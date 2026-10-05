Chybí vám aplikace podle vašich představ? Vytvořte si vlastní s AI za 10 minut

- V roce 2026 už nemusíte jen hledat mobilní aplikaci, která splní vaše představy
- S AI si můžete zdarma vytvořit vlastní webovou aplikaci a přidat ji na plochu telefonu
- První funkční verze čtečky SMARTmanie vznikla během deseti minut
Rozmach AI přivedl k tvorbě vlastních aplikací i lidi, kteří by ještě nedávno nenapsali ani řádek kódu. Nástrojům jako Codex nebo Claude Code popíšete, co potřebujete, a ony se pustí do práce. Umějí upravovat soubory projektu, spouštět program a hledat příčiny chyb. Na tomto způsobu spolupráce stojí takzvaný vibe coding: zadáváte požadované chování, zkoušíte výsledek a postupně ho zpřesňujete.
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U mobilu však cestu od nápadu k používání komplikují další kroky. Nativní aplikaci je potřeba sestavit pro konkrétní systém, vyřešit její podepsání a způsob instalace, případně zveřejnění v obchodě. Pro jednoduchou čtečku, sledování (zlo)zvyků nebo jiný menší projekt přitom často stačí webová aplikace. Běží v prohlížeči a jako takzvaná PWA může dostat vlastní ikonu na ploše i samostatné okno bez adresního řádku.
Kdo nechce řešit soubory ani instalovat vývojářské nástroje, může sáhnout po službách jako Lovable, Base44 nebo Google AI Studio. Spojují chat, prostředí pro běh aplikace a její náhled na jedné stránce. Kód vzniká na pozadí, zatímco vy zadáváte úpravy běžným jazykem. Pro tento návod jsem vybral AI Studio, ve kterém vznikla funkční aplikace zdarma.
Fantazii se meze nekladou: můžete si navrhnout deník ochutnaných káv, plánovač výbavy na túry nebo domácí únikovou hru s hádankami pro děti. Postup od prvního zadání až po ikonu na ploše telefonu ukážu na čtečce SMARTmania reader.
Články, které na vás počkají do večera
Třeba vás na SMARTmanii zajímají hlavně novinky o umělé inteligenci, recenze nebo telefony od Samsungu. Přes den zahlédnete zajímavý titulek, ale zrovna nemáte čas. Hodilo by se mít všechny vyhlédnuté články na jednom místě a večer se k nim v klidu vrátit.
Právě k tomu má sloužit SMARTmania reader: jednoduchá aplikace na způsob RSS čtečky, ve které si vyberete oblíbená témata a články odložíte tlačítkem Na večer. Součástí zadání je i sdílení odkazu: tlačítko má otevřít nabídku telefonu, ve které si zvolíte třeba WhatsApp nebo Messenger a příjemce.
Zadání napište tak, jak byste aplikaci popsali kamarádovi
Na počítači otevřete Google AI Studio, přihlaste se a v části pro tvorbu aplikací založte nový projekt. Zvolte webovou aplikaci a běžným jazykem popište, k čemu má sloužit a co má umět. Kód podle zadání připraví Gemini.
U čtečky není potřeba předem znát adresu zdroje článků ani čísla rubrik. Zadání pro SMARTmania reader může vypadat takto:
Vytvoř mi jednoduchou aplikaci „SMARTmania reader“ s českým rozhraním, kterou si přidám na plochu mobilu. Chci v ní sledovat články ze Smartmania.cz a vybrat si, co mě zajímá, třeba umělá inteligence, Samsung nebo recenze. Témata si chci vybírat podle názvu a později je měnit.
U článků stačí titulek, datum a krátká upoutávka. Přidej tlačítko „Na večer“, abych si článek uložil na později, a tlačítko „Sdílet“, které otevře nabídku sdílení telefonu, třeba do WhatsAppu nebo Messengeru.
Pamatuj si moje témata a uložené články. Aplikace má být přehledná a dobře ovladatelná na mobilu. Rád bych i upozornění na nové články při zavřené aplikaci.
Po odeslání zadání začne AI připravovat aplikaci a vpravo zobrazí náhled. První verze SMARTmania readeru vznikla přibližně za šest minut a rovnou načetla články. Ani při opakování stejného zadání ale nemusí být barvy, rozložení či ovládání totožné.
První verzi je potřeba trochu vychovat
Jakmile se objeví náhled, můžete začít zkoušet jednotlivé funkce. V první verzi SMARTmania readeru fungovalo přepínání témat i ukládání článků, které zůstaly zachované po obnovení stránky. Přidat šlo i vlastní téma Garmin. U jiného projektu bude zkoušení vypadat podobně: výpočet kalkulačky porovnejte se známým výsledkem, u seznamu vyzkoušejte uložení i smazání položky.
AI ale do první verze čtečky přidala i zbytečnosti. U každého článku například zobrazovala stejný odhad dvou minut čtení. Opravu takového problému stačí zadat další zprávou:
Odstraň odhad délky čtení, který je u všech článků stejný. Ověř také, že témata Umělá inteligence a Recenze odpovídají skutečným rubrikám nebo štítkům webu, pokud existují.
Stejným způsobem můžete chtít větší tlačítka, světlejší pozadí nebo přehlednější nabídku. Popište konkrétní problém: „Po obnovení stránky zmizí uložený článek“ dá AI mnohem lepší vodítko než „Nefunguje to“.
V zadání čtečky jsme chtěli i upozornění na nové články při zavřené aplikaci. V hotové ukázce zatím nefungují. Taková push oznámení jsou i u webové aplikace možná: server musí sledovat nové články a odesílat zprávy. V telefonu je přijímá takzvaný service worker, část kódu schopná reagovat i bez otevřeného okna aplikace. Uživatel přitom musí oznámení povolit. AI může potřebný kód připravit, ale přibývá nastavení serverové služby a zkoušení doručování na telefonu. To už je samostatné rozšíření nad rámec tohoto úvodního návodu.
Nelíbí se vám vzhled? Nechte ho předělat
Změnit můžete i vzhled celé aplikace. Čtečka dostala tmavé pozadí, výraznou oranžovou a velké fotografie. Já jsem dal přednost klidnějšímu světlému vzhledu s menšími obrázky a lépe čitelnými titulky. Úpravu vzhledu zadáte ve stejném chatu. U čtečky může zpráva vypadat takto:
Funkce mi vyhovují, ale tmavý vzhled nechci. Předělej aplikaci do světlého, čistého a dotaženého designu. Použij bílé pozadí, dobře čitelné tmavé písmo a oranžovou jen střídmě pro důležité ovládání. Na počítači chci tři sloupce článků, na mobilu jeden a pohodlně velká tlačítka. Zmenši fotografie a dej více prostoru titulkům.
Nechci vzhled generické AI šablony: vynech dekorativní hvězdičky, barevné přechody, zářící prvky a přehnaně oblé karty. Doladit chci i rozestupy a dialogy. Zachovej všechny funkce, skutečné články, moje témata, uložené položky i sdílení.
Není potřeba zakládat nový projekt. AI upraví existující aplikaci, takže můžete postupně ladit třeba jen velikost písma nebo uspořádání tlačítek.
Po větší změně vzhledu znovu vyzkoušejte hlavní funkce své aplikace. U čtečky jde například o výběr témat, ukládání článků a sdílení odkazů.
Hotovou aplikaci zveřejněte zdarma
Dalším krokem je zveřejnění. Aplikace tak získá vlastní webovou adresu, kterou otevřete v telefonu i bez editoru AI Studia. Odkaz pak můžete poslat také někomu dalšímu.
Vytvoření, úpravy i zveřejnění čtečky proběhly bez placení. Starter Tier umožňuje zdarma hostovat až dvě aplikace. Nabídka není dostupná účtům Google Workspace ani účtům se současným či dřívějším fakturačním účtem Google Cloud.
V AI Studiu otevřete nabídku Publish, pokračujte přes Get Started, vyberte dostupnou webovou adresu a zveřejnění potvrďte tlačítkem Publish App.
Z webové adresy na plochu telefonu
V telefonu otevřete výslednou adresu své aplikace z publikačního dialogu, ne odkaz na editor nebo dočasný náhled.
Naši ukázkovou čtečku SMARTmania reader si můžete rovnou vyzkoušet. Vyberte téma a první zajímavý článek si uložte tlačítkem Na večer. Registraci nepotřebujete.
Pokud si budete chtít SMARTmania reader přidat na plochu telefonu, postup se liší podle systému. Na Androidu otevřete čtečku v Chromu a klepněte na nabídku se třemi tečkami. Pokračujte přes Nainstalovat a vytvořit zástupce → Nainstalovat. Nabídka se může podle podoby webu a verze prohlížeče lišit; pokud je k dispozici pouze přidání zástupce, bude ikona otevírat stránku v prohlížeči.
Na iPhonu otevřete čtečku v Safari, vyvolejte nabídku Sdílet a zvolte Přidat na plochu.
Pokud se zobrazí přepínač Otevřít jako webovou aplikaci, zapněte jej a potvrďte přidání. Jednotlivé kroky popisuje také návod Applu.
Od jednoduché čtečky k vesmírné hře
SMARTmania reader zatím nemá synchronizaci mezi zařízeními ani celé články offline. Webová aplikace ale může mít uživatelské účty, databázi, pracovat s fotoaparátem nebo nabídnout propracovanou hru. Možnosti běhu na pozadí a přístupu k funkcím telefonu však závisejí na systému a prohlížeči; nativní aplikace zde mají širší prostor.
Ani u her nemusí jít jen o piškvorky. Vývojář Thomas Ricouard popsal, jak s Astrou v Codexu vytvořil Void Explorer, vesmírnou hru s procedurálně generovanými planetami, na kterých lze přistát a vystoupit z lodi. Takový výsledek už vzniká postupným vývojem: ladíte ovládání, výkon i pravidla hry a opakovaně ji zkoušíte.
Pro složitější projekt můžete z AI Studia stáhnout kód a pokračovat v Codexu nebo Claude Code. Tyto nástroje pracují přímo se soubory, spouštějí testy a pomáhají hledat chyby napříč aplikací. S potřebnými vývojářskými nástroji mohou připravovat i programy pro Windows nebo nativní mobilní aplikace. O řešení úloh se v nich starají jazykové modely; pro náročnou práci s mnoha navazujícími změnami se hodí například GPT‑6 Astra nebo Claude Fable 5.1. Jejich používání už ale zadarmo není možné.
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SMARTmania reader začal několika větami o tématech a článcích na večer; výsledkem je čtečka na ploše telefonu. U většího nápadu, třeba hry, bude potřeba víc času, testování i vývojářských nástrojů. Ať už vytváříte čtečku, nebo hru, nejdřív vyzkoušejte první verzi. Pak poznáte, co funguje a co je potřeba upravit.