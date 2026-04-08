S hodinkami Huawei už v Česku zaplatíte, podporované jsou tyto modely

- S hodinkami od Huawei lze nově v Česku platit v obchodech
- Vše probíhá skrze fintech službu Curve, která je mezi uživateli velice oblíbená
- Konkrétně lze platit s celkem osmi modely hodinek, včetně nejnovějších GT Runner 2
Chytré hodinky od čínské značky Huawei jsou jeden z mála produktů, na které americké sankce nedopadly tak tvrdě a které se stále poměrně dobře prodávají. Huawei se u svých modelů snaží zaměřit na kombinaci kvalitního hardwaru a příznivé ceny, což se mu vesměs daří. V některých ohledech ale delší dobu zaostával za konkurencí, kupříkladu u bezkontaktních plateb, které jsou v případě chytrých hodinek víceméně standardem. Nyní se však situace změnila a vybrané modely dostaly podporu pro bezkontaktní platby také v Česku.
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Chytré hodinky Huawei a placení skrze Curve
Hned na úvod musím zmínit, že je v tom jeden poměrně podstatný háček – do hodinek od Huawei si totiž nenahrajete běžnou platební kartu, ale jen tu od fintechu Curve. Platforma ve své podstatě umožní pod jednu platební kartu nahrát více jiných karet, díky čemuž můžete mít u sebe jen jednu a v mobilní aplikaci mezi nimi přepínat dle libosti, či dokonce přehazovat platby z jedné na druhou, pokud omylem zaplatíte špatnou kartou. Pokud jste majitelem karty od Curve, můžete se směle vrhnout na placení.
Předtím je nicméně potřeba si do hodinek stáhnout aplikaci Curve Pay, která je dostupná v rámci Huawei Zdraví v AppGallery. Po nahrání je nutné v aplikaci Curve v chytrém telefonu propojit mobilní aplikaci s hodinkovou a nahrát kartu. Následně už jen stačí v hodinkách nastavit výchozí aplikaci pro placení a PIN, aby bylo vše maximálně bezpečné. I když se jedná o trochu delší způsob nastavení, v praxi vám poté bude stačit už jen dvakrát stisknout příslušné tlačítko a můžete platit.
Co je to Curve?
Služba Curve (oficiální web) funguje jako chytrý prostředník, který sjednocuje všechny vaše existující debetní a kreditní karty do jediné fyzické karty a mobilní aplikace. V praxi to vypadá tak, že v aplikaci nahrajete své běžné karty a při placení si jednoduše zvolíte, kterou z nich má Curve v pozadí „zatížit“, zatímco u terminálu použijete pouze svou Curve kartu (nebo mobilní telefon či hodinky). Mezi nejoblíbenější funkce patří možnost „vrátit se v čase“ (Go Back in Time) a přesunout již provedenou platbu na jinou kartu nebo automatická konverze měn při platbách v zahraničí bez přirážek bank. V bezplatné verzi si uživatel může nahrát maximálně 2 platební karty, mezi kterými se lze přepínat.
Kartu Curve využíváme pro placení i v zahraničí, jelikož nabízí cashback a (podobně jako Revolut) má výrazně lepší kurzy než české banky. Curve totiž při platbě v cizí měně nepoužívá kurzy vaší banky (které bývají zatíženy marží 2 až 4 %), ale používá vlastní směnný kurz postavený na kurzu Mastercard, ke kterému si v pracovních dnech nepřidává žádnou přirážku.
Novinku jsme otestovali v rámci nejnovějšího modelu Huawei Watch GT Runner 2, přičemž naší jedinou výhradou je lehce pomalejší inicializace platby, která trvá několik sekund. Pokud nemáte poslední model hodinek od Huawei, nezoufejte – od 8. dubna můžete platit také s Watch GT 6, Watch GT 6 Pro, Watch GT 5, Watch GT 5 Pro, Watch Ultimate 2, Watch 5 a Watch Fit 4.
Do budoucna se počítá s rozšířením Curve Pay na další chytré hodinky z portfolia Huawei. „Jsme neskutečně rádi, že se naši uživatelé po dlouhých letech čekání dočkali placení hodinkami. Integrace Curve Pay do našeho ekosystému nositelných zařízení je bezpochyby významným milníkem pro Huawei. Díky této novince poskytujeme našimzákazníkům větší svobodu a nezávislost v pohybu s funkcí tap-to-pay,“ říká MarieFajstavrová, vedoucí komunikace Huawei CBG pro Česko a Slovensko.