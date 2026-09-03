ChatGPT, Gemini, nebo Claude? Co dostanete zdarma a kdy má smysl platit

- ChatGPT Free nabízí neomezené běžné textové konverzace, ale pouze základní model Luna
- Gemini zpřístupňuje model Pro i bez předplatného a Claude zdarma nabízí práci s webem, soubory i rozšířené uvažování
- Pro běžného uživatele vychází nejlépe ChatGPT Free; placené tarify míří hlavně na vyšší kapacitu a specializované nástroje
ChatGPT, Gemini i Claude dnes zdarma nabízejí víc než odpovědi na krátké dotazy. Umějí hledat na webu, pracovat se soubory a některé z nich také analyzovat data nebo vytvářet obrázky. Placené tarify se od bezplatných liší hlavně vyšší kapacitou a nástroji pro náročnější práci.
ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
Co dnes zvládnete bez placení
V bezplatném ChatGPT je výchozím modelem základní varianta GPT-5.6 Luna. V rámci rodiny GPT-5.6 jde o nejrychlejší a nejlevnější model. Terru si v běžné konverzaci ručně nezvolíte a i varianty Sol a Sol Pro jsou dostupné až v placených tarifech. OpenAI u bezplatného tarifu uvádí neomezené běžné textové konverzace. Bez placení lze také hledat na webu, nahrávat obrázky a soubory, analyzovat data a vytvářet obrázky. Právě nástroje mimo obyčejný textový chat mají vlastní a přísnější limity, takže deset krátkých dotazů a deset analýz tabulek není pro službu totéž.
Google u Gemini volí jiný přístup a uživatelům bez AI tarifu dává přístup k modelům Flash-Lite, Flash i Pro. Bez placení lze také spustit hloubkovou rešerši z více zdrojů, propojit aplikace, použít editor Canvas pro práci s textem či kódem a generovat obrázky. Podle aktuální tabulky limitů nemá bezplatný účet pevně daný počet dotazů. Google počítá spotřebu podle náročnosti a množství práce, současně omezuje velikost podkladů kontextovým oknem 32 tisíc tokenů. Model Pro si tak vyzkoušíte zdarma, ale kolik požadavků služba dovolí, závisí na tom, co s ním děláte.
Také bezplatný Claude nabízí víc než samotný textový chat. Aktuální bezplatná nabídka zahrnuje webové hledání, paměť mezi konverzacemi, tvorbu souborů, spouštění kódu, rozšířené uvažování a konektory pro Slack či Google Workspace. Anthropic bezplatný tarif letos rozšířil. Hlavním omezením zůstává kapacita. Pro přidává vyšší limity, rešeršní režim, nástroj Claude Code pro programování a další modely.
Pro občasné psaní, vysvětlování, překlady a hledání na webu tedy není nutné platit. Bezplatné verze také zpracují kratší dokumenty, provedou jednoduchou analýzu dat a vytvoří jednotlivé obrázky. Smysl má proto podívat se nikoli na seznam funkcí, ale na to, jak jednotlivé služby jejich používání počítají.
Počet zpráv vám skutečný limit neprozradí
Srovnávací tabulky svádějí k otázce, kolik dotazů denně jednotlivé tarify dovolí. Jediné denní číslo ale služby nevystihne, protože každá počítá a obnovuje své limity jinak.
U ChatGPT jsou běžné textové konverzace ve verzi zdarma neomezené, ale soubory, analýza dat, hlas a obrázky čerpají samostatné kvóty. U Gemini se do limitu promítá model, funkce, délka konverzace a složitost zadání. Část kapacity se obnovuje v pětihodinových intervalech, současně však existuje týdenní strop. Bezplatný Claude má limit pro pětihodinovou relaci. Anthropic pevný počet zpráv neuvádí. Spotřeba se mění podle náročnosti konverzace a dlouhý chat s velkými přílohami vyčerpá dostupnou kapacitu rychleji než krátká textová výměna.
Nepřehlédněte
Používáte bezplatnou verzi Gemini? Google zavedl přísnější limity, tady je můžete sledovat
Proto mohou dva lidé hodnotit stejný bezplatný tarif úplně opačně. Jeden celý týden upravuje krátké texty bez jediného přerušení, druhému dojde kapacita za deset minut při práci s dlouhým dokumentem. Rozdílná zkušenost není rozpor, ale důsledek toho, co do služby posílají. Správnost výstupu přitom musíte ověřovat v každém tarifu.
Vyšší tarif má odstranit konkrétní překážku
Pokud na limit narazíte jednou za několik týdnů u soukromého dotazu, lze většinou počkat na obnovení. Jestli vás vyčerpaná kvóta několikrát týdně zastaví při práci, za kterou dostáváte zaplaceno, nebo u projektu, na němž vám opravdu záleží, placený tarif už dává smysl. ChatGPT Plus přidává vyšší celkové limity, zpřístupňuje model Sol s volitelnou úrovní uvažování a rozšiřuje kvóty pro hlas, obrázky, soubory či Hloubkový výzkum.
Kapacitu někdy nevyčerpá počet zpráv, ale velikost podkladů. Kontextové okno určuje, jak velkou část zadání, historie konverzace a přiloženého obsahu může model zohlednit najednou. Kontextové okno Gemini má bez předplatného 32 tisíc tokenů, u AI Plus 128 tisíc a u AI Pro jeden milion. Pokud pravidelně rozdělujete rozsáhlé smlouvy, studijní materiály nebo výzkumné podklady na malé části a následně skládáte odpovědi, s větším kontextem odpadne část této ruční práce. U krátkých e-mailů a několika stran textu zůstane jeho velká část nevyužitá.
Důvodem k předplatnému může být i jediný nástroj, který ve verzi zdarma chybí nebo má příliš nízký limit. Vývojář může využít Claude Code, u složitějších úloh zase pokročilé režimy uvažování v ChatGPT. Při práci s mnoha zdroji poslouží rešeršní režim v Claude Pro nebo vyšší limit Hloubkového výzkumu v ChatGPT Plus. Rozhoduje celá dokončená úloha, ne rychlost první odpovědi. Náročnější režim uvažování může odpovídat déle, ale přesto ušetřit čas, pokud výsledek vyžaduje méně oprav.
Český ceník Gemini dobře ukazuje, že upgrade nemusí znamenat jediný velký skok. Google AI Plus stojí 149,99 Kč měsíčně a nabízí dvojnásobek limitu bezplatného účtu. AI Pro za 549,99 Kč nabízí čtyřnásobek tohoto limitu a kontextové okno s jedním milionem tokenů. U ChatGPT Plus a Claude Pro počítejte zhruba s 500 Kč měsíčně. Má-li vaše pracovní hodina hodnotu 500 Kč, musíte díky takovému tarifu ušetřit alespoň hodinu za měsíc, aby se vrátila jeho cena. Do úspory patří také čas na kontrolu a opravy, ne pouze rychlost, s jakou chatbot vytvoří první návrh.
Pro běžné použití vyhrává ChatGPT
Pokud bych měl na začátku září 2026 vyhlásit vítěze pro běžného uživatele, zvolil bych ChatGPT Free. Neomezený základní chat, hledání na webu, práce se soubory, daty a obrázky tvoří nejvyváženější balík pro člověka, který se občas na něco zeptá a jindy potřebuje projít dokument.
Neznamená to, že je ChatGPT nejlepší pro každého. Gemini bych dal přednost hlavně tehdy, pokud chcete zdarma zkoušet model Pro nebo běžně používáte služby Googlu. Claude sedí spíše lidem zaměřeným na text, analýzu a kód. U placených tarifů pak univerzální vítěz neexistuje: výzkumník může využít delší kontext Google AI Pro nebo rešeršní režim v Claude Pro, vývojář zase Claude Code.
To, že je AI dnes zdarma, neznamená, že ve stejné podobě zdarma zůstane. OpenAI upozorňuje, že se výchozí model i dostupné limity mohou měnit, a Google totéž píše o svých kvótách. Bezplatné tarify mohou část uživatelů časem přivést k placeným účtům. Dokud vám ale bezplatné verze stačí, využívejte je naplno a peníze si nechte.