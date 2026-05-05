Apple Watch poprvé zachránily život v Česku: nebýt hodinek, už bych nežila, přiznává mladá žena

Jakub Fišer 5. 5. 18:00
  • Apple Watch v Česku poprvé zachránily život: mladá žena díky nim přežila plicní embolii
  • Mladá Češka skončila s plicní embolií na jednotce intenzivní péče
  • Apple Watch ji opakovaně varovaly; žena později přiznala, že bez nich by už nežila

Případů, kdy Apple Watch někomu zachránily život, je každý rok spousta. Ukazuje to na fakt, že nejde jen o chytrý doplněk pro nadšence, ale o zařízení, které umí sledovat vaše zdraví a případně upozornit na to, když něco není v pořádku. Většina příběhů o tom, jak Apple Watch upozornily seniora na arytmii nebo jiný problém, pochází z USA, Velké Británie a podobně. Nicméně jeden takový případ se šťastným koncem už máme i v České republice a redakce webu SMARTmania.cz jej pro vás zdokumentovala.



Nenápadné zranění

Hlavní roli hraje Ida Š., 30letá žena z Liberecka. Všechno začalo nenápadně. Na konci ledna letošního roku vyrazila s manželem na výšlap hory Říp, podklouzla, poranila si koleno a skončila na čas o berlích. V té době navíc podstupovala hormonální léčbu v rámci asistované reprodukce (IVF), která zvyšuje srážlivost krve. Kombinace těchto faktorů se později ukázala jako nebezpečný koktejl, jak přiznává sama Ida.

Ida Š. s manželem

Zhruba týden po úrazu si začala všímat zvláštních příznaků. Už po pár metrech chůze byla extrémně zadýchaná a vyčerpaná. „Po padesáti metrech jsem byla úplně vyřízená, jako bych uběhla maraton,“ popisuje. Ve stejné době ji opakovaně upozorňovaly její Apple Watch Series 10 na nezvykle vysoký tep, i když byla v klidu. Varování ale zpočátku ignorovala. „Říkala jsem si, že hodinky měří špatně nebo že jsem prostě ztratila kondici,“ vzpomíná.

Podobně podceňovala i klesající saturaci kyslíku v krvi, která se pohybovala kolem 90 % (u zdravých jedinců 95–100 %). Až zpětně si uvědomila, že šlo o jasný signál vážného problému. Situace vygradovala v polovině února, shodou okolností „v pátek třináctého“. Během návštěvy lékaře na reprodukční klinice začala kolabovat a nebyla schopná ujít ani pár kroků. Přesto její stav nebyl vyhodnocen jako akutní. Kolapsy se opakovaly i doma – až do chvíle, kdy její manžel na základě hodnot z hodinek zavolal záchranku.

„Možná už bych se neprobudila…“

V jablonecké nemocnici přišlo rychlé rozuzlení. CT vyšetření odhalilo oboustrannou plicní embolii, tedy stav, kdy krevní sraženiny zablokují cévy v plicích. „Doktoři mi řekli, že kdybych zůstala ještě pár dní doma, možná bych se ráno už neprobudila,“ říká Ida, které tak chytré hodinky a rychlá reakce partnera reálně zachránily život.

Na závažný zdravotní problém poukazoval i „klidový“ tep 130 úderů za minutu

Následovala hospitalizace na jednotce intenzivní péče a dlouhá léčba. Příčinou těžkého kardiovaskulárního onemocnění byl souběh několika faktorů: genetická predispozice ke srážlivosti krve, hormonální léčba a reakce organismu na úraz (nakonec šlo o natržené vazy v koleni). Krevní sraženina vznikla v noze a následně se uvolnila do plic.

Dnes se Ida postupně vrací do běžného života. I když se stále zadýchává, už znovu zvládá věci, které dříve považovala za samozřejmost. Nedávno se například vrátila k cyklistice a během víkendu ujela desítky kilometrů. Sluší se dodat, že oba manželé jsou sportovně založení, často chodí na turistické výlety nebo jezdí na kole delší trasy, o dřívějších problémech tedy nelze hovořit.

První Češka, kterou zachránily Apple Watch

Zásadně se ale změnil její pohled na technologie. Apple Watch dnes nosí prakticky nepřetržitě – i ve spánku, což dříve odmítala – a vnímá je jako důležitý nástroj pro sledování zdravotního stavu. „Ve srovnání s nemocničními přístroji měřily velmi přesně. Když vám hodinky říkají, že něco není v pořádku, je potřeba to brát vážně,“ zdůrazňuje.



Důležitou roli podle ní hraje i schopnost data správně interpretovat. Sleduje například variabilitu tepové frekvence nebo dýchání během spánku. „Jsou pro mě takový ochranný guru,“ dodává. Její zkušenost má jednoduché poselství: i zdánlivě zdravý člověk může přehlédnout varovné signály vlastního těla.



A někdy je to právě technologie, která na problém upozorní jako první. Pokud vás chytré hodinky opakovaně upozorňují na nějaký problém, například nepravidelný srdeční tep nebo nízkou hladinu kyslíku v krvi, neberte to jako „odchylku technologie“ a raději to neprodleně konzultujte s praktickým lékařem. „Dnes bych radši byla za hysterku, která přijde k doktorovi zbytečně, než abych něco zanedbala,“ uzavírá Ida Š.

Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

