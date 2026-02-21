Znáte je všechny? 15 tipů, které musí znát každý majitel Apple Watch

- Apple Watch toho umí opravdu hodně, některé vychytávky ale pořádně skrývají
- Těchto 15 užitečných funkcí by měli znát všichni majitelé chytrých hodinek s nakousnutým jablíčkem
- Řada z nich vám může výrazně usnadnit každodenní používání
Chytré hodinky od Applu patří mezi nejpopulárnější nositelnou elektroniku na světě. I když aktuální generace Apple Watch Series 11 nepřinesla mnoho nového, na rozdíl od SE 3, které jsou ještě výhodnější a Ultra 3, které dohnaly manko minulých generací, přesto se pro mnoho uživatelů bude jednat o první model, se kterým budou mít tu čest. Ať už jste novopečený majitel, nebo ostřílený harcovník, přinášíme vám 15 užitečných vychytávek, které byste rozhodně měli znát.
Užitečné tipy pro všechny majitele Apple Watch
Schopnosti Apple Watch do značné míry definují její aplikace. Ale věděli jste, že mezi nimi můžete rychle přepínat, podobně jako na iPhonu? Stačí jen dvakrát zmáčknout digitální korunku a objeví se vám přehled všech spuštěných aplikací, mezi kterými můžete přepínat, případně je ukončovat, pokud páchají neplechu. Výběr všech aplikací je ve výchozím stavu v takzvané plástvi, avšak pokud vám tento způsob zobrazení nevyhovuje a rádi byste klasický seznam, máte dvě možnosti – buďto se dostat až na samotný konec všech aplikací a klepnout na tlačítko Seznam, případně je stejná možnost také v aplikaci Watch na chytrém telefonu.
Rozložení aplikací také není definitivní, ale můžete si ho upravit podle sebe. K tomu můžete přistoupit buď dlouhým podržením na libovolnou ikonu aplikace na hodinkách, nebo mnohem pohodlněji v nastavení v aplikaci Watch. Ztratili jste telefon? S Apple Watch si jej můžete prozvonit skrze ikonu telefonu v Ovládacím centru. Co někteří uživatelé také neví je fakt, že si Ovládací centrum můžete přizpůsobit, například přidáním nových funkcí, nebo odstraněním těch málo používaných.
Další užitečná rada se týká všech, kteří s Apple Watch sportují. Pokud vás obtěžuje odpočítávání před zahájením každé aktivity, stačí klepnout na displej a odpočet se přeskočí. Model Ultra má pak v nastavení možnost přesného startu, která odpočet nebude zobrazovat vůbec. Uzavírání kroužků může být skvělým motivačním prostředkem, ale v životě se občas objeví chvíle, kdy je jednoduše uzavřít nestihneme. Pakliže nechcete, aby vám neuzavřený kroužek narušil vaši šňůru, můžete v aplikaci Aktivita po omezenou dobu počítání uzavření kroužků pozastavit.
Jedním ze způsobů, jak Apple Watch dávají vědět o příchozí notifikaci, je haptická odezva. Ta může být pro někoho ale příliš silná – její intenzitu lze v nastavení omezit, či případně rovnou vypnout. Číselník Chronograph Pro není jen na ozdobu a umí fungovat jako skutečný chronograf. Klepnutím na vnější okraj obklopující hlavní 12hodinový ciferník na tomto ciferníku zaznamenáte čas v rozmezí 60, 30, 6 nebo 3 sekundy. Alternativně můžete vybrat časovou stupnici tachymetru a měřit rychlost na základě času ujetého na pevně stanovené vzdálenosti. Číselník s Mickey Mousem či Minnie umí také jednu zajímavou vychytávku. Pokud v nastavení hodin povolíte možnost předčítat čas, bude vám dvojice známých myšáků po klepnutí na ciferník předčítat čas v češtině.
Pokud jste v aplikaci přejeli daleko dolů a chcete se vrátit zpět nahoru, stačí klepnout na čas v horním rohu obrazovky. Funguje to ve většině aplikací a ušetří vám to spoustu času. Odstranění aplikací, které na Apple Watch nepoužíváte, je taktéž velmi snadné. V zobrazení seznamu nebo mřížky podržte prst na obrazovce, dokud se aplikace nezačnou třást, a poté klepnutím na malé x v rohu ikony aplikace aplikaci odstraňte. To funguje u většiny systémových aplikací a všech aplikací třetích stran.
Jakmile vám dorazí zpráva, máte možnost na ní odpovědět buďto skrze diktování, virtuální klávesnici nebo prostřednictvím přednastavených zpráv. Jejich obsah si můžete v nastavení aplikace Zprávy na chytrém telefonu upravit podle své libosti. Užitečnou vychytávkou, která dorazila nedávno, je konečně podpora pro aplikaci Poznámky, v rámci které můžete nejen komponovat nové poznámky přímo z hodinek, ale také organizovat či upravovat ty stávající.
Poslední novinkou je nové gesto, které funguje na Series 9 a novějších, Ultra 2 a novějších a na SE 3. Příchozí notifikaci, telefonní hovor či minutku můžete nově rychlým otočením zápěstí odmítnout bez toho, abyste se museli dotknout displeje.
Znali jste všechny vychytávky, nebo vás některá z nich překvapila? Dejte nám vědět do komentářů.