Apple Watch zachránily další lidský život. Lyžař díky nim přežil 300metrový pád

Freeride jízda lyžaře poblíž Stevens Passu ve státe Washington se proměnila v boj o život

Během sjezdu měl nehodu, při které si zranil nohu a nemohl tak pokračovat v jízdě

Díky hodinkám Apple Watch ho naštěstí záchranáři včas lokalizovali

Zima je ideální čas nejen na to schovat se před nepřízní počasí do tepla domova s čajem a dobrou knížkou, ale také vyrazit na populární destinace za sporty, které se v létě provozují jen obtížně. To si evidentně řekl také jeden lyžař v americkém státě Washington, který se vydal na projížďku ve volném terénu. Ta se ovšem změnila v drama a boj o holý život, když při freeride lyžování zažil pád z 300metrového svahu a hrozilo, že pokud se k němu nedostane včas pomoc, dostaví se podchlazení a následně i smrt.

Lyžař vděčí za záchranu života Apple Watch

Díky chytrým hodinkám od Applu, které měl freeride lyžař u sebe, se nicméně žádný katastrofický scénář nekonal. Jejich funkce SOS totiž zalarmovala příslušné policejní oddělení, které dlouho neváhalo a okamžitě vyrazilo zraněnému lyžaři na pomoc. „Tato technologie pravděpodobně zachránila lyžaře v terénu před umrznutím. Letecká podpora okresu King County byla přivolána na pomoc úřadu šerifa okresu Chelan poté, co se ozvaly hodinky Apple Watch SOS o zraněném lyžaři,“ uvádí místní zpravodajská stanice KIRO 7. Na celé video ze záchrany lyžaře se můžete podívat níže.

Chytré hodinky Apple Watch obsahují řadu užitečných funkcí, jako je detekce pádu, detekce autonehody či automatické vytočení složek integrovaného záchranného systému v rámci funkce SOS. Všechny tyto vychytávky chrání uživatele v případě, kdy dojde k nenadálé situaci, aby se na místo mohli co nejrychleji vydat zdravotníci, hasiči a policisté a danému uživateli pomoci v případě nouze.

Kromě kontaktu záchranných složek hodinky IZS zašlou také důležité informace o daném uživateli, včetně konkrétní lokace, která umožní včasnou lokalizaci. Hodinky rovněž umí upozornit i vybrané kontakty. Vzhledem k tomu, že se nejedná o prvního člověka, které Apple Watch zachránily, ukazuje se, že tyto funkce mají smysl.