Přesné hledání AirTagu dorazilo na Apple Watch, starší modely mají smůlu

- Funkce Přesné hledání vás dovede ke ztracenému předmětu
- Vychytávka je k dispozici na kompatibilních Apple Watch
- Bez druhé generace AirTagu se nicméně neobejdete
Nový lokalizační štítek AirTag 2 od Applu na první pohled nerozeznáte od první generace, neboť ty klíčové změny se odehrály uvnitř tohoto malého, ale užitečného zařízení. Podstatnou novinkou je rozšířený dosah díky novému Ultra Wideband (UWB) čipu 2. generace, který umožňuje přesnější lokalizaci na větší vzdálenost než doposud. Apple sice nezmiňuje přesnou vzdálenost, ale mělo dojít ke zlepšení o 50 % oproti první generaci. Zajímavou vychytávkou je také možnost hledat ztracené předměty skrze chytré hodinky Apple Watch, avšak tato možnost je k dispozici pouze pro druhou generaci AirTagu.
Přesné hledání jen pro druhou generaci
Apple bohužel neuvedl, proč tato funkce nefunguje s původním AirTagem. Nový AirTag je však vybaven čipem Ultra Wideband druhé generace od Apple, zatímco původní model má první generaci tohoto čipu. Funkce Přesné hledání (v originále Precision Finding) vás dovede k přesné poloze AirTagu, a to tak, že vám na kompatibilním iPhonu a nyní také na kompatibilních hodinkách Apple Watch zobrazí směrovou šipku a vzdálenost od předmětu.
Funkce již existovala na výše uvedených modelech Apple Watch pro vyhledání iPhonu 15 nebo novějšího, ale dosud neexistovala varianta pro Apple Watch k vyhledání AirTagu. Chcete-li pomocí funkce Přesné hledání najít AirTag druhé generace pomocí kompatibilních hodinek Apple Watch, musí být na hodinkách nainstalován systém watchOS 26.2.1 nebo novější.
Pokud máte první generaci lokalizačního štítku AirTag, můžete jej stále najít pomocí této funkce na iPhonu 11 nebo novějším. S AirTagem 2 funguje Přesné hledání v až 1,5× delší vzdálenosti od předmětu ve srovnání s originálním AirTagem, ale tento delší dosah vyžaduje iPhone 15 nebo novější, Apple Watch Series 9 nebo novější, nebo Apple Watch Ultra 2 nebo novější. Pakliže těmito zařízeními disponujete, stačí na hodinkách přidat do kontrolního centra položku Najít AirTag a díky tomu lze vyhledávat vaše předměty přímo ze zápěstí.