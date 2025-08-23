Apple Watch zachránily ženě život, upozornily ji na nádor na mozku

- Hodinky Apple Watch sledují celou řadu zdravotních funkcí
- Včasné odhalení některých problémů může uživateli zachránit i život
- Své by o tom mohla vyprávět 57letá žena z Velké Británie
Chytré hodinky Apple Watch jsou běžnou součástí životů řady z nás, přičemž o svých uživatelích sbírají velké množství zdravotních informací. Těch by v budoucnu mělo být ještě více, nicméně i v z těch současných toho lze vyčíst poměrně hodně, pokud víte, jak informace interpretovat. Právě tyto informace zachránily život 57leté ženě z města Brighton z Velké Británie. Apple Watch ji totiž upozornily na potenciální problémy, které jejím lékařům umožnili odhalit nádorové onemocnění v oblasti mozku.
Apple Watch zachraňují životy
Sam Adamsová řekla deníku The Sun, že její hodinky Apple Watch po návratu z výletu na Kostariku opakovaně hlásily neobvykle nízkou srdeční frekvenci. V té době se vzpamatovávala z osobních ztrát, včetně ztráty rodiče, domácího mazlíčka a také svého manželství. Adamsová se domnívala, že její vyčerpání a bolesti hlavy byly důsledkem stresu, smutku a jet lagu. Když upozornění na srdeční tep z hodinek Apple Watch přetrvávala, navštívila místního lékárníka, aby jí zkontroloval krevní tlak. To vedlo k dalším testům, které nakonec odhalily léčitelnou srdeční vadu, která pravděpodobně výstrahy vyvolala.
Při pátrání po příčině výstrah se Adamsová zmínila o častých bolestech hlavy, což lékaře přimělo k vyšetření na CT. Tehdy nečekaně zjistili, že Adamsová žije s dosud neobjeveným nádorem na mozku. Nádor, který je podle lékařů nezhoubný, vyžaduje průběžné sledování. Navzdory nejistotě ohledně své budoucnosti uvádí, že má štěstí, že ji hodinky Apple Watch přiměly vyhledat lékařskou pomoc dříve, než by to jinak udělala.
„Jsem za své hodinky Apple Watch moc vděčná,“ říká Adamsová. „Nevím, co by se stalo, kdyby mě neupozornily. Stále žiji s nádorem, ale mám se dobře, zvládám ho a jsem vděčná, že mi technologie poskytla včasné varování, o kterém jsem nevěděla, že ho potřebuji.“ To je jen jeden z mnoha příkladů, kdy Apple Watch poskytnou podnět, který uživatele přiměje vyhledat lékařskou pomoc, aby zjistil něco, co mu změní život. Je pozoruhodné, jak často se takové věci díky Apple Watch dějí.