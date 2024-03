Nothing Phone (2a) recenze: překvapivý vyzyvatel dravých Číňanů

Nothing Phone (2a) je odlehčenou variantou loňského modelu

Sází na vysoký výkon, velkou baterii a osobitý design se světelným systémem Glyph

Jde také o nejlevnější telefon výrobce, pořídíte jej už od 7 999 Kč včetně DPH

V létě 2023 jsem v recenzi telefonu Nothing Phone (2) vyjádřil oprávněnou pochybnost nad tím, kam se britská značka Carla Peie ubírá. Cena produktu meziročně vzrostla, wow efekt se ale více méně vytratil. A ejhle, netrvalo to ani rok a výrobce jako by chtěl ujistit své fanoušky, že pořád má co nabídnout. Tak se zrodil odlehčený Nothing Phone (2a).

Označení vypůjčené od série Google Pixel prozrazuje, že novinka je odlehčené provedení pro nenáročné, spíše než skutečný nástupce, kterého lze očekávat později tohoto roku. Je to stále Nothing Phone? Má transparentní design, svítící prvky na zádech. Nutno ale také dodat, že výrobce značně přiškrtil rozpočet. Pojďme se podívat, jak se mu (ne)podařilo uspět v extrémně složitém segmentu trhu, kde kralují čínské značky.

Proč můžete důvěřovat SMARTmanii? Každý produkt nebo službu, kterou testujeme, prověřujeme v reálném provozu po dobu minimálně jednoho až dvou týdnů. Přípravě recenze věnujeme maximální pozornost a snažíme se v ní vždy objektivně zhodnotit všechny klady a zápory daného produktu.

Nothing Phone (2a) můžete pořídit na oficiálním webu výrobce, popřípadě u všech velkých tuzemských prodejců elektroniky. Nabízen je v černé a krémové barevné variantě, na oficiálním e-shopu ještě ve světlejší čistě bílé verzi. K mání jsou dvě varianty (8/128 a 8/256 GB), přičemž cena začíná na sympatické částce 7 999 Kč včetně DPH.

Obsah balení

Nový Nothing Phone dostanete ve velmi podobném balení jako ty předešlé. Toto je jen menší a tvarem i velikostí připomíná klasické krabičky současných telefonů. To mimo jiné znamená, že se tam vejde prakticky jen telefon samotný, nabíjecí kabel USB-C s transparentní koncovkou a originálně tvarovaná sponka na vyjmutí SIM slotu, který je v tomto případě duální. Žádný adaptér, ani žádné příslušenství.

Světla svítí méně, stěrače nestírají

Jak jsem prozradil v úvodu, na mnoha místech se v porovnání s hlavními modely značky Nothing šetřilo. A krutým úsporám neunikl ani hlavní prvek celého designu – systém LED osvětlení Glyph. Zatímco plnotučné Nothing Phony svítí po celé ploše zad (2. generace nabízí hned 12 světelných prvků), levnější varianta si musí vystačit se třemi LED proužky.

Všechny se nachází v horní části zad, kolem modulu fotoaparátu. Ten je trochu nezvykle – ale o to zajímavější toto originální řešení je – umístěn do středu horní poloviny zadní plochy, ze zad jakoby vyvstává a skládá se ze dvou fotoaparátů. Kousek nad nimi je ještě přisvětlovací LED a mikrofon.

Jinak jsou záda opět plochá, bez 2,5D efektu po stranách, na rozdíl od loňského provedení. Nepřekvapivě se šetřilo i na dílenském zpracování. Zadní část telefonu je zhotovena z lesklého plastu, který se velmi rychle zašpiní a upatlá, takže po hadříku budete sahat až nepřirozeně často. Nějaký ten stěrač by se tak určitě hodil. Zklamáním je i plastové šasi, které je drsné na dotyk, působí neobyčejně lacině a tělo se při této konstrukci při silnějším zapření prohýbá.

Potěší alespoň základní odolnost proti stříkající tekutině a prachu (IP54). Co se týče ovládacích prvků po stranách, ty jsou snadno dostupné – zamykací tlačítko vpravo i rozdělená tlačítka pro regulaci hlasitosti jsou příjemně na dosah prstů. Radost mám i ze stereo ozvučení, které nehraje nikterak světoborně, ale potěší vůbec jeho přítomnost, protože v cenové kategorii do 10 tisíc to stále ještě není úplně samozřejmost.

Displej také slušně svítí

Obrazovka Nothing Phonu (2a) udělá radost konzervativním fanouškům, byť to v kontextu celkového zařízení zní jako nesmysl. Má totiž parametry, od kterých konkurence odstupuje i v nižších cenových patrech. Především je plochý, nahoře s maličkým průstřelem, po stranách s nerušivými 2,1milimetrovými rámečky.

Výrobce označuje typ zobrazovače jako Flexible AMOLED, těžko však říct, co si pod tím představit, ohebný totiž telefon není. Kvalita zobrazení je ale nadmíru vysoká, potěší také vysoká svítivost 1 100 nitů (v nejvyšším bodě až 1 300 nitů) a dynamická obnovovací frekvence až 120 Hz, která ale v případě Always-on zobrazení klesne až na 30 Hz.

Co do velikosti zůstala 6,7″ úhlopříčka displeje z loňského modelu. Nic proti tomu, na trhu platí tato velikost za tu absolutně nejoblíbenější. Zachováno bylo i rozlišení displeje Full HD+. Konkurence už často sahá po vyšším rozlišení, nicméně rozhodně nelze Full HD+ brát coby negativum, naopak jde o vítaný standard. Obrazovka je na pohled pouhým okem dostatečně jemná, rastr by skutečně hledal jen hnidopich.

Výkon a výbava

Znamenitým prvkem nového telefonu od Nothing je zvolený čipset. Nothing se dle vlastních slov dokonce podílel na vývoji, i když lze jen těžko ověřit, do jaké míry. Celý smartphone pohání speciálně upravená sada Dimensity 7200, ke které si výrobce přihodil sufix „Pro“. Jednoduše vysvětleno: je výkonnější než základní verze 7200, také než konkurence od Qualcommu, ale ne tolik jako 7200 Ultra.

Hardwarové parametry Nothing Phone (2a) Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Mediatek Dimensity 7200 Pro, octa-core, 2× 2,8 GHz Cortex-A715 + 6× 2,0 Cortex-A510, GPU: Mali-G610 MC4, RAM: 8/12 GB, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta:

Rozměry: 161,74 × 76,32 × 8,55 mm, hmotnost: 190 g, zvýšená odolnost: IP54 Displej, konektivita a baterie 6,7", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1084 × 2412 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.9, 1/1.56", PDAF, OIS, druhý: 50 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 114˚, 1/2.76", 0.64µm, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.2, 1/2.74", Full HD video, HDR Cena: 7 999 Kč Kompletní specifikace

Čipset je postaven na 4nm architektuře od TSMC a 8jádrovém procesoru, který sestává z 2 jader Cortex A715 s taktem 2,8 GHz a 6 jader Cortex A510. Kromě toho disponuje grafickým akcelerátorem Mali G610 MC4, jenž používají i mírně výkonnější stroje s čipsetem Dimensity 7200 Ultra, jako je například Redmi Note 13 Pro+.

Je otázka, čím je tento hybridní čipset užitý u Nothing Phonu (2a) vlastně speciální. Víme, že výrobce chtěl nabídnout 4nm architekturu, zároveň ale potřeboval výkonnější železo, než je relativně oblíbený Snapdragon 7s Gen 2. Ve srovnání s prvním Nothing Phonem oficiální materiály hovoří o 18% nárůstu výkonu při značné 16% úspoře energie.

V praxi tyto nuance nepoznáte. Při pohledu na cenu je ale Dimensity 7200 Pro skvělá volba, nabízí dostatečný výkon pro běžnou agendu, multimédia i hraní her. Pro tyto účely dokonce výrobce přinesl speciální Herní režim, který alokuje výkon na spuštěnou aplikaci či hru a omezí nedůležité procesy na pozadí. V benchmarcích pak tento čipset boduje následovně:

Co se týče další výbavy, nesmím opomenout Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, 5G, GPS a pochopitelně i NFC pro bezkontaktní platby. Úložiště je v naší variantě 256GB a systém z něj ukusuje něco kolem 19 GB. Operační paměť 8 i 12 GB by měla být dostatečná na všechny druhy aktivit, můžete ji navíc virtuálně rozšířit o 2, 4 nebo 8 GB.

Výdrž a nabíjení

Jak to u levnějších telefonů – notabene u těch s cenou do 10 tisíc korun – bývá, výdrž je obvykle příjemným překvapením. V tomto konkrétním případě se výrobce nebál nasadit velký akumulátor s kapacitou 5 000 mAh, se kterým si bohatě vystačíte na 2 dny.

Zároveň ale pozor, pokud telefon budete hodně ždímat, podaří se vám jej vybít rychleji než konkurenční stroje ve stejné cenové kategorii. Když jsem se rozhodl mobil skoro úplně vybít, stačilo mi necelých 6 hodin ustavičného focení, natáčení videí a hraní. To se moc neslučuje s tím, že čipset má být dle výrobce velmi úsporný.

Naměřená rychlost nabíjení 45W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 15 minut 27 minut 40 minut 53 minut

Pokud jde o nabíjení, nemám prakticky žádnou výtku. Dobíjecí výkon až 45 W je v této třídě tak nějak standardem. Originální adaptér není dodáván v balení, musíte si jej tedy opatřit za 899 korun. Celý telefon nabijete za méně než hodinu, za prvních 10 minut se dostanete na 20 %. Nothing musel také učinit obrovský ústupek: ze zad odebral nabíjecí cívku, což je vidět na první pohled, a novinka tím pádem neumí bezdrátové nabíjení.

Operační systém „na Nic“

U svého nového telefonu Nothing propaguje nadstavbu Nothing OS 2.5, která je postavena na Androidu 14. Výrobce i u tohoto o poznání levnějšího přístroje garantuje 3 velké aktualizace Androidu a 4 roky průběžných bezpečnostních updatů.

Výhodou samotného Nothing OS je, že jej vůbec nemusíte používat. Při prvním zapnutí se vás mobil zeptá, zdali chcete skočit do prozkoumávání nadstavby, anebo se spokojíte s čistým Androidem. Kdyby toto nabízeli i další výrobci, nikdo, ale opravdu nikdo by se nezlobil!

Originální grafická nadstavba pak nejvíce benefituje z nápaditého designu widgetů, z nichž některé jsou i šikovně interaktivní. Problém je v tom, že nejsou designově kompatibilní s klasickými androidovými widgety, tudíž pokud máte alespoň krapet estetického cítění, budete výrazně omezeni ve volnosti použití jednotlivých zástupců.

K tomu se opět opakuje problém některých widgetů z loňska, například Rychlý náhled, který slibuje zobrazit datum, počasí a harmonogram podle dat z kalendáře. Denní plán podle Kalendáře Google však nezobrazuje a půlka „dlaždice“ je tak prázdná.

Z loňska lze opsat i další negativa, respektive výtky, které nebyly vyslyšeny. Nothing stále nevypiplal pro češtinu své tečkované digitální písmo, takže font v systému je strohý a nudný. To samé platí o balíčku ikon. Ten naprosto eliminuje barvy, takže se uživatel musí řídit jen podle piktogramů, a to má ke komfortnímu řešení daleko. Nehledě faktu, že balíček stále neumí v jednotném designu zobrazit celou řadu oblíbených aplikací, kupříkladu Microsoft Teams.

Marná sláva, Nothing OS je možná v záplavě přebarevných čínských nadstaveb příjemným ozvláštněním, nicméně po pár hodinách používání vám dojde, že kromě grafiky nenabízí nic nového, nic objevného. Dokonce i takový zajímavý prvek, jako rekordér hovorů, Nothing raději deaktivoval ze strachu o soukromí uživatelů.

Fotoaparát: skoro přes kopírák

Co vypadá na papíře převesele, se v realitě občas nepěkně vybarví. Nothing Phone (2a) disponuje dvěma zadními snímači – hlavním a širokoúhlým – jako jeho předchůdci. Oba slibují 50Mpx rozlišení. Zatímco sekundární kamera se 114° úhlem záběru je stejná (snímač Isocell JN1), hlavní opticky stabilizovaný foťák je Isocell GN9 (namísto loňského IMX 890) a na výsledných obrázcích je znát, že se tak trochu šetřilo.

Vlivem technologie známé jako štěpení pixelů pořizuje telefon ve výchozím stavu 12,5Mpx snímky, pomocí menu rychlých přepínačů ve fotoaplikaci ale můžete snadno přeřadit na maximální 50,1Mpx rozlišení. Na něco takového jsme už zvyklí, nabízí to všichni výrobci.

Kvalita velkých i menších snímků je rozhodně na vysoké úrovni. Je patrná snaha zachytit velké množství detailů i při výchozím rozlišení. Zrovna potěšující ale není silný postprocesing a také silná saturace barev při ideálním osvětlení (silně osvětlené interiéry, popřípadě exteriér). Fotoaplikace neumožňuje zvolit si jiný režim barev, pouze aplikovat na snímky vybraný filtr.

Hlavní snímač je dále zodpovědný i za portréty a jeho práci v tomto ohledu mohu pochválit. Detaily v obličeji jsou působivé, bokeh efekt působí přirozeně, navíc jej můžete snadno manuálně regulovat. Bohužel bokeh efekt se nedaří vyvážit při focení nočních portrétů. Zůstává ale možnost pro přisvícení využít kromě klasické LED také okleštěný systém Glyph.

Širokoúhlý snímač pořizuje za určitých podmínek stejné fotky jako vloni. Tyto podmínky jsou ale ztížené tím, že oproti minulému roku ztratil autofokus, takže kvalita širokoúhlého snímku bude hodně záviset na tom, jak v klidu dokážete ruku udržet. A v noci to platí trojnásob.

Velmi nepochopitelným úkrokem zpět je chybějící makro režim, který by mohl využívat širokoúhlý snímač, koneckonců stejně jako posledně. Režim tu každopádně není vůbec dostupný a vám tak nezbyde nic jiného než využívat digitální 2× zoom. Tehdy vám ale k ničemu nebude přisvětlení Glyph, které na vzdálenost 7 centimetrů od objektu opravdu nic neosvítí.

Ve výřezu je k dispozici ještě třetí snímač, a sice 32Mpx selfie kamerka Sony IMX615. Ta je na chlup stejná jako u plnohodnotného modelu Phone (2). Kvalita snímků je tak totožná, práce se softwarovým bokehem vlastně také a potěší i přítomnost 60snímkové frekvence pro video, i když jen ve Full HD rozlišení.

V otázce videa si Nothing Phone (2a) vede dle očekávání. Jeho sestava umožňuje natáčet záběry ve Full HD či 4K rozlišení, avšak s vyšším rozlišením musíte dát vale 60 fps, umí pouze 30 fps. Díky kvalitní optické stabilizaci nejsou záběry nikterak trhané. Během natáčení však nelze přepínat jednotlivé kamery, což je škoda.

Závěrečné hodnocení

Britská firma Nothing se vydala klikatou cestou. Vloni představila de facto vlajkový model, který mířil výš než jejich první počin. A přestože jsem si jej pracovně přejmenoval na Phone (1.5), vlastně přivál mezi smartphony s cenou kolem 15 tisíc korun svěží vítr.

Už tehdy ale bylo jasné, že na přesrok bude třeba něco, co uhrane masy. Prodávat více méně originálně zpracovaný telefon pro pár nadšenců asi nezní jako úspěšná prodejní strategie. Tím „něčím, co uhrane masy“ má být levnější provedení vlajkového modelu jménem Phone (2a). Pixely s přídomkem „a“ jsou také úspěšné, tak co by nemohl Nothing, že ano.

Bohužel pro takřka jakéhokoliv výrobce, tato cenovka je přecpaná čínskými výrobci. Za 7 tisíc pořídíte Redmi Note 13 Pro, za 7,5 tisíce Poco X6, za 8 tisíc třeba Magic 6 Lite a s lehkým příplatkem za 9 tisíc korun můžete mít Honor 90 nebo Motorolu Edge 40 Neo. To je konkurence, ze které jde strach.

Nothing to ale v mých očích zvládl. Cena není přemrštěná, to je základní předpoklad. Ve většině prvků výbavy, které jsou skutečně důležité, si s Čínou nic nedaruje. Má vysoký výkon, parádní výdrž, umožňuje čistý Android a má celkem unikátní světelný bazmek na zádech. Určitě je to lepší kup než první generace – a v mých očích dokonce i lepší kup než někteří jeho přímí konkurenti. Jestli to bude stačit na celosvětový úspěch? To si povíme zase jindy…

Nothing Phone (2a) 8.6 Design a zpracování 8.4/10

















Výkon a optimalizace 9.0/10

















Hardwarová výbava 8.3/10

















Kvalita fotografií a videa 8.2/10

















Výdrž baterie 9.3/10

















Klady originální, i když už trochu okoukaný design

parádní displej

důraz na vysoký výkon

možnost čistého Androidu, 4letá podpora

dobrý hlavní fotoaparát a selfie kamera Zápory levné plastové zpracování

širokoúhlý fotoaparát bez AF a makro režimu

Nothing OS začíná nudit

bezdrátové nabíjení hodně chybí Koupit Nothing Phone (2a)