Apple Watch poprvé zachránily život v Česku: nebýt hodinek, už bych nežila, přiznává mladá žena

Případů, kdy Apple Watch někomu zachránily život, je každý rok spousta. Ukazuje to na fakt, že nejde jen o chytrý doplněk pro nadšence, ale o zařízení, které umí sledovat vaše zdraví a případně upozornit na to, když něco není v pořádku. Většina příběhů o tom, jak Apple Watch upozornily seniora na arytmii nebo jiný problém, pochází z USA, Velké Británie a podobně. Nicméně jeden takový případ se šťastným koncem už máme i v České republice a redakce webu SMARTmania.cz jej pro vás zdokumentovala.
Nenápadné zranění
Hlavní roli hraje Ida Š., 30letá žena z Liberecka. Všechno začalo nenápadně. Na konci ledna letošního roku vyrazila s manželem na výšlap hory Říp, podklouzla, poranila si koleno a skončila na čas o berlích. V té době navíc podstupovala hormonální léčbu v rámci asistované reprodukce (IVF), která zvyšuje srážlivost krve. Kombinace těchto faktorů se později ukázala jako nebezpečný koktejl, jak přiznává sama Ida.
Zhruba týden po úrazu si začala všímat zvláštních příznaků. Už po pár metrech chůze byla extrémně zadýchaná a vyčerpaná. „Po padesáti metrech jsem byla úplně vyřízená, jako bych uběhla maraton,“ popisuje. Ve stejné době ji opakovaně upozorňovaly její Apple Watch Series 10 na nezvykle vysoký tep, i když byla v klidu. Varování ale zpočátku ignorovala. „Říkala jsem si, že hodinky měří špatně nebo že jsem prostě ztratila kondici,“ vzpomíná.
Podobně podceňovala i klesající saturaci kyslíku v krvi, která se pohybovala kolem 90 % (u zdravých jedinců 95–100 %). Až zpětně si uvědomila, že šlo o jasný signál vážného problému. Situace vygradovala v polovině února, shodou okolností „v pátek třináctého“. Během návštěvy lékaře na reprodukční klinice začala kolabovat a nebyla schopná ujít ani pár kroků. Přesto její stav nebyl vyhodnocen jako akutní. Kolapsy se opakovaly i doma – až do chvíle, kdy její manžel na základě hodnot z hodinek zavolal záchranku.
„Možná už bych se neprobudila…“
V jablonecké nemocnici přišlo rychlé rozuzlení. CT vyšetření odhalilo oboustrannou plicní embolii, tedy stav, kdy krevní sraženiny zablokují cévy v plicích. „Doktoři mi řekli, že kdybych zůstala ještě pár dní doma, možná bych se ráno už neprobudila,“ říká Ida, které tak chytré hodinky a rychlá reakce partnera reálně zachránily život.
Následovala hospitalizace na jednotce intenzivní péče a dlouhá léčba. Příčinou těžkého kardiovaskulárního onemocnění byl souběh několika faktorů: genetická predispozice ke srážlivosti krve, hormonální léčba a reakce organismu na úraz (nakonec šlo o natržené vazy v koleni). Krevní sraženina vznikla v noze a následně se uvolnila do plic.
Dnes se Ida postupně vrací do běžného života. I když se stále zadýchává, už znovu zvládá věci, které dříve považovala za samozřejmost. Nedávno se například vrátila k cyklistice a během víkendu ujela desítky kilometrů. Sluší se dodat, že oba manželé jsou sportovně založení, často chodí na turistické výlety nebo jezdí na kole delší trasy, o dřívějších problémech tedy nelze hovořit.
První Češka, kterou zachránily Apple Watch
Zásadně se ale změnil její pohled na technologie. Apple Watch dnes nosí prakticky nepřetržitě – i ve spánku, což dříve odmítala – a vnímá je jako důležitý nástroj pro sledování zdravotního stavu. „Ve srovnání s nemocničními přístroji měřily velmi přesně. Když vám hodinky říkají, že něco není v pořádku, je potřeba to brát vážně,“ zdůrazňuje.
Důležitou roli podle ní hraje i schopnost data správně interpretovat. Sleduje například variabilitu tepové frekvence nebo dýchání během spánku. „Jsou pro mě takový ochranný guru,“ dodává. Její zkušenost má jednoduché poselství: i zdánlivě zdravý člověk může přehlédnout varovné signály vlastního těla.
A někdy je to právě technologie, která na problém upozorní jako první. Pokud vás chytré hodinky opakovaně upozorňují na nějaký problém, například nepravidelný srdeční tep nebo nízkou hladinu kyslíku v krvi, neberte to jako „odchylku technologie“ a raději to neprodleně konzultujte s praktickým lékařem. „Dnes bych radši byla za hysterku, která přijde k doktorovi zbytečně, než abych něco zanedbala,“ uzavírá Ida Š.