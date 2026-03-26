Velké vítězství pro naše soukromí! Europoslanci zařízli šmírování v chatu

- Na dnešním plenárním zasedání hlasovali europoslanci proti prodloužení dočasného Chat Control
- Od 3. dubna proto přestanou platit pravidla pro vyhledávání materiálů zobrazujících sexuální zneužívání dětí
- Odpůrci nařízení tvrdí, že jde o nepřijatelný zásah do soukromí
Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly, říká známé slovní spojení. To by se dalo říci také o nařízení pro boj proti sexuálnímu zneužívání dětí na internetu, které veřejnost zná spíše pod slovním spojením Chat Control. Ve zkratce se jedná o povolení pro velké firmy pro prohledávání soukromých konverzací s cílem hledat potenciální nelegální obsah, jež se vztahuje k sexuálnímu zneužívání dětí.
Europoslanci se postavili proti Chat Control
Až doposud platila pouze dočasná pravidla pro vyhledávání materiálů zobrazujících sexuální zneužívání dětí, přičemž snahou některých evropských zákonodárců bylo změnit dočasná pravidla v pravidla trvalá, neboť dočasná pravidla vyprší 3. dubna letošního roku. Po tomto datu už velké firmy nebudou moci legálně prohlédávat soukromé konverzace uživatelů. Dnes proto europoslanci na plenárním zasedání hlasovali o prodloužení dočasného opatření, přičemž poměrem 228 ku 311 byl návrh zamítnut.
Good news about EU Chat control:
Martin Sonneborn, a German MEP claimed his single vote was decisive against the EU's controversial chat control proposal.
"Looks like my vote was the deciding one (on the decisive amendment) against chat control… The trip to Brussels was worth… pic.twitter.com/iAqP9CkmH5
— Pirat_Nation 🔴 (@Pirat_Nation) March 26, 2026
Mezi kritiky z řad českých europoslanců patřili například zástupci ODS či pirátská europoslankyně Markéta Gregorová. Na opačné straně barikády naopak stanuli poslanci Starostů a nezávislých, kteří se společně s europoslanci za ANO hlasování zdrželi. Zavedení Chat Control naráží na značný odpor těch, kteří zastávají soukromí, neboť toto nařízení lze potenciálně velmi snadno zneužít, i když je jistě myšleno dobře.
Na Radě Evropské unie návrh na monitorování digitální komunikace Česko odmítlo, přičemž proti nařízení se vymezilo také Polsko, Itálie či Nizozemsko. Podle průzkumu agentury Perfect Crowd se proti tomuto nařízení negativně staví také dvě třetiny Čechů. „Chat Control nechrání děti, ale zavádí plošné sledování milionů nevinných lidí, které predátoři stejně snadno obejdou, jak upozorňují i některé organizace na ochranu dětí,“ řekla před hlasováním v EP pro Seznam Zprávy Gregorová. I když pro zastánce ochrany soukromí jde o malé vítězství, přesto ještě není zavedení Chat Control zcela ze hry.