Nothing v Česku zařízl nahrávání hovorů. S touto fintou to stále funguje

Nothing se nejspíš krotí s funkcí nahrávání hovorů v Nothing OS 2.5.3

Některým uživatelům již funkce nefunguje, anebo byla částečně deaktivována

Společnost Nothing nabídla prostřednictvím aktualizace možnost nahrávat hovory. Přichází s tím přitom jako jeden z mála výrobců, většina se nativní implementaci nahrávání hovorů straní. A jako krok špatným směrem to nejspíš vnímá i Nothing, protože funkci začal u uživatelů postupně blokovat.

Nahrávání hovorů: funguje nebo ne?

V úterý jsme informovali o tom, že v rámci aktualizace Nothing OS 2.5.3 je dostupná také funkce nahrávání hovoru přímo při telefonování, a to buď tlačítkem na obrazovce telefonátu, anebo speciálním widgetem, který umí kromě mikrofonu nahrávat i systémový zvuk.

Šéf Nothingu, Carl Pei, funkci velkolepě oslavoval na síti X, pod jeho příspěvkem se však rozhořela diskuze o to, jak moc je etické a vlastně i legální nahrávat někoho bez jeho vědomí, respektive bez jeho svolení. Ukázalo se, že dle některých výkladů občanského zákoníku to legální je.

Stačilo ale jen pár dní, co byla funkce dostupná, aby ji výrobce u uživatelů postupně zablokoval. Jako první o tom informovali kolegové z mobilenet.cz, kteří provedli nahrávací test 12. a 13. března. Zatímco první den vše fungovalo, druhý den již funkce dostupná nebyla a telefon předložil upozornění, že „nahrávání hovorů není v naší lokalitě dostupné“. Nahrávání hovoru přes widget ale dle našich informací funguje i po této změně.

Funkce je nejspíš deaktivována postupně napříč regiony, kde může být v rozporu se zákonem. Podle našeho redakčního testu z 13. března vše funguje – a to jak prostřednictvím telefonní obrazovky, tak při nahrávání přes specializovaný widget.

Nothing se k situaci zatím nevyjádřil, není tedy jasné, zdali pokyn k deaktivaci funkce podal přímo výrobce, anebo za ním stojí lokální regulátor.