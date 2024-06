Recenze Honor 200 Lite: za málo peněz hodně megapixelů

Jde o jeden z nejlevnějších smartphonů se 108Mpx fotoaparátem

Chloubou je velký 90Hz AMOLED displej, 4500mAh akumulátor a rychlé 35W nabíjení

8 GB RAM (vRAM až 16 GB) a 256GB úložiště přijde na 7 990 Kč, respektive 6 990 Kč

Honor 200 Lite je nejnovějším přírůstkem do rodiny smartphonů od společnosti Honor. Tento model představuje zajímavou volbu pro uživatele, kteří hledají moderní zařízení s hezkým designem, kvalitním displejem, solidním výkonem a dostatečně dobrou kamerou bez nutnosti utrácet vysoké částky.

V České republice jej zakoupíte za 7 990 Kč, nicméně do konce června lze ušetřit dalších 1 000 Kč. V recenzi se podíváme na klíčové vlastnosti Honor 200 Lite, včetně celkového uživatelského zážitku. Splňuje očekávání a jak si stojí ve srovnání s konkurencí v této cenové kategorii?

Obsah balení

Novinka přichází zabalená v tenké krabičce, což dává tušit, že se v ní mnoho nenachází. Najdete zde pouze 1,5m kabel s koncovkami USB-A a USB-C a sponu pro vyjmutí slotu.

Bohužel se zde nenachází žádný adaptér, takže budete muset použít váš starý nebo si dokoupit nový (případně využít červnové akce, kdy k telefonu dostanete 66W adaptér zdarma). Příjemným bonusem je z továrny nalepená ochranná fólie na displeji.

Design, který zaujme

Design se za mě Honoru povedl. 200 Lite zaujme dvěma barevnými variantami (námi testovanou azurovou a černou) s efektními matnými odlesky. Na první pohled vás jistě zaujmou také ploché boky a tenkost zařízení. V pase naměříte pouze 6,8 mm, což jej činí jedním z nejtenčích smartphonů za poslední dobu.

Rozměry činí 161,1 × 74,6 milimetrů, takže nejde o žádného drobečka, ale o poměrně velký smartphone. Obsáhnout displeje jednou rukou takřka není možné. Hmotnost se zastavila na hodně příjemných 166 gramech, což vzhledem k proporcím představuje zařízení lehké jako pírko. Telefon se příjemně drží v ruce, i když matná záda přeci jen trochu kloužou.

Plastová záda mi nijak zvlášť nevadí, i přes polykarbonátový rám je konstrukce pevná. Pochválit mohu i kvalitu zpracování. Hezky vypadá obdélníkový modul s fotoaparáty, který je kryt sklem a okolo ozdobným rámečkem. Nicméně vystupuje docela dost ze zad zařízení, takže se telefon při položení na stůl houpe.

Honor se pyšní zvýšenou odolností vůči pádům – novinka údajně bez úhony ustojí pád z výšky až 1,65 metru, vody a prachu se ale bojí. Vespod najdeme USB-C pro dobíjení, mřížku hlasitého reproduktoru a primární mikrofon. Stereo reproduktory zde bohužel nenajdeme.

Čtečka otisků prstů na boku

Na pravém boku se v nenápadném zapínacím tlačítku nachází čtečka otisků prstů. Samotné tlačítko se trochu hůř tiskne, ale snadno nahmatá palcem. Rychlost samotného odemknutí mě velice překvapila. Stačí jemně přiložit palec nebo klidně i ťuknout a rázem máte odemčeno.

Čtečka je poměrně přesná a otisk nerozpozná jen zhruba v jednom pokusu z dvaceti. Odemknutí lze provést i klasickým zadáním pinu, hesla nebo tvaru. Můžete využít i rychlé a pohodlné odemykání pomocí obličeje, nicméně se jedná o 2D sken přední kamerkou, takže úroveň zabezpečení není tak vysoká.

Rozměrný 90Hz AMOLED

Honor 200 Lite dostal do vínku velký 6,7“ displej s rozlišením Full HD+ (1 080 × 2 412 pixelů), tzn. jemnost 394 ppi a poměr stran 20:9. Jedná se o AMOLED, který zaručuje absolutní černou, syté barvy a výborný kontrast. Jas je perfektní i venku na sluníčku (v peaku až 2 000 nitů) a pozorovací úhly jsou také dobré. K zobrazovacím vlastnostem tak nemám jedinou výtku.

V téhle cenové kategorii mě kvalita panelu opravdu velice překvapila a displej tak patří k nejlepším vlastnostem smartphonu. Obrazovka navíc zabírá 89,9 % přední plochy. Rámečky jsou vskutku tenké, takže i zde přední strana boduje. V horní části se nachází pilulkový výřez pro přední fotoaparát a senzory, který ovšem nelze softwarově schovat.

Hodně potěší i 90Hz obnovovací frekvence displeje. V podobné cenové kategorii sice najdeme i smartphony se 120Hz panely, ale dle mého názoru je 90 Hz dostatečně svižných a navíc ne tak energicky náročných. Nechybí ani funkce Vždy na displeji, kdy stačí zaťukat na obrazovku a zobrazí čas, datum, úroveň nabití, notifikace nebo nějaký obrázek.

Hardwarová výbava na přijatelné úrovni

Hnacím motorem se stal 6nm čipset MediaTek Dimensity 6080 s 8 procesorovými jádry (2× 2,4GHz Cortex-A76 a 6× 2GHz Cortex-A55) a grafikou Mali-G57 MC2. Operační paměť disponuje kapacitou 8 GB, ale díky funkci virtuální RAM můžete tuto hodnotu až zdvojnásobit. Interní úložiště nabízí solidních 256 GB. To je ale hodnota konečná, protože slot microSD karty chybí.

Výkonu má smartphone tak akorát. V AnTuTu benchmarku (v10) jsem pomocí tří testů naměřil v průměru 448 tisíc bodů. Na nějaké základní hraní jistě dostačuje. Trochu víc se zadýchá při zapnuté 90Hz frekvenci, ale i tak si udržuje přijatelnou teplotu. Svižnost systému je chvalitebná a více méně se nesetkáte s žádnými záseky nebo nějakým delším načítáním aplikací.

Hardwarové parametry Honor 200 Lite Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Mediatek Dimensity 6080, octa-core, 2× 2.4 GHz Cortex-A76 + 6× 2,0 GHz Cortex-A55, GPU: Mali-G57 MC2, RAM: 8 GB, interní paměť: 256 GB, pam. karta:

Rozměry: 161,1 × 74,6 × 6,8 mm, hmotnost: 166 g, zvýšená odolnost: ne Displej, konektivita a baterie 6,7", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2412 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.1, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4500 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 108 Mpx, f/1.8, PDAF, druhý: 5 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, třetí: 2 Mpx, makro, f/2.4, selfie kamera: 50 Mpx, f/2.1, HDR, Full HD video Kompletní specifikace

Dále ve výbavě nechybí podpora 5G, GPS, dual-band Wi-Fi 5, Bluetooh 5.1 nebo NFC. Potěší, že můžete vložit dvě nanoSIM karty.

Dobrá výdrž a rychlé 35W nabíjení

Vestavěný akumulátor disponuje kapacitou 4 500 mAh. Nejde o špatnou hodnotu, ale v dané kategorii jde spíše o lehce podprůměrnou. To je dáno především tenkostí zařízení. Více zaujme podpora 35W rychlého nabíjení. Bezdrátové nabíjení pochopitelně schází.

Naměřená rychlost nabíjení 35W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 13 minut 22 minut 40 minut 63 minut

Telefon při běžném používání vydrží bez problémů 1,5 dne na jedno nabití. Výjimkou nemusí být ani dvoudenní výdrž při menší zátěži. I při velké zátěži se celý pracovní den obejdete bez nabíjení. Na plné nabití zvládne 14 hodin přehrávání videa a 16 hodin prohlížení webu.

Dost záleží na používání 90Hz displeje. Výdrž můžete prodloužit přepnutím na 60Hz frekvenci panelu, zapnutím tmavého režimu nebo vypnutím funkce Vždy na displeji. V zásadě je výdrž přijatelná a většině uživatelů bude dostačovat.

Android 14 s nadstavbou MagicOS 8.0

Roli operačního systému zastává Android v nejnovější verzi 14. Honor použil svou vlastní nadstavbu MagicOS 8.0. Ta se od čistého Androidu liší ve vzhledu a několika funkcích navíc. Prostředí je intuitivní a opravdu pěkně zpracované. Systém běží pěkně plynule.

Na velké obrazovce si budete jistě užívat možnost zobrazovat aplikace v oknech nebo klasickou funkci rozdělení obrazovky pro dvě aplikace. Užitečným nástrojem je chytrý panel, který vyvoláte potažením prstu z okraje displeje. V něm se nacházejí zástupci vybraných aplikací a nástrojů.

Na ploše si nově můžete nechat umělou inteligencí zobrazit návrhy aplikací na základě situací a vašich zvyků. Funkce Magic Portal poté umí přidržením nějakého obsahu přenést jej do jakékoliv aplikace pro další použití. Můžete například označený text rychle přenést do poznámek, e-mailu apod. To samé platí pro obrázky a screenshoty.

108Mpx fotoaparát v hlavní roli

Zadní straně dominuje velký obdélníkový fotomodul, který ukrývá výraznou chloubu tohoto smartphonu – hlavní fotoaparát s velmi vysokým rozlišením 108 Mpx. Objektiv disponuje světelností f/1.8 a ostřením pomocí fázové detekce scény.

Senzor je velký 1/1.67“ a jednotlivé pixely tak mají velikost 1,92 μm. Fotografovat lze v plném rozlišení 12 000 × 9 000 pixelů nebo využít seskupování 9 pixelů do jednoho.

Dále zde najdeme 5Mpx širokoúhlý fotoaparát s clonou f/2.2 a 2Mpx makro kamerku s clonou f/2.4. Teleobjektiv zde nenajdeme – o přiblížení se stará vysoké rozlišení hlavního snímače. Přední selfie fotoaparát nabízí velmi vysoké 50Mpx rozlišení a světelnost f/2.1.

Za dobrých světelných podmínek

Musím říct, že Honor mě kvalitou snímků mile překvapil. V dané cenové kategorii podává nadprůměrné výkony. Celkově jsou fotografie poměrně detailní i ostré a chválím je za nízkou míru šumu. Ostření probíhá zhruba od 10 cm. Snímky blízkých předmětů jsou taktéž povedené a všimnout si můžete výrazného bokeh efektu.

Telefon si vede velmi dobře u scén s velkým dynamickým rozsahem a funkce HDR zde funguje opravdu spolehlivě. U portrétního režimu oceňuji, že se snaží vytvářet přirozené rozostření pozadí, jehož míru můžete upravovat (ne zpětně), avšak není tak precizní, což je patrné při okrajích foceného objektu.

Dedikovaná makro kamerka je popravdě hodně špatná a nevidím důvod, proč zde je. Většinou skrze ni pořídíte opravdu nekvalitní snímky.

Širokoúhlý fotoaparát

Širokoúhlý fotoaparát je zde také tak trochu do počtu. Nízké rozlišení prostě nestačí a ve většině případů obdržíte fotografie s vysokým šumem, neostrostí a ztrácejícími se detaily. Za horších světelných podmínek jde kvalita u širokoúhlých snímků rapidně dolu.

Naproti tomu v aplikaci najdete rychlé přepínače pro dvojnásobné a trojnásobné přiblížení. Přiblížené snímky jsou poměrně kvalitní, detailní a ostré, takže absence teleobjektivu tolik nebolí.

Noční režim

Ani za horších světelných podmínek se nemusíte bát špatných výsledků. Fotografie z hlavního fotoaparátu si zachovávají poměrně slušnou ostrost i úroveň šumu.

Nechybí ani noční režim (pouze pro hlavní fotoaparát), který scénu snímá přibližně 4 vteřiny a následně provede úpravy. Všimnout si můžete zvýrazněných obrysů a vytažených stínů. Fotografie jsou prosvětlenější a detailnější. Vzhledem k pořizovací ceně 7 tisíc korun slušná práce.

Záznam videa

Video lze natáčet v maximálním rozlišení Full HD (1920 × 1080 pixelů) při 30 snímcích za vteřinu. Dále si můžete nastavit HD (1280 × 720 px) při 30 fps. Vyšší rozlišení nebo snímkovací frekvence zde chybí. To je popravdě velká škoda, i když cílové skupině uživatelů to bude stačit. K dispozici je i funkce pro časosběrné video, zpomalené záběry (720p/120 fps) a natáčení předním a zadním fotoaparátem současně.

Zajímavou funkci představuje Příběh, která vám dokáže pomoci s natáčením profesionálně vypadajících krátkých videí. 22 šablon poskytuje hezké efekty, zajímavé střihy a hudbu. Tutoriál vás provede procesem natočení několika záběrů a algoritmus se poté postará o výsledný sestřih.

Celková kvalita záznamu není na dobré úrovni, ale když si se záznamem pohrajete, můžete z něj dostat maximum. Obecně ale platí, že širokoúhlý fotoaparát na natáčení není vhodný pro své nízké rozlišení a kvalitu. U hlavního snímače nejvíce zamrzí absence jakékoliv stabilizace.

Závěrečné hodnocení

Honor 200 Lite je zdařilým smartphonem nižší střední třídy, byť nějaké ty nedostatky oproti konkurenci má. Přednostní produktu je bezesporu velký AMOLED displej s 90Hz obnovovací frekvencí a vysokým jasem. Tohle se vážně povedlo a na této novice mě displej zaujal prostě nejvíc. Oceňuji také hezký vzhled, dobré zpracování, tenkost 6,8 mm a hmotnost pod 170 gramů. Někomu určitě mohou vadit větší rozměry, ale takový je bohužel trend – buďme rádi aspoň za tenké rámečky okolo displeje.

Hlavní 108Mpx fotoaparát fotí i natáčí velmi slušně a v dané kategorii možná lehce nadprůměrně, a to také za horších světelných podmínek. Pokud ovšem hledáte chytrý telefon s více objektivy, zejména s kvalitnějším širokoúhlým, budete se muset poohlédnout jinde. Chválím rychlou čtečku otisků prstů a velkorysé 256GB úložiště. Spokojeni budete i s výdrží baterie a rychlým 35W nabíjením. Pochválit mohu i prostředí systému s mnoha funkcemi.

Honor 200 Lite zakoupíte za 7 990 Kč, respektive 6 990 Kč. Vybírat můžete ze dvou barev – zelené Cyan Lake a v černé Midnight Black. Při nákupu tohoto modelu získáte dárek v podobě nabíječky Honor SuperCharge v hodnotě 599 Kč. Mezi jeho největší konkurenty patří levnější Infinix Note 12 Pro, dále stejně drahý Honor Magic 6 Lite, Oppo Reno 11 nebo Nothing Phone (2a).

Honor 200 Lite 7.8 Design a zpracování 7.6/10

















Výkon a optimalizace 7.2/10

















Hardwarová výbava 7.4/10

















Fotografie a video 7.7/10

















Výdrž baterie 8.9/10

















Klady skvělý 90Hz AMOLED displej

výdrž baterie, rychlé 35W nabíjení

256GB úložiště, 8 (16) GB RAM

kvalita fotografií

rychlost čtečky otisky prstů

pěkné prostředí, hodně funkcí

tenký pas, matná záda Zápory de facto jediný zadní fotoaparát

méně barevných variant

pro někoho větší rozměry

vystupující fotomodul

plastové tělo

