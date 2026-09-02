Huawei Watch GT 7 Pro recenze: výborné hodinky s komplexním monitoringem, ale i řadou omezení

- Huawei Watch GT 7 Pro ještě vylepšují skoro všechno, co přinesla loňská generace
- Konstrukce je prémiová – tělo je vyrobeno ze slitiny titanu, displej kryje safírové sklíčko
- Chybí ale podpora aplikací jako u konkurence, velkou díru do světa (zatím) neudělala ani novinka Health Insight
- GT 7 Pro oproti loňsku podražily, do 18. října je však seženete za výhodnější cenu 8 924 korun
Čínský Huawei patří mezi výrobce, kteří se u chytrých hodinek vydali trochu jinou cestou než Apple nebo Samsung. Místo každoročního přidávání desítek nových aplikací a snahy nacpat do zápěstí zmenšený smartphone sází především na dlouhou výdrž, klasický design a stále propracovanější sportovní a zdravotní funkce. Není náhoda, že i na těchto třech pilířích stojí nové Huawei Watch GT 7 Pro.
Design a zpracování9.2/10
Funkce a výbava8.0/10
Pohodlí nošení8.7/10
Výdrž baterie9.8/10
Mobilní aplikace7.5/10
Klady
- opět královská výdrž
- výborný displej s dobrou čitelností
- kvalitní zpracování, odolnost
- stále kvalitní monitoring zdraví
- novinky pro lyžaře a golfisty
- funkční placení s Curve Pay
Zápory
- minimum aplikací v AppGallery (Spotify i podcasty chybí)
- hudba pouze po nahrání do úložiště
- rozdíly mezi Androidem a iOS
- chybí podpora eSIM
- Huawei Insight (zatím) nedoručuje to, co slibuje
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Po loňských Watch GT 6 Pro, které jsme hodnotili jako povedenou evoluci s výrazně lepší GPS a displejem, navíc se skvělou výdrží, přichází další generace. Tentokrát je ale mezigenerační posun ještě méně nápadný. Konstrukce, displej i základní filozofie zůstávají prakticky stejné a Huawei se soustředil především na sportovní funkce a zlepšení výdrže. Novinky tak ocení hlavně běžci, cyklisté, ale třeba také golfisté a nově i lyžaři.
Huawei Watch GT 7 Pro jsou k dispozici ve 46 mm verzi, která vyjde na 10 499 Kč v případě, že se spokojíte s gumovým řemínkem. Na start prodeje je pak připravena ještě zajímavá akce: až do 18. října pořídíte Watch GT 7 Pro s 15% slevou za 8 924 korun včetně DPH. Meziroční zdražení o tisícovku tak Huawei aspoň částečně kryje lákavou slevou.
Design a displej
Pokud jste někdy drželi v ruce Huawei Watch GT 6 Pro, novou generaci pravděpodobně poznáte jen podle detailů (či barevných řemínků). A to nemyslím jako kritiku. Loňský model už měl velmi povedený design a nebyl žádný zvláštní důvod jej od základu překopávat. Watch GT 7 Pro si zachovávají velké 46mm tělo z titanové slitiny, safírové sklíčko i keramické dýnko. Kolem displeje stále najdeme výraznou lunetu, která dává hodinkám vzhled klasického sportovního chronografu. Na pravé straně zůstává otočná korunka doplněná druhým hardwarovým tlačítkem. Kromě mnou testované černé verze hodinky pořídíte i ve výraznější zelené a žluté edici.
Hodinky působí prémiově a robustně, zároveň ale nejsou tak masivní, aby na ruce překážely při běžném nošení nebo sportu. Huawei navíc zachovává odolnost při ponoření do zhruba 50 metrů (5 ATM) a IP69, takže se nemusíte bát vody, potu ani výrazně náročnějšího zacházení. I po více než třítýdenním testování mohu potvrdit, že tělo je skutečně odolné a ani na displeji se neobjevily žádné škrábance.
Zobrazovač je prakticky stejný jako vloni. AMOLED panel má úhlopříčku 1,47″, rozlišení 466 × 466 pixelů a maximální jas až 3 000 nitů. A upřímně řečeno, tady žádná velká změna nebyla nutná, displej je parádní. Už Watch GT 6 Pro nabízely výbornou čitelnost na přímém slunci a nová generace v tomto směru pokračuje.
Stále samozřejmě nechybí Always-on zobrazení ani velké množství ciferníků. Výběr je tradičně velmi široký, byť kvalita jednotlivých návrhů se značně liší. Některé vypadají opravdu dobře a dokážou využít velký kulatý displej, jiné působí spíš jako relikt levných fitness náramků.
Přesnější GPS a více možností pro sport
Největší důvod existence nové generace se skrývá uvnitř. Huawei dále vylepšil systém určování polohy a Watch GT 7 Pro používají dvoupásmové určování polohy se šesti podporovanými satelitními systémy. Oproti předchozí generaci jde především o evoluci přesnosti a rozšíření možností využití při konkrétních sportech.
Huawei uvádí, že nová generace dokáže přesněji pracovat například při lyžování, kde se pohyb často odehrává v náročném horském prostředí. Přibyly také funkce, které dávají větší smysl při dlouhých venkovních aktivitách, včetně navigace po předem připravené trase.
Při samotném testování GPS bych se přitom nesoustředil jen na to, zda čára v aplikaci přesně kopíruje chodník. Důležitější je stabilita měření, rychlost nalezení polohy a schopnost udržet záznam i tam, kde se běžná GPS začíná ztrácet. Už loňské GT 6 Pro v tomto ohledu patřily k tomu lepšímu, co chytré hodinky nabízejí, a nová generace na jejich základě dále staví.
Největší změny ale přicházejí v konkrétních sportovních režimech. Běžci dostávají podrobnější tréninková data a přehlednější analýzu výkonu, cyklisté nové plánování stoupání a upozornění na ostré zatáčky. Golfový režim se rozšířil o další práci se vzdáleností, pozicí vlajky a zobrazením greenu.
Konstrukce
Systém, procesor a paměť
Displej, konektivita a baterie
A pak je tu zcela nová oblast, na kterou Huawei letos hodně sází: lyžování. Watch GT 7 Pro podporují nové režimy pro sjezdové lyžování i snowboarding v interiéru a venku, nabídnou mapy více než 3 000 lyžařských středisek a dokážou sledovat například počet oblouků, jejich typ nebo přetížení. Jde o jednu z největších funkčních novinek celé generace a zároveň o příklad, kam se Huawei snaží svou řadu GT posunout – od univerzálních chytrých hodinek k zařízení, které se dokáže přizpůsobit konkrétním sportům.
Harmony OS: pořád skvěle plynulý, pořád trochu omezený
Základ systému se oproti loňsku nijak dramaticky nezměnil. A vlastně ani není důvod, proč by měl. Harmony OS na hodinkách funguje velmi dobře, prostředí je rychlé, animace plynulé a během používání jsem nenarazil na žádné výraznější záseky.
Hlavním bodem všeho zůstává ciferník. Jednotlivými kartami se pohybujete do stran a můžete si je přizpůsobit podle toho, co vás zajímá – aktivita, počasí, spánek, kalendář nebo zdravotní data. Stále jde o jednoduché a přehledné prostředí, které nevyžaduje dlouhé studování návodů.
Problém nastává ve chvíli, kdy od chytrých hodinek čekáte něco víc než prodlouženou ruku telefonu. Huawei sice nabízí AppGallery, její nabídka je ale stále výrazně omezenější než Google Play nebo App Store. Velké aplikace zde prakticky nenajdete a stále musíte zapomenout například na plnohodnotný Spotify nebo kvalitní aplikace pro podcasty.
Hudbu i mluvené slovo lze nadále do hodinek dostat především ručním překopírováním souborů do interní paměti. Ta se tentokrát zvětšila na 64 GB, takže místa je skutečně dost, problém ale není v kapacitě. V roce 2026 už je prostě ruční nahrávání MP3 (hudba či podcasty) do hodinek poněkud archaickou kratochvílí, kterou prostě dělat nechcete.
Stejně jako loni mi chybí Wi-Fi v podobě, která by skutečně umožnila hodinky používat samostatně. Model sice disponuje bezdrátovým modulem pro aktualizace či přenos hudby, běžné připojení k domácí síti ale nenabízí. Chybí také eSIM. Pokud tedy vyrazíte ven bez telefonu, Watch GT 7 Pro sice dokážou zaznamenat trasu, přehrát uloženou hudbu a podcasty, nebo sledovat sportovní aktivitu, ale skutečně samostatným zařízením stále nejsou.
A nechybí ani bezkontaktní placení. Stejně jako další hodinky od Huawei, i aktuální Watch GT 7 Pro podporují službu Curve Pay, která je dostupný také v Česku. Platby tak konečně nejsou jen doménou Apple Watch, Garminu nebo hodinek se systémem Wear OS. Nicméně se sluší dodat, že samotná inicializace placení není úplně nejrychlejší. Jakmile si vše skrze aplikaci Curve v telefonu nastavíte, připravte se na to, že po dvojstisku spodního tlačítka si zhruba 4-5 sekund počkáte, než se možnost placení vůbec inicializuje.
Rozdíl mezi Androidem a iOS? Stále tu jsou
Huawei Watch GT 7 Pro lze spárovat jak s Androidem, tak s iPhonem. Na papíře tedy univerzální řešení, v praxi ale stále platí, že některé funkce jsou při používání s iOS omezené. Zatímco uživatelé Androidu mají širší možnosti při práci s notifikacemi a mohou na některé zprávy odpovídat, u iPhonu je situace omezenější. Podobně je tomu s instalací aplikací a dalšími funkcemi, které Apple třetím stranám jednoduše nedovoluje implementovat.
Je to problém samotného Huawei? Jen částečně. Apple svůj ekosystém dlouhodobě drží pod výrazně větší kontrolou než Google, takže podobné limity mají i další výrobci chytrých hodinek. Pokud ale používáte iPhone, je potřeba s tím před koupí počítat. Na iOS také například nelze nijak reagovat na zprávy z komunikačních aplikací, jako je WhatsApp, Telegram a další. Na Androidu to možné je pomocí emotikon či předdefinovaných zpráv v aplikaci Huawei Health.
Samotné připojení k telefonu je nicméně důležité hlavně kvůli aplikaci Huawei Health. Právě v ní najdete podrobné statistiky, nastavení hodinek, přehled sportovních aktivit i zdravotní data. Aplikace je tradičně jednou z lepších součástí celého ekosystému Huawei – je přehledná, graficky povedená a především se v ní neutopíte pod nánosem nepřehledných čísel.
Fitness a zdraví: Huawei jde stále více do hloubky
Základní zdravotní výbava je podobná loňské generaci. Watch GT 7 Pro měří tepovou frekvenci, okysličení krve, stres, spánek, teplotu kůže a nechybí ani EKG. Huawei ale letos více pracuje s interpretací získaných dat. Nově se například více zaměřuje na HRV, tedy variabilitu srdeční frekvence, která může pomoci sledovat regeneraci organismu.
Hodinky také nabízejí přehled zdravotních návyků, v němž kombinují informace o spánku, pohybu, emocích a dalších oblastech. Funkce Health Insight se tváří jako chytrý asistent, který posbírá vaše data, hodí je do kotle a uvaří z nich polévku, které budete rozumět. Bohužel v předprodukční formě, ve které jsme měli tuto funkci na hodinkách k dispozici, pouze shrnuje vaše zdravotní data a omezuje se na obecné řeči jako „váš fyzický stav je vynikající, vaše spánková data se změnila a celková aktivita je na stejné úrovni“. To je prostě málo, uživatel z toho nic moc nevyčte. Snad na tom Huawei ještě zapracuje. Inspirovat by se mohl například populární aplikací Bevel pro iPhone, která tohle zvládá na jedničku s hvězdičkou.
Přepracovaný byl rovněž systém TruSleep, který se snaží podrobněji hodnotit strukturu a stabilitu spánku. Nejde samozřejmě o náhradu lékařského vyšetření, ale jako dlouhodobý nástroj pro sledování vlastních návyků funguje celý systém velmi dobře. Huawei zároveň pokračuje v měření emocí, které se snaží rozlišovat širší spektrum nálad a nabídnout například dechová cvičení.
Pro většinu lidí ale budou zajímavější sportovní režimy. Hodinky podporují více než 110 aktivit a Huawei se letos snaží nabídnout hlubší data místo pouhého navyšování jejich počtu. To je podle mě správný směr. Nikdo nepotřebuje dalších dvacet exotických sportů, pokud pro běh, cyklistiku nebo lyžování dostává jen základní údaje.
Cyklistický režim proto nově pracuje například s plánováním stoupání a upozorněním na ostré zatáčky. Běh dostává nové metriky včetně běžeckého výkonu a dalších údajů o technice. U golfu Huawei rozšiřuje práci s mapami hřišť a zobrazením greenu.
Výdrž stále patří mezi hlavní důvody ke koupi
A teď k disciplíně, ve které Huawei už několik generací prakticky nemá co dokazovat. Výdrž je stále vynikající. Výrobce uvádí až 21 dní při méně náročném používání, 12 dní při typickém provozu a přibližně týden se zapnutým Always-on displejem. V režimu trailového běhu má novinka zvládnout až 51 hodin nepřetržitého provozu.
Jde samozřejmě o laboratorní hodnoty, ale už loňská generace v našem náročném testu zvládla 10 dní včetně Always-on displeje, měření spánku a několika venkovních aktivit s GPS. Určitě můžete počítat s minimální výdrží 7–8 dní, za kratší dobu je velmi náročné hodinky úplně vybít.
Právě tady je podle mě největší rozdíl oproti Apple Watch nebo Samsung Galaxy Watch. U nich si musíte zvykat na nabíjení prakticky každý den, případně maximálně jednou za dva dny. Huawei Watch GT 7 Pro můžete bez větších obav vzít na dovolenou a nabíječku nechat doma.
Závěrečné hodnocení
Huawei Watch GT 7 Pro jsou velmi povedené chytré hodinky, které si drží to nejlepší z předchozí generace a přidávají několik zajímavých novinek. Stále dostáváte parádní displej, prémiové zpracování, přesnou GPS, velmi schopný monitoring zdraví a především výdrž, o které si může konkurence v podobě Apple Watch nebo Samsung Galaxy Watch nechat zdát.
Potěší také rozšířené sportovní funkce, zejména pro cyklisty, golfisty a nově lyžaře, a konečně i možnost bezkontaktních plateb přes Curve Pay. Na druhou stranu se toho v samotném hardwaru zase tolik nezměnilo a některé dlouhodobé nedostatky, jako absence eSIM nebo omezený ekosystém aplikací, Huawei ani tentokrát neodstranil.
Pokud už tedy máte Huawei Watch GT 6 Pro, k okamžitému upgradu bych vás nepřemlouval. Novinky jsou zajímavé, ale většina z nich míří na poměrně úzkou skupinu sportovně založených uživatelů. Pro někoho, kdo vybírá nové hodinky, je ale situace výrazně příznivější. Watch GT 7 Pro jsou jedny z nejlepších hodinek pro ty, kteří chtějí kombinovat klasický vzhled, kvalitní zpracování, propracované sportovní funkce a hlavně skutečně dlouhou výdrž. Jen je potřeba smířit se s tím, že Huawei stále není tak „chytrý“ jako konkurence.