Nothing Phone (2a) míří na český trh, cena je překvapivě příjemná

Značka Nothing dnes oficiálně představila nový smartphone střední třídy

I tentokrát se můžete těšit na originální design s blikajícími prvky na zádech

Základní verze stojí 7 999 Kč, vyšší varianta vyjde o tisíc korun dráž

Pokud si říkáte, že jste už přece Nothing Phone (2a) někde viděli, máte pravdu. Výrobce jej vybraným novinářům, mezi kterými jsme také nechyběli, ukázal na Nothing párty v Barceloně už minulý týden. Tehdy byl ale telefon schovaný za plexisklem a nebylo tak možné pořídit příliš kvalitní fotografie.

Dnes představený Nothing Phone (2a) se od svých předchůdců liší rozmístěním prvků na zadní straně. Fotoaparáty se přestěhovaly z levého horního rohu téměř doprostřed telefonu – čočky jsou posazené vedle sebe do kruhového modulu, celek tak trochu působí jako obličej s velkýma očima.

Nothing Phone (2a): v hlavní roli design

Vycentrování fotoaparátu se má pozitivně projevit při jeho používání – při fotografování „nepolezou“ prsty uživatele tak často do záběru, kromě toho se telefon při položení na stůl nebude viklat. Zajímavé je, že tento design pochází z dob před Nothing Phone (1), firma tak při návrhu Nothing Phone (2a) oživila šuplíkový nápad. Inženýři značky věnovali designu telefonu patřičnou pozornost, což prozrazuje i toto téměř 12 minut dlouhé video.

Zadní strana novinky je opět transparentní a odhalují tak zajímavé designové prvky pod povrchem – především dvojici linií táhnoucích se od fotoaparátu směrem ke spodní straně, jejichž inspirací byla údajně mapa metra v New Yorku. Jelikož tyto linie netvoří ve spodní části kruh, usuzujeme, že tentokráte budeme ochuzeni o bezdrátové nabíjení. Kromě bílé barevné varianty je k dispozici i černá verze, kterou testujeme i my v redakci.

Na zadní straně nesmí chybět ani trojice LED pásků, které je možné využívat skrze světelné rozhraní Glyph. Tuto specialitu značky Nothing si tak užijí zájemci o levnější telefon, byť v lehce ořezané podobě. Světelná show Glyph vás může upozorňovat na příchozí hovor, SMS či libovolnou jinou notifikaci, případně při aktivním budíku. Využít ji lze dokonce i jako stroboskop během poslechu hudby či ukazatel hladiny hlasitosti. V případě vyzvánění si dokonce lze pro vybrané kontakty nastavit vlastní světelnou show, díky které jasně identifikujete, kdo vám zrovna volá.

Boky telefonu jsou ploché, pro lepší úchyt ale obsahují drobné vroubkování. Pocitově se telefon v ruce drží velmi dobře a nemá tendenci přepadávat. Hmotnost novinky není úplně zanedbatelná (190 gramů), celkově rozměry jsou 161,74 × 76,32 × 8,55 mm.

Boční tlačítka jsou z eloxovaného hliníku, materiál boků ale výrobce neprozradil – pravděpodobně se tak bude jednat o plast, který je použitý i na zadní straně. Designéři Nothing prý při návrhu telefonu vybírali z více než 300 různých druhů materiálů, nakonec zakotvili u plastu v barvě mléčného skla, které umožňuje průhled do útrob zařízení nejen shora, ale i z boku.

Hardwarová výbava

Hnacím motorem se stal 4nm octa-core čipset MediaTek Dimensity 7200 Pro, který by měl v dané cenové kategorii nabídnout více výkonu než konkurenční procesory od Qualcommu. Čipset doprovodí 8 nebo 12 GB RAM s možností jejího virtuálního navýšení o 2, 4 nebo 8 GB. Kapacita interní paměti je 128 nebo 256 GB.

O zobrazování se stará 6,7palcový AMOLED s rozlišením 1084 × 2412 px (349 ppi) s adaptivní obnovovací frekvencí v rozsahu 30 až 120 Hz. Běžná úroveň jasu je pouze 700 nitů, ve venkovním prostředí lze využívat 1 100 nitů a v dočasném peaku zobrazovač zvládne až 1 300 nitů.

Hardwarové parametry Nothing Phone (2a) Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Mediatek Dimensity 7200 Pro, octa-core, 2× 2,8 GHz Cortex-A715 + 6× 2,0 Cortex-A510, GPU: Mali-G610 MC4, RAM: 8/12 GB, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta:

Rozměry: 161,74 × 76,32 × 8,55 mm, hmotnost: 190 g, zvýšená odolnost: IP54 Displej, konektivita a baterie 6,7", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1084 × 2412 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.9, 1/1.56", PDAF, OIS, druhý: 50 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 114˚, 1/2.76", 0.64µm, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.2, 1/2.74", Full HD video, HDR Kompletní specifikace

Kapacita vestavěné baterie je rovných 5 000 mAh. Díky podpoře 45W nabíjení akumulátor z nuly na sto dobijete za 59 minut, na 50 % kapacity se dostanete za 23 minut. Jen škoda, že Nothing Phone (2a) nepodporuje bezdrátové dobíjení.

Operačním systémem je Android 14 doplněný nadstavbou Nothing OS 2.5, která vzhled systému poměrně výrazně modifikuje. Pokud by vám ale „Nothing písmo“ ani další „tečkováná“ grafika nevyhovovaly, je možné se přepnout do klasického motivu systému Android.

Nový je také widget Záznamník, který uživatelům umožňuje snadno vytvářet hlasové poznámky přímo z hlavní obrazovky. Vyhrát se dá i s nástrojem Wallpaper Studio, který s využitím umělé inteligence umožňuje generovat neomezené množství tapet na hlavní a zamykací obrazovku. Výrobce zde garantuje tři roky podpory hlavních systémových aktualizací a čtyři roky čtvrtletních bezpečnostních updatů.

Fotografie a záznam videa

Fotomodul na zadní straně ukrývá dva fotoaparáty. Ten hlavní má rozlišení 50 megapixelů, světelnost f/1.88 a nechybí mu samozřejmě automatické ostření ani optická či elektronická stabilizace obrazu. Velikost senzoru je 1/1,59″.

Společnost mu dělá 50megapixelový širokoúhlý objektiv se světelností f/2.2, úhlem záběru 114 stupňů a velikostí senzoru 1/2,76″. V aplikaci pro focení můžete přepínat mezi 0,6× (širokáč), 1× (hlavní fotoaparát) a 2× (výřez z hlavního fotoaparátu). Přední selfie kamerka má 32Mpx rozlišení a světelnost f/2.2.

Video novinka zvládne nahrávat maximálně ve 4K rozlišení při 30 snímcích za sekundu, případně Full HD při 60 fps. K dispozici je také slow-motion režim ve Full HD při 120 fps.

Cena a dostupnost

Nothing Phone (2a) se u nás bude prodávat v černé a bílé barevné variantě. Základní verze s 8 GB RAM a 128GB pamětí vyjde na 7 999 Kč včetně DPH, varianta s 12 GB RAM a 256GB úložištěm stojí 8 999 Kč včetně DPH. Do prodeje se Nothing Phone (2a) dostane v úterý 12. března.

V rámci zahájení prodeje Phone (2a) společnost Nothing s potěšením oznamuje své vůbec první partnerství v oblasti umělé inteligence se společností Perplexity, která provozuje vyhledávač využívající umělé inteligence. Všichni zákazníci, kteří si zakoupí Nothing Phone (2a) v období od 5. do 19. března, získají jako bonus roční členství Perplexity Pro.