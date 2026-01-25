Překvapivé výsledky studie: Apple Watch odhalily srdeční vady, o kterých lidé netušili

- Jak moc přesná je detekce fibrilace síní u Apple Watch?
- Tuto otázku si položili vědci z Amsterdam University Medical Center
- Výsledky jejich studie odhalili pozitivní dopad na diagnostiku tohoto problému
Nositelné technologie jsou v dnešní době něčím více, než jen prodlouženou rukou chytrého telefonu. Stále více se do nich dostávají i vychytávky, které mají za úkol hlídat naše zdraví, především pak srdce. Mezi průkopníky v tomto ohledu patří Apple a jeho chytré hodinky Apple Watch, které mají možnost upozornit uživatele na fibrilaci síní, jež patří mezi nejčastější srdeční onemocnění a může teoreticky vést k závažným zdravotním komplikacím. Jenže jak moc se na toto upozornění dá spolehnout?
Funkce, která zachraňuje životy
Vzhledem k tomu, že detekce fibrilace síní probíhá skrze dvoubodové měření EKG s pomocí hodinek, je tato otázka zcela na místě. Nový výzkum naznačuje, že Apple Watch by mohly hrát mnohem větší roli při odhalování fibrilace síní. V reálné studii vědci zjistili, že monitorování pomocí chytrých hodinek odhalilo mnohem více případů než tradiční přístupy, a to i u lidí, kteří neměli tušení, že je něco v nepořádku.
Nová studie z Amsterdam University Medical Center se zaměřila právě na efektivitu detekce fibrilace síní u chytrých hodinek Apple Watch. Šestiměsíční studie zahrnovala 437 osob, všechny ve věku nad 65 let a se zvýšeným rizikem cévní mozkové příhody. Z této skupiny 219 osob dostalo hodinky Apple Watch a nosilo je přibližně 12 hodin denně, zatímco 218 osob dostalo standardní péči.
Po šesti měsících bylo diagnostikováno 21 osob ve skupině s Apple Watch, 57 % z těchto osob nemělo žádné příznaky. Pět osob bylo diagnostikováno ve skupině se standardní péčí, přičemž všechny tyto osoby měly příznaky. Tyto výsledky naznačují, že Apple Watch dokáží odhalit fibrilaci síní i u lidí, kteří by jinak neměli tendenci vyhledat konzultaci s lékařem v tomto ohledu. Fibrilace síní je často přerušovaná a bez příznaků, takže při krátkodobém monitorování může být přehlédnuta, z tohoto důvodu dává monitorování skrze Apple Watch smysl.
„Používání chytrých hodinek s funkcemi PPG a EKG pomáhá lékařům diagnostikovat osoby, které si nejsou vědomy své arytmie, a tím urychluje diagnostický proces. Naše zjištění naznačují potenciální snížení rizika cévní mozkové příhody, což přináší výhody jak pacientům, tak zdravotnickému systému díky snížení nákladů. Toto snížení by kompenzovalo počáteční náklady na zařízení,“ uvedl Michiel Winter z Amsterdam University Medical Center. Ačkoli se to bude zdát jako klišé, pokud by tato funkce zachránila život i jen jedinému člověku, lze ji považovat za užitečnou.