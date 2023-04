Asus Zenbook S 13 OLED: tloušťka 1 cm, hmotnost 1 kg a špičkové parametry

Nejnovější notebook od Asusu ukazuje, že i do ultratenkého těla lze nacpat plnohodnotné porty USB a HDMI

Nový Zenbook zaujme i slušným výkonem a špičkovým displejem

Zároveň se jedná o nejtenčí OLED notebook na světě

Baví vás tenké a lehké cestovní notebooky? V tom případě vašemu pohledu nesmí uniknout novinka, kterou před malou chvílí představil Asus. Jeho nový Zenbook S 13 OLED je příjemným cestovním strojem, který zaujme nejen svojí konstrukcí, ale rovněž hardwarovou výbavou.

Tělo Zenbooku S 13 OLED se pyšní tloušťkou 1 cm a hmotností 1 kg – je tak o 30 procent tenčí a o 25 procent tenčí než v případě minulé generace. Výrobce se pyšní, že na výrobu použil široké množství recyklovaného materiálů, a to jak pro hořčíkové okolí klávesnice, tak pro plastové klávesy nebo hliníkové šasi. V posledním případě Asus hovoří o materiálu Plasma ceramic aluminium, který má zaujmout prémiovým vzhledem, vysokou odolností a stoprocentní znovupoužitelností.

Do víka Asus zakomponoval 13″ OLED displej s rozlišením 2880 × 1800 pixelů (2,8k) na poměru stran 16:10. Zobrazovač se pyšní 100% pokrytím gamutu DCI-P3, maximálním jasem 550 nitů, obnovovací frekvencí 120 Hz a podporou standardu Dolby Vision. Displej obepínají tenké rámečky, přičemž do toho horního se vešla infračervená kamerka podporující funkci Windows Hello.

Uvnitř počítače tikají procesory Intel Core 13. generace, v nejvyšší konfiguraci můžete nový Zenbook získat s procesorem Core i7, grafikou Iris Xe, 32 GB RAM a 1TB úložištěm. Oproti minulé generaci výkon narostl o více než 20 procent, o chlazení procesoru se stará dvojice ventilátorů. Účinnějšímu chlazení navíc napomáhá nadzvednutí základny počítače při otevření víka.

I přesto, že má počítač v pase pouhý 1 cm, nešetřil Asus na portové výbavě. Po bocích najdete dvojici Thunderbolt 4 portů, jedno klasické USB-A, plnohodnotné HDMI a 3,5mm port na sluchátka. Kapacitu akumulátoru neznáme, Asus nicméně hovoří o více než 14 hodinách výdrže na jedno nabití. Součástí balení je 65W adaptér s velmi kompaktními rozměry. Operačním systémem je Windows 11 v edici Pro.

Cena a dostupnost

Asus Zenbook S 13 OLED bude na českém trhu dostupný ve dvou variantách lišících se výbavou, a to v druhé polovině května za cenu startující na 31 tisících korunách.