Tahle aktualizace změní vaše Apple Watch. Zmizí hned tři oblíbené funkce

- Aktualizace watchOS 27 pro hodinky Apple Watch míří do finále veřejného beta testu
- Ostrá verze dorazí již za pár týdnů, nicméně již nyní víme, že z operačního systému zmizí pár oblíbených funkcí
- Apple například zařízení funkci vysílačky, stejně jako rychlé přepínání otevřených aplikací
Apple představil zkraje června na konferenci WWDC26 nové aktualizace svých operačních systémů, mimo jiné i watchOS 27 určený pro chytré hodinky Apple Watch. Díky veřejné testovací verzi už nyní víme, že ze systému zmizí několik funkcí, které byly představeny dávno v minulých aktualizacích, ale pravděpodobně si nenašly své fanoušky.
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Vysílačka Walkie-Talkie
Jednou z nejvýraznějších změn je odstranění aplikace Vysílačka (Walkie-Talkie). Ta umožňovala majitelům Apple Watch komunikovat mezi sebou prakticky jako pomocí vysílačky – stačilo podržet tlačítko a namluvit zprávu, která se okamžitě přehrála druhému uživateli. Funkce se nikdy nestala masově používanou součástí Apple Watch, své využití ale měla například při společných výletech, sportu nebo různých akcích. watchOS 27 ji definitivně odstraní, takže po aktualizaci už ji na hodinkách nenajdete.
Pokud vám tato funkce bude chybět, máme pro vás špatnou zprávu. Nahradit ji nebude úplně jednoduché. Apple měl Walkie-Talkie poměrně hluboce integrované přímo do systému a žádná běžná alternativa nemusí nabídnout stejně pohodlné propojení Apple Watch s druhými hodinkami.
Přepínání mezi aplikacemi
Další změna může vadit především zkušenějším uživatelům. V předchozích verzích watchOS bylo možné dvojitým stisknutím digitální korunky rychle přepínat mezi naposledy používanými aplikacemi. Šlo o nenápadnou, ale praktickou zkratku. Pokud jste například střídali aplikaci s tréninkem a hudebním přehrávačem, stačilo dvakrát stisknout korunku a okamžitě jste se přesunuli do předchozí aplikace.
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Ve watchOS 27 ale toto gesto přestane fungovat jako multitaskingová zkratka. Dvojklik nyní v podstatě provede stejnou akci jako běžné jedno stisknutí korunky. Apple přitom nabízí jen omezený počet fyzických ovládacích prvků, takže je trochu překvapivé, že dvojité stisknutí zůstává prakticky bez vlastního využití. Není přitom vyloučeno, že Apple tomuto chvatu v budoucnu přepracuje nebo jí přiřadí jinou úlohu.
Korunka vás nově pošle do dynamické nabídky aplikací
Největší změnou v každodenním používání bude nový způsob zobrazování aplikací. Po stisknutí digitální korunky už se totiž uživatel automaticky nedostane přímo do klasického seznamu či mřížky všech aplikací. watchOS 27 nejprve zobrazí dynamickou nabídku aplikací. Ta nabídne několik aplikací, které systém vyhodnotí jako relevantní, dále aplikaci Siri (v regionech, kde je k dispozici Siri AI) a také ikonu pro otevření kompletního seznamu aplikací.
Do klasického přehledu se následně dostanete klepnutím na příslušnou ikonu nebo posunutím níž digitální korunkou, případně prstem po displeji. Upřímně řečeno, tato změna je v praxi určitě lepší, než jak zní. Pokud například k večeru otevíráte aplikaci budík nebo si nastavujete minutku na čištění zubů, hodinky vám to sami nabídnou. Nemusíte si tak reorganizovat menu aplikací, ani je v něm složitě hledat.
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Apple tím reaguje na skutečnost, že aplikace nejsou hlavním způsobem používání Apple Watch. Nové rozhraní nabízí větší ikony a méně položek najednou, takže by mělo být jednodušší na ovládání. watchOS 27 by mělo dorazit v ostré, finální verzi v polovině září, většinou se termín vydání kryje s uvedením nových iPhonů a Apple Watch na trh.