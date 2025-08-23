Chcete Pixel 10 Pro na rok zdarma? Tímto způsobem vychází novinka od Googlu extrémně výhodně

- Nový Pixel 10 Pro můžete pořídit extrémně výhodně
- Novinka od Googlu je totiž vůbec první telefon, který si můžete pronajmout, a ještě získat bonus 6 250 Kč
- A právě vysoký bonus vám zaplatí téměř rok používání zdarma
Nový Google Pixel 10 Pro aspiruje na nejlepší Android telefon tohoto roku. Má prvotřídní fotoaparát, špičkový výkon, magnetické nabíjení a nálož super AI funkcí. A také je to vůbec první telefon, který si můžete pronajmout jen za 599 Kč měsíčně a získat k němu navíc ještě bonus 6 250 Kč, který vám pokryje bezmála 11 měsíců pronájmu. To znamená téměř celý rok používání telefonu zdarma.
Pixel 10 Pro na rok zdarma
Mobil Pohotovost je novým autorizovaným prodejcem Googlu v Česku a nové Pixely 10 tak zařadila do Cashtec Upgrade – služby, v rámci které si pronajmete nový telefon za vůbec nejnižší cenu na trhu a po 2 letech jednoduše upgradujete na nový model.
A právě nový Pixel 10 Pro vychází v rámci pronájmu extrémně výhodně – je za zvýhodněnou cenu 599 Kč měsíčně a vůbec poprvé také v rámci pronájmu s vysokým výkupním bonusem 6 250 Kč. To znamená, že pokud si telefon pronajmete a poté u Mobil Pohotovosti prodáte svůj starý smartphone, zaplatí vám bonus téměř celý rok pronájmu.
Výhodnější už být nemůže
Pixel 10 Pro vás totiž při využití bonusu vyjde za dva roky používání na neuvěřitelných 8 126 Kč, běžně přitom stojí 27 990 Kč. Po celou dobu pronájmu je navíc krytý zárukou, v ceně jsou záruční opravy a v případě reklamace dostanete dokonce i náhradní telefon zdarma. Po dvou letech smartphone jednoduše vrátíte (s opotřebením se počítá) a můžete upgradovat na nový model, opět za super cenu. Nemusíte se tak starat o prodej a hledání kupce.
V rámci Cashtec Upgrade si můžete pronajmout i další novinky od Googlu – Pixel 10 a Pixel 10 Pro XL. Druhý zmíněný je za akční cenu 699 Kč měsíčně, zatímco základní model vychází z trojice nejlevněji, jen na 529 Kč měsíčně. I u těchto modelů získáte při pronájmu a prodeji svého starého telefonu výkupní bonus.
- Pixel 10 za 529 Kč (+ bonus 5 000 Kč)
- Pixel 10 Pro za 599 Kč (+ bonus 6 250 Kč)
- Pixel 10 Pro XL za 699 Kč (+ bonus 6 250 Kč)