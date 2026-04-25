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Apple Watch nejsou jen o tepu: o téhle metrice nikdo neví, přesto je extrémně zajímavá

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 25. 4. 8:00
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Chytré hodinky Apple Watch Series 11
  • Apple Watch patří mezi nejpopulárnější nositelnou elektroniku
  • Z velké části je to kvůli jejich velmi přesnému měření zdravotních atributů
  • Tyto hodinky mají jednu utajenou funkci, o které možná ani nevíte

Když se řekne chytré hodinky, většina uživatelů si automaticky vybaví Apple Watch. Ty stály v roce 2014 u zrodu tohoto neustále rostoucího segmentu a Apple je každoročně modernizuje. V oblasti měření všemožných zdravotních metrik patří mezi nejlepší na trhu a umí monitorovat opravdu hodně věcí. Jeden velmi zajímavý aspekt měří tyto hodinky již řadu let automaticky a pravděpodobně o tom ani nevíte. Přitom se jedná o velmi přínosnou informaci.

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Jak dlouho jsme na denním světle?

Onou skrytou schopností, o které spousta uživatelů pravděpodobně neví, je měření délky pobytu uživatele na denním světle (Time in Daylight). Toto měření dorazilo do systému watchOS v roce 2023, a to v rámci verze watchOS 10, a v témže roce ho Apple přidal i do aplikace Zdraví na iOS. Měření pobytu na denním světle je navíc zcela automatické.

Apple Watch
Apple Watch

Funguje tak, že vestavěný senzor pro monitorování okolního světla v hodinkách měří čas, který hodinky na zápěstí uživatele stráví na denním světle. Měření tedy probíhá kompletně automaticky bez nutnosti cokoli nastavovat, v případě potřeby však lze tuto funkci v předvolbách vypnout. To ale nedělejte, protože se jedná o užitečnou metriku.

Zajímavější funkce, než si myslíte

Možná si myslíte, že údaj o času stráveném na venkovním světle není nijak důležitý, ale opak je pravdou. Pobyt na denním světle je totiž obrovským přínosem pro fyzické i duševní zdraví a díky této funkci si tak může uživatel tento zdravý návyk, který se striktně netýká cvičení nebo nějakých sportovních výkonů, kvantifikovat.

Můžete se zpětně podívat, kolik času jste v jednotlivých dnech trávili venku na slunečním světle, a na základě těchto dat své návyky upravit. Je to důležité hlavně v případě, kdy chcete trochu více sledovat svůj rytmus. Pokud tedy nosíte Apple Watch a máte pocit, že trávíte venku málo času, zamiřte do aplikace a velmi rychle se můžete přesvědčit o tom, jaká je realita.



Chytré hodinky Apple Watch Ultra 3



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Kde tento údaj najdu?

Abyste zjistili čas, který jste dnes, včera nebo před týdnem strávili venku, zamiřte do aplikace Zdraví. Zde můžete buď použít vyhledávání, nebo si najděte položku Ostatní data a v ní otevřete sekci Doba na denním světle. Zde uvidíte svá data formou přehledných grafů a dozvíte se i to, proč je vlastně důležité trávit čas venku či kolik času byste měli trávit pod širým nebem.

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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