PS5 jen za 169 Kč. PlayStation zdražil, jeho pronájem je naopak teď rekordně levný

- PlayStation 5 zdražil, jeho pronájem ale naopak zlevnil
- PS5 Slim teď vychází jen na 169 Kč měsíčně
- Konzole je navíc po celou dobu krytá 4letou zárukou
Zatímco herní trh v posledních týdnech bojuje se zdražováním PlayStationů, Mobil Pohotovost jde opačným směrem. Dočasně snižuje cenu pronájmu PlayStationu 5 na minimum. Základní PS5 Slim tak nyní vychází na pouhých 169 Kč měsíčně.
Aktuální prodejní cena PlayStationu 5 (Slim) v digitální edici se vyšplhala na 12 390 Kč. V rámci čtyřletého pronájmu vás ale ten stejný PS5 vyjde jen na 8 112 Kč. V čem je trik? V ničem. Platíte pouze to, co konzole za tu dobu ztratí na hodnotě.
Záruka celé 4 roky
Obrovským benefitem pronájmu je nejenom nízká cena, ale hlavně prodloužená záruka. Zatímco při koupi dostanete standardní dva roky, u pronájmu jste kryti po celých 48 měsíců. Pokud se cokoli v rámci záruky pokazí, servis neřešíte vy.
Po uplynutí čtyř let konzoli jednoduše vrátíte, přičemž s běžným opotřebením se počítá. Nemusíte se starat o focení na bazary, smlouvání s kupci nebo sledování, jak hodnota starého modelu klesá. Jednoduše konzoli odevzdáte a můžete rovnou přeskočit na nejnovější generaci.
Na výběr máte z několika modelů
Ceny pronájmu klesly u celé rodiny PS5. Za drobný příplatek můžete mít i verzi s mechanikou nebo PlayStation 5 Pro neboli nejvýkonnější konzoli současnosti.
Měsíční ceny pronájmu:
- PS5 (Slim) Digital za 169 Kč (původně 199 Kč)
- PS5 (Slim) + Blu-Ray za 189 Kč (původně 209 Kč)
- PS5 Pro za 328 Kč