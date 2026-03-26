Velké vítězství pro naše soukromí! Europoslanci zařízli šmírování v chatu

Dominik Vlasák 26. 3. 19:00
0
  • Na dnešním plenárním zasedání hlasovali europoslanci proti prodloužení dočasného Chat Control
  • Od 3. dubna proto přestanou platit pravidla pro vyhledávání materiálů zobrazujících sexuální zneužívání dětí
  • Odpůrci nařízení tvrdí, že jde o nepřijatelný zásah do soukromí

Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly, říká známé slovní spojení. To by se dalo říci také o nařízení pro boj proti sexuálnímu zneužívání dětí na internetu, které veřejnost zná spíše pod slovním spojením Chat Control. Ve zkratce se jedná o povolení pro velké firmy pro prohledávání soukromých konverzací s cílem hledat potenciální nelegální obsah, jež se vztahuje k sexuálnímu zneužívání dětí.

Europoslanci se postavili proti Chat Control

Až doposud platila pouze dočasná pravidla pro vyhledávání materiálů zobrazujících sexuální zneužívání dětí, přičemž snahou některých evropských zákonodárců bylo změnit dočasná pravidla v pravidla trvalá, neboť dočasná pravidla vyprší 3. dubna letošního roku. Po tomto datu už velké firmy nebudou moci legálně prohlédávat soukromé konverzace uživatelů. Dnes proto europoslanci na plenárním zasedání hlasovali o prodloužení dočasného opatření, přičemž poměrem 228 ku 311 byl návrh zamítnut.

Mezi kritiky z řad českých europoslanců patřili například zástupci ODS či pirátská europoslankyně Markéta Gregorová. Na opačné straně barikády naopak stanuli poslanci Starostů a nezávislých, kteří se společně s europoslanci za ANO hlasování zdrželi. Zavedení Chat Control naráží na značný odpor těch, kteří zastávají soukromí, neboť toto nařízení lze potenciálně velmi snadno zneužít, i když je jistě myšleno dobře.



Velký bratr z Bruselu? Evropská unie chce číst vaše šifrované zprávy, a nejen to

Na Radě Evropské unie návrh na monitorování digitální komunikace Česko odmítlo, přičemž proti nařízení se vymezilo také Polsko, Itálie či Nizozemsko. Podle průzkumu agentury Perfect Crowd se proti tomuto nařízení negativně staví také dvě třetiny Čechů. „Chat Control nechrání děti, ale zavádí plošné sledování milionů nevinných lidí, které predátoři stejně snadno obejdou, jak upozorňují i některé organizace na ochranu dětí,“ řekla před hlasováním v EP pro Seznam Zprávy Gregorová. I když pro zastánce ochrany soukromí jde o malé vítězství, přesto ještě není zavedení Chat Control zcela ze hry.

Další dnešní články

Grok zaplavily polonahé fotky v bikinách
Konec AI pornografie? EU zavádí přísný zákaz, myslí na to i české právo
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 18:00
0
Tajné vzkazy v Apple smajlících
Tajemství smajlíků na iPhonu. Spousta z nich má tajný vzkaz, znáte je všechny?
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 16:30
0
Hacker
V těchto hrách ze Steamu se ukrýval nebezpečný malware. Nemáte je v počítači?
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík 15:00
0
Snímek z traileru na Harryho Pottera od HBO
První trailer na seriálového Harryho Pottera je venku! Fanoušci jsou rozpolcení
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 13:30
0

Kapitoly článku