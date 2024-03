Nothing Phone má novou funkci. V Česku dokonce může porušovat zákon

Do systému Nothing OS přichází nová funkce widgetu záznamníku

Ten umožní nahrávat zvuk z mikrofonů, ale i telefonní hovory na jedno kliknutí

Dejte si ale pozor, v mnoha případech může být nahrávání hovorů nelegální

Britská společnost Nothing oslavila dnešní uvedení modelu Phone 2a na trh aktualizací své grafické nadstavby. S updatem Nothing OS 2.5.3 přichází i jedna dlouho očekávaná funkce, po které zákazníci po celém světě volali – widget pro rychlé nahrávání hovorů. Jenomže používání této funkce vás může nejen v Česku dostat do problémů se zákonem.

Rekordér v Nothing OS

Aktualizace Nothing OS 2.5.3 je od víkendu dostupná pro Nothing Phone 1. generace a model 2a, co nevidět by měla dorazit také na plnohodnotný Nothing Phone 2. V seznamu novinek výrobce upozorňuje na vylepšenou fotoaplikaci, optimalizovaný výkon, lepší haptickou odezvu a také několik nových widgetů, jako je například rekordér hovorů.

Just out and already a new update. Introducing Nothing OS 2.5.3 for Phone (2a). With improved camera performance, smoother operation, and handy new widgets. To update, head to Settings > System > System Update pic.twitter.com/5HcP3BaOOi — Nothing (@nothing) March 11, 2024

Widget záznamníku umí na jedno kliknutí nahrávat hlasovou poznámku z mikrofonu, ale také zvuk uvnitř systému. To můžete využít například pro nahrávání hovorů, což je funkce, kterou operační systém Android většinou sám od sebe nenabízí, lze ji ale přidat pomocí aplikací třetích stran.

Šéf firmy Nothing, Carl Pei, lákal na tuto funkci od minulého týdne. „Mnoho lidí žádá o diskrétní nahrávání hovorů na telefonech Nothing. To je nyní možné prostřednictvím našeho nového widgetu pro nahrávání,“ uvedl na síti X.

Funkce na hraně zákona

Touto funkcí se však každý uživatel potenciálně pohybuje na hraně zákona. V obecné míře totiž české zákony ctí právo na soukromí a neumožňují nikoho nahrávat (obrazově nebo jen zvukově) bez jeho svolení. Konkrétně § 86 občanského zákoníku uvádí jasně a zřetelně:

„Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Zejména nelze bez svolení člověka narušit jeho soukromé prostory, sledovat jeho soukromý život nebo pořizovat o tom zvukový nebo obrazový záznam.“ Náš občanský zákoník je přitom v tomto případě nadřazený Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GPDR).

Zákon vlastně umožňuje pouze tři výjimky, kdy svolení druhé strany není potřeba: při pořizování k vědeckým, uměleckým, tiskovým či rozhlasovým důvodům, pokud bude záznam využit k výkonu nebo ochraně jiných práv, respektive pokud bude využit k úředním účelům, tedy třeba jako důkazní materiál u soudu.

Co na to Carl Pei?

Skutečně tak platí, že v některých případech je možné nahrávku telefonního hovoru provést bez souhlasu druhé strany, případně i bez jakéhokoliv upozornění. Pokud ale nemáte jak prokázat výjimku ze zákona, můžete mít velký problém, protože jste záměrně narušovali soukromí druhé strany.

Uživatelé, kteří jsou si vědomi toho, že v celé řadě zemí není ve většině případů možné někoho nahrávat jen tak bez jeho svolení, se s touto otázkou obrátili na samotného Carla Peie. Ten jako hlavní důvod, proč tuto funkci nabízí, uvedl ochranu uživatelů před kyberzločinci.

Usually to protect themselves against bad players — Carl Pei (@getpeid) March 9, 2024

Ať už tak či onak, Nothing OS je jeden z mála operačních systémů, které nabízí nativní funkci nahrávání hovoru bez nutnosti stahovat jakoukoliv další aplikaci. Než se ale rozhodnete vyzkoušet nahrávání hovoru, zvažte, zdali je vhodné tak činit bez vědomí druhé strany.