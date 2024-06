Recenze zvlhčovače vzduchu Levoit Dual 200S (Pro): kompaktní řešení pro zdravé prostředí

Levoit Dual 200S je chytrý zvlhčovač vzduchu, který si na nic nehraje a s přehledem zvládá vše, co slibuje

V dnešní době, kdy trávíme stále více času v interiéru, je kvalita vzduchu, který dýcháme, zásadní pro naše zdraví a pohodu. Zvlhčovače vzduchu se stávají nezbytnou součástí domácností, a to nejen během zimních měsíců, kdy je vzduch často suchý.

Jedním z nejnovějších přírůstků na trhu je zvlhčovač vzduchu Levoit Dual 200S a Dual 200S Pro. Tento moderní přístroj slibuje nejen efektivní zvlhčování vzduchu, ale také tichý provoz a snadné ovládání. V této recenzi se podíváme na jeho klíčové vlastnosti, výhody a případné nedostatky, abychom zjistili, zda skutečně stojí za investici.

Obsah balení

Zvlhčovač vzduchu je zabalen do menší krabice, kde je bezpečně uložen a prakticky připraven k používání. Po vybalení všech součástí a rozmotání dlouhého kabelu (1,8 m) s adaptérem můžete ihned začít se zvlhčováním vzduchu.

Je škoda, že adaptér není integrován přímo do zvlhčovače. I když není adaptér nijak velký, bylo by elegantnější připojovat pouze napájecí vidlici. Délka kabelu pravděpodobně vyhoví většině uživatelů.

Design a konstrukce

Zvlhčovač vzduchu Levoit Dual 200S hezky zapadá do rodiny elegantních produktů této firmy. Čistý design podtrhuje pěkná bílo-černá kombinace (k zakoupení i základní bílá varianta). Válcové provedení pak zapadne do každé domácnosti, a díky svým rozměrům (30 × 18 × 18 cm) nebude překážet a vyčnívat.

Produkt je velmi dobře zpracovaný a vyrobený z BPA free plastu, takže jde skutečně o zvlhčovač určený pro zdravé a nezávadné používání. Základna ukrývá veškerou technologii. Na ni se poté pokládá nádržka s 360stupňvou hlavicí (lze ji nastavit jakýmkoliv směrem), kterou lze mít v myčce.

Doplním, že hmotnost činí něco málo přes 1 kilogram (bez vody), takže zařízení můžete bez problému přenášet mezi místnostmi.

Parametry a funkce

Pojďme si vyjmenovat některé klíčové parametry: ultrazvuková technologie zaručuje dokonalé a tiché (26-28 dB) zvlhčování vzduchu, nízký příkon 24 W, maximální výkon dosahuje až 220 ml/h, doporučená plocha místnosti 27 m², 3l nádrž (výdrž až 25 hodin provozu), Wi-Fi 2,4 GHz a Bluetooth je poté samozřejmostí.

Nechybí ani připojení do chytré domácnosti, kdy poté můžete zvlhčovač ovládat přes hlasové asistenty Google Assistant a Amazon Alexa. Na HomeKit od Applu ale bohužel musíte zapomenout. V rámci dotykových tlačítek lze nastavit automatický režim, kdy si čistička přizpůsobuje čistící výkon sama, dále mírné a vysoké zvlhčování vzduchu.

Najdeme zde i plošku pro režim spánku, kdy zhasne displej a nastaví se nejmenší výkon. Zvlhčovač dále můžete vypnout/zapnout nebo měnit osvětlení ze sedmi barev. Další funkce jsou dostupné pouze skrze aplikaci. Nachází se zde i speciální filtr – dvojitý ventil, který zabraňuje tomu, aby se do zvlhčovače dostaly vlasy, prach či jiné pevné nečistoty.

Aplikace VeSync

Zvlhčovač vzduchu Levoit Dual 200S můžete používat prakticky ihned po vybalení z krabice, avšak s mobilní aplikací posunete jeho funkce na vyšší úroveň. Aplikace zatím není dostupná v češtině, ale od českého zastoupení máme příslib, že na překladu se pracuje a měl by být hotový do konce roku. Nicméně není zde mnoho dlouhých textů, takže vše bude jistě srozumitelné i v angličtině.

V aplikaci VeSync pro Android a iOS můžete spravovat celou chytrou domácnost a připojit mnoho zařízení. Párování zvlhčovače Levoit Dual 200S je jednoduché. Jakmile je zvlhčovač zapnutý, spáruje se se smartphonem přes Bluetooth. Poté zadáte heslo k vaší Wi-Fi a můžete jej pohodlně ovládat přes domácí síť.

Zvlhčovač můžete zapínat a vypínat, sledovat úroveň vlhkosti nebo měnit nastavení intenzity zvlhčování. Můžete nastavit rozvrhy, zapínat časovač a provádět aktualizace firmwaru, stejně jako další podrobnější nastavení.

V aplikaci také zapnete cool noční osvětlení, které ihned zpestří váš domov. Vybírat můžete z celé škály barev a samozřejmostí je nastavení intenzity osvětlení. Tohle platí pro variantu Dula 200S Pro s černou základnou. Nicméně k dostání je i levnější bílá varianta, která má na přední straně pouze dvě tlačítka a navíc nemá barevné podsvícení.

Můžete nastavovat cílovou vlhkost ovzduší, přičemž vidíte doporučenou úroveň. Ovšem mrzí mě, že nevidíte stav vody, tedy kolik se aktuálně nachází v nádržce – to musíte kontrolovat fyzicky očima. Můžete si ovšem prohlédnout graf vývoje vlhkosti ve vašem domově. Aplikace je podle mého názoru intuitivní a nabízí všechny potřebné funkce.

Používání zvlhčovače

Zvlhčovače vzduchu obecně pomáhají při alergiích, nachlazení, astmatu, suché pokožce, symptomech suché nosní sliznice apod. Správná vlhkost vzduchu je prospěšná nejen pro lidi, ale i pro rostliny, které potřebují optimální vlhkost, aby prospívaly.

Nádrž se zde plní snadno shora – buď dolitím z karafy nebo můžete nádržku pohodlně vít ke dřezu, voda vám z ní poté nevyteče. Dual 200S vám ale nabízí i využití aromaterapie, protože není žádný problém do vody přidat aromatické oleje. Citrusové vůně osvěžují prostředí, levandule vám pomůže ke zklidnění těla a od stresu, eukalyptus zklidní bolest hlavy a máta uvolní horní cesty dýchací.

Jakmile v zařízení dojde voda, zvlhčovač se automaticky vypne, aby nedošlo k poškození. Na tuto skutečnost budete upozorněni přes aplikaci v chytrém zařízení. Po většinu času jsem využíval automatický režim, který většinou běžel na nejmenší výkon (v zimě by měl více práce).

Během testování jsem zvlhčovač umístil jak do obývacího pokoje, který má výměru přibližně 30 metrů čtverečních, tak i do ložnice (15 m²). V obýváku trávil většinu testovaného času a neměl žádný problém jej zvlhčit na požadovanou úroveň 50 % vlhkosti. Nicméně s většími a členitějšími prostory už by mohl mít problémy, pokud by pochopitelně nedocházelo k patřičnému promísení vzduchu.

V menší místnosti se efektivita nicméně projevila naplno a zvlhčit vzduch v místnosti zvládl zvlhčovač na automatický výkon v řádech desítek minut. Zvlhčovač je prakticky neslyšný, takže není problém ho používat i během spaní – prakticky jsem o něm nevěděl když byl zapnutý. Další velkou výhodu vidím v tom, že i při plném výkonu se pára hezky rozptyluje do vzduchu a není pod zvlhčovačem mokro.

Závěrečné hodnocení

Levoit Dual 200S se stal mým skvělým parťákem v domácnosti. Ať už jde o elegantní design, jednoduché ovládání, nebo rychlé a efektivní zvlhčování vzduchu. Tento model spolehlivě splní nároky i náročnějších uživatelů, kteří ovšem nechtějí utrácet za zvlhčovač velké částky nebo se jim líbí kompaktní rozměry.

Ovládací panel i aplikace nabízejí všechno potřebné a nastavení je intuitivní. Aplikace VeSync vám dokonce umožní připojení do chytré domácnosti a možnost ovládání přes Google Assistanta nebo Amazon Alexu. Velkou výhodou je senzor vlhkosti, díky kterému stačí zapnout automatický režim a o nic se nemusíte starat. Bohužel ale v aplikaci nevidíte, kolik vody ještě zbývá v 3l nádržce.

Mezi mínusy patří prozatímní absence české lokalizace (očekává se do konce roku 2024) a nemožnost zapojení do chytrého ekosystému od Applu. Zvlhčovač Levoit Dual 200S lze pořídit za cenu 1 890 Kč, což je vzhledem k jeho schopnostem příjemná cenovka. Za cenu 2 190 Kč zakoupíte model Dual 200S Pro, který přináší barevné podsvícení, což je za mě cool vychytávka. Celkově mohu kompaktní zvlhčovač Levoit Dual 200S vřele doporučit.

Klady sympatický design a kompaktní rozměry

3l nádrž na vodu

možnost přidání vonných olejů

propojení s chytrou domácností od Googlu a Amazonu

možnost nastavení směru páry

efektivní zvlhčování vzduchu

ukazatel vlhkosti v místnosti

aplikace VeSync a barevné podsvícení Zápory aplikace zatím není v češtině

nelze integrovat do Apple HomeKit

v aplikaci chybí údaj o stavu vody v nádržce

