Zákon se objevil poprvé vloni a tehdy se hovořilo o tom, že Evropská unie (EU) chce mít přes výrobce vašeho telefonu přístup do vaší galerie a v jednoduchosti řečeno lustrovat fotky, zdali se tam náhodou nenachází nějaký podezřelý materiál, například snímky zachycující týrání dětí či dětskou pornografii.

Proti tomu zákonu se tehdy vymezili i čeští europoslanci, v čele s pirátským Marcelem Kolajou. Teď tu ale máme nové složení Evropského parlamentu – a brzy i Komise – a projednávaný zákon byl doplněn ještě o jednu zásadní novinku.

Evropská unie chce mít přístup ke všem zařízením, které občané na každodenně používají, ať už jde o mobil, tablet, počítač, ale i chytré auto a další IoT produkty. Přímo orgány EU by v aktuálním znění zákona měly mít přístup ke zprávám na vašem telefonu, a to třeba včetně těch šifrovaných.

V případě podezření by pak EU předala informace bezpečnostním složkám členských států. Argument, že tak snáze půjde předcházet zločinům a terorismu, je bohužel slabá náplast na to, že EU chce de facto beze zbytku šmírovat telefon každého občana.

Původní návrh z 22. května shodil ze stolu Evropský soud pro lidská práva, ten se tehdy vymezil proti prolomení šifrovaných dat. Komise přidala do návrhu několik „drobností“, jako například bod o tom, že do monitoringu nebudou spadat chatovací platformy státní správy a jiné veřejně nedostupné aplikace.

Nicméně proti návrhu EU brojí i bezpečnostní experti. Kupříkladu podle Jana Jonssona, šéfa VPN služby Mullvad, půjde o kritické ohrožení anonymity na internetu a otevření zadních vrátek kyberzločincům. K tomuto vyjádření se přidává i Meredith Whittaker, ředitelka aplikace Signal.

📣Official statement: the new EU chat controls proposal for mass scanning is the same old surveillance with new branding.

Whether you call it a backdoor, a front door, or “upload moderation” it undermines encryption & creates significant vulnerabilitieshttps://t.co/g0xNNKqquA pic.twitter.com/3L1hqbBRgq

— Meredith Whittaker (@mer__edith) June 17, 2024