Recenze Asus ExpertBook B5: spolehlivý pracant do podnikové sféry

Asus ExpertBook B5 je primárně podnikový stroj

Potěší vyměnitelnou RAM, LAN konektorem a skvělým chlazením

Za mnou testovanou konfiguraci s Core i7, 32 GB RAM a 1TB úložištěm zaplatíte 33 990 Kč s DPH

Asus ExpertBook B5 s produktovým číslem B5404CVA-Q50183X patří mezi novinky na českém trhu. Nesnaží se zaujmout perfektním designem či třeba malými rozměry připomínající ultrabook. Řada ExpertBook se zaměřuje na podniky a testovaný model je v tomhle ohledu ukázkový. Nechybí například zvýšená odolnost nebo kvalitnější zabezpečení. Uvnitř kovového šasi se nachází desetijádrový Intel Core i7 třinácté generace, nechybí celá řada portů včetně ethernetu nebo dva Thunderbolt 4 porty. Bude to však stačit? Nejen na to si odpovíme v dnešní recenzi.

Design a konstrukce

Po designové stránce příliš nepřekvapí, ostatně je z části zaměřen na využití ve firmách, kde se čistý vzhled v tmavě modré až černé barvě hodí. Víko je na dotyk příjemné, avšak bohužel i v tomto případě se nedostalo na plazmokeramickou úpravu, která výrazně pomáhala eliminovat šmouhy a otisky prstů. Tu Asus nabídl například minulý rok u Zenbooku S 13 OLED.

Zde u Expertbooku chybí a je to hodně poznat. Matné provedení ještě umocňuje, jak rychle se šmouhy a otisky zachytí. Každou chvíli vás tak čeká leštění a co hůř, není zrovna jednoduché šmouhy z notebooku dostat. Ideální je vlhčený ubrousek.

Kompletně kovové šasi využívá magnézium a hliník. Ke zpracování nemám jedinou výtku, vše perfektně lícuje, nic se neprohýbá a nechybí speciální pant, který nadzvedává základnu při otevření víka. To se dá otevřít až do úhlu 180 stupňů.

Zvýšená odolnost slibuje přežití otřesů a nárazů při častém přenášení, notebooku rovněž nevadí nízké a vysoké teploty. Ostatně splňuje vojenskou normu MIL-STD 810H. Hmotnost 1,34 kilogramu spadá do standardu trhu. Rozměrově se proti jiným 14palcovým notebookům odlišuje hlavně větší tloušťkou (31,37 × 22,68 × 1,9 cm). To má však i výhodu u lepší cirkulace vzduchu, a tedy kvalitnějšího chlazení.

Klávesnice a touchpad

Využívá se podsvícená klávesnice se standardním rozložením a českými popisy. Asus nicméně ukryl několik větších či menších překvapení. Nechybí například čtečka otisků prstů, která je ukryta v zapínacím tlačítku v pravém horním rohu. Úplně dole si můžete všimnout CoPilot klávesy, která by správně měla spustit AI Microsoftu. Problém je akorát v tom, že Copilot není dostupný v České republice přímo v systému. Prozatím tak funguje jen jako standardní Windows klávesa.

Poslední netradiční věcí jsou speciálně označené klávesy 1 až 4. Ty slouží k rychlému spuštění různých funkcí nebo aplikací. Nastavení probíhá v aplikaci Asus Expert Widget. Touchpad funguje rovněž skvěle, i když někomu by mohla chybět funkce virtuální numerické klávesnice.

Základní IPS displej příliš nepotěší

OLED displeje jsou chloubou většiny ZenBook notebooků od Asusu. To stejné se bohužel nedá napsat o řadě ExpertBook. U testovaného modelu se tchajwanská společnost rozhodla pro základní IPS panel s rozlišením 1920 × 1200 pixelů a poměrem stran 16:10. Svítivost displeje je pouhých 300 nitů, což je u notebooku s cenou přes 30 tisíc málo. Jedná se o dostatečnou hodnotu, pokud se bude využívat jen někde v kanceláři. Nicméně Asus jej značně prezentuje jako notebook stvořený na cesty. Přitom ale dtačí trochu slunečního svitu a displej je téměř nečitelný.

Žádná sláva to není u barev, kdy konkrétně pokrývá 45 procent barevného spektra NTSC a vzhledem k ostatním parametrům, není velkým překvapením základní 60Hz obnovovací frekvence. Testovaná varianta nemá dotykový displej, avšak u dražší varianty je dotyková vrstva k dispozici.

IR kamera a reproduktory

Vedle klasické Full HD webkamery se nachází rovněž IR kamera, která tak doplňuje čtečku otisků prstů. V obou případech se podporuje Windows Hello. Za možnost výběru u odemykání notebooku si Asus rozhodně zaslouží plusové body. Obzvlášť když oba způsoby fungují velice dobře. Dostalo se také na integraci krytky, která webkameru v případě potřeby zakryje.

Stereo reproduktory směřují dolů, každopádně nezní vůbec špatně. Pomáhá tomu i větší tloušťka základny, hlasitost je více než dostatečná.

Výkon obstarává desetijádrový Intel Core i7

Možná trochu překvapivě Asus zvolil starší generaci desetijádrového procesoru Intel Core 7-1355U. Vybaven je integrovanou grafickou kartou Intel Irix Xe. V případě potřeby vyššího grafického výkonu bude existovat i varianta s dedikovanou grafickou kartou, konkrétně Nvidia GeForce RTX 2050. Testovaná varianta pak obdržela 32 GB DDR5 paměti a velmi rychlé 1TB SSD. Kladně se musí hodnotit možnost výměny RAM a SSD bez větších problémů.

Disciplína Výsledek Geekbench 6 – Single Core 2 222 bodů Geekbench 6 – Multi Core 8 669 bodů Cinebench 2024 – Single Core 108 bodů Cinebench 2024 – Multi Core 284 bodů PCMark10 5 758 bodů 3DMark Time Spy 1 675 bodů CPU-Z – Single Core 656 bodů CPU-Z – Multi Thread 4 858 bodů

Jak i naznačuje název procesoru, jedná se o úspornější variantu a výsledky z benchmarků to potvrzují. Obzvlášť při zapojení více jader to není žádný zázrak. Na kancelářskou práci je tento procesor více než dostačující, avšak při náročnějších úkonech mu může lehce dojít dech. Největší překvapení se však týká chlazení. Ono už při standardní kancelářské práci téměř neslyšíte ventilátory. Ještě větší překvapení přišlo během benchmarkování, které velmi dobře simuluje vysokou zátěž i po dobu několika desítek minut. Hluk z ventilátorů se i při vyšší zátěži držel v rámci mezí a v podstatě nerušil. To je jedna z výhod větší tloušťky notebooku. Komponenty nejsou tak namačkané na sebe, vzduch lépe cirkuluje a hned to jde poznat.

Vůbec špatně na tom není také rychlost SSD disku, která odpovídá tomu, co se dá vidět u jiných zařízení v podobné cenové hladině. Samozřejmě hraní her neočekávejte už kvůli absenci dedikované grafiky. S integrovanou GPU si zahrajete maximálně starší tituly.

Konektivita a systém

U konektorů mám rozporuplné pocity. Na jednu stranu potěší plnohodnotný ethernetový LAN konektor, na tu druhou ale chybí čtečka SD karet. U notebooku zaměřeného na práci bych ji přitom docela ocenil. Jak už je u Asus notebooků zvykem, i zde u ExpertBooku jsou téměř všechny konektory na pravé straně. Nechybí dva USB-C porty s podporou standardu Thunderbolt 4, dvě klasická USB-A, HDMI 2.1 a kombinovaný audio konektor. Zaměření na podniky se pak připomíná u volitelné čtečky čipových karet. V neposlední řadě je k dispozici Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.3.

Na notebooku je předinstalovaný systém Windows 11 Pro, který je obohacen o pár Asus aplikací. Dobrou zprávou je to, že McAfee antivirus už minimálně z této řady notebooků zmizel. Základní aplikaci MyAsus pro nastavení a správu zařízení doplňuje GlideX pro vytvoření sekundární obrazovky z telefonu či tabletu. Expert Widget pro nastavení klávesových zkratek jsem již popisoval výše.

Poslední speciální aplikací je Asus Business Manager a jak už název napovídá, určena je hlavně pro podniky. Nabízí například zamknutí USB portů, aktivování šifrování SSD, rychle zálohování dat nebo nastavení vlastního loga při spuštění notebooku.

Výdrž a nabíjení

Větší tloušťka zařízení se bohužel neprojevila u kapacity akumulátoru, který má poměrně standardních 63 Wh. Odráží se to i u výdrže, při kancelářské práci, občasném přehrání videa a nastavením jasu na 75 procent, jsem se dostával většinou na hodnotu šesti hodin. V zavřeném stavu a aktivním úsporném režimu si pak laptop bere cca procento baterie za hodinu.

Naměřená rychlost nabíjení 65W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 22 minut 39 minut 69 minut 122 minut

Nabíjení probíhá přes 65W adaptér, který je zakončený USB-C konektorem. Bohužel rychlost není žádná sláva, kompletní nabití trvá cca dvě hodiny. Rychlejším adaptérem si pak příliš nepomůžete. Konkrétně jsem zkoušel 100W GaN adaptér s USB-PD, nicméně rychlost nabíjení zůstala na identických číslech.

Závěrečné hodnocení

Doporučit notebook Asus ExpertBook B5 je poměrně těžké. Za částku 34 tisíc je těch kompromisů příliš a o lepší notebook pro osobní použití zakopnete pomalu na každém kroku. Naštěstí Asus nabízí i další (levnější) konfigurace. Zaměření na firmy je evidentní a pro jednotlivce pořízení nedává smysl. Například skvělé chlazení, povedená konstrukce, možnost výměny RAM nebo dva druhy biometrického odemykání nezachrání to, že jde o notebook s podprůměrným displejem a nižším výkonem. Kolísá tak v podstatě u dvou klíčových věcí, které se od notebooku tak nějak očekávají.

Na druhou stranu do podnikové sféry může jít o zajímavou volbu. Kancelářskou práci odvede více než dobře, nechybí lepší zabezpečení, ethernet konektor nebo čtečka čipových karet. I v tomhle případě samozřejmě záleží na výsledné ceně, kterou si jednotlivé firmy dokáží u výrobce usmlouvat. U mnou testované výbavy působí cena 33 990 Kč poměrně sebevědomě. Na výběr jsou ale naštěstí i další hardwarové konfigurace (a není jich zrovna málo). Nejlevnější ExpertBook B5 startuje na 15 tisících korunách, nejdražší vyjde na necelých 38 tisíc.

Asus ExpertBook B5 8.1 Design a konstrukce 8.6/10

















Hardwarová výbava 7.8/10

















Výdrž akumulátoru 7.9/10

















Konektivita 8.6/10

















Kvalita displeje 7.4/10

















Vstupní zařízení 8.2/10

















Klady ukázkové zpracování

IR kamera

Thunderbolt 4

výborné chlazení

vyměnitelná RAM a SSD

čtečka otisků prstů Zápory nízký maximální jas

základní IPS panel

horší výkon

magnet na šmouhy a otisky

vyšší cena Koupit Asus ExpertBook B5