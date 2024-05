Je hotovo: Evropská rada schválila „bič na umělou inteligenci“, kdy začne platit?

Evropská rada dnes schválila směrnici o umělé inteligenci (AI), která jako první na světě přináší ucelený seznam pravidel a regulací pro firmy, které chtějí pracovat s AI jako takovou. Platit má začít zhruba dva roky od schválení a alespoň částečně dopadne na všechny současné giganty investující do umělé inteligence.

Směrnici, též akt o umělé inteligenci navrhla vloni Evropská komise, hlavní výkonný orgán Evropské unie (EU). V březnu letošního roku jej pak na plénu schválil Evropský parlament, hlasovalo pro něj 523 přítomných europoslanců. Z těch českých všichni za ANO, TOP 09 a KDU-ČSL. Zatímco všichni europoslanci za ODS se hlasování zdrželi, proti naopak byli kupříkladu Piráti, SPD či KSČM.

The EU’s AI act is the first legislation in the world on #ArtificialIntelligence. Uses of AI will be:

✅ secure

✅ trustworthy

✅ ethical

🇪🇺Telecoms ministers adopted the #AIAct today.

Read more 🔗 https://t.co/ZqdOir2IXh

— EU Council (@EUCouncil) May 21, 2024