Vyzkoušeli jsme Huawei Watch Ultimate 2: extrémně odolné, skvěle vybavené a s možností komunikovat pod vodou

- Watch Ultimate 2 jsou ty největší, nejvybavenější a nejodolnější chytré hodinky od Huawei
- Tělo je vyrobené ze slitiny na bázi zirkonia, luneta je keramická a sklo safírové
- Díky vestavěnému sonaru s nimi mohou potápěči komunikovat pod vodou až do hloubky 20 ATM
Jsou skutečně mohutné, výrazné, velmi odolné vůči poškození a skvěle vybavené. Tak by se daly ve stručnosti charakterizovat nové chytré hodinky Huawei Watch Ultimate 2, které jsou určené pro ty nejnáročnější uživatele. Oficiálního představení jsme se dočkali v polovině září, dva roky od premiéry předchozí generace. Ocení je ale i outdooroví nadšenci, a dokonce i potápěči. S hodinkami je totiž možné se potápět až do neuvěřitelných 150 metrů.
Watch Ultimate 2 jsou doslova výkladní skříní prémiových a odolných materiálů a do jisté míry je možné je považovat za statusovou záležitost. Pouzdro je vyrobené z „tekutého kovu“, což je slitina na bázi zirkonia, díky čemuž jsou pevnější (1300–1800 MPa), tvrdší a výrazně odolnější vůči poškrábání a korozi.
Samotná luneta je vyrobena z vysoce odolné nanokrystalické keramiky, sklíčko je pak safírové, takže je prakticky nepoškrábatelné. Jeho tvrdost dokonce překračuje hodnotu 9 podle Mohsovy stupnice. Hmotnost 80,5 gramu (pouze tělo bez pásku) rozhodně není zanedbatelná, na přiložené fotografii si můžete prohlédnout, o kolik jsou hodinky větší oproti klasickým Watch GT 6 Pro. Rozměry činí 47,8 × 47,8 × 12,9 mm (modrá varianta), černá verze má tělo nepatrně větší (48,5 × 48,5 mm).
U první barevné verze se výrobce inspiroval kompasem, u druhé pak dává najevo připravenost na ty nejnáročnější vodní aktivity. Huawei Watch Ultimate 2 jsou totiž prvními chytrými hodinkami na světě, které se pyšní odolností 20 ATM. Díky tomu se s nimi lze potápět až do hloubky 150 metrů, což je o 14 metrů hlouběji, než je současný freedivingový rekord.
Potápěči navíc mohou pro vzájemnou komunikaci pod vodní hladinou využívat vestavěný sonar pracující na frekvenci 3–5 kHz, který má menší náchylnost k rušení a má poskytnout vysoký výkon na dlouhou vzdálenost. Potápěči mohou skrze sonar na vzdálenost až 60 metrů posílat zprávy, emotikony, přednastavené zprávy, případně i SOS zprávy. Podmínkou samozřejmě je, aby hodinky vlastnili oba dva.
Stejně jako u jiných modelů hodinek od Huawei ani zde nechybí možnost měřit více než stovku nejrůznějších sportovních aktivit. Naměřené hodnoty si v rámci cvičení, závodu či tréninku můžete prohlížet nejen na prostorném displeji hodinek, ale i v mobilní aplikaci Huawei Health.
Skvělý displej a nálož senzorů
Huawei Watch Ultimate 2 však nejsou určeny pouze potápěčům, ale i milovníkům dalších outdoorových aktivit. Hodinky kupříkladu disponují vylepšeným systémem určování polohy, detekcí pádů nebo měřením nadmořské výšky. Golfisty pak potěší plynulé přibližování na vektorových mapách s 3D prvky či vylepšení uživatelského rozhraní při zobrazování map golfových hřišť.
Hodinky jsou rovněž prošpikované řadou zdravotních senzorů, díky technologii Multi-sensing X-Tap kombinující senzor tlaku, ECG senzor a PPG snímač zvládají například měřit tepovou frekvenci (včetně EKG), SpO2 (ze špičky prstu), dech, stres, spánek či detekovat arteriální tuhost.
Hodinky pohání systém HarmonyOS, který umí spolupracovat jak s Androidem, tak iOS. Zobrazování dat a ovládání zajišťuje 1,5″ LTPO displej s jemným rozlišením 466 × 466 pixelů a maximální (peakovou) úrovní jasu až 3 500 nitů. Ve výbavě nechybí podpora eSIM, mikrofon a dostatečně hlasitý reproduktor, takže lze s hodinkami vyřizovat i telefonní hovory.
Akumulátor hodinek má kapacitu 867 mAh a podle výrobce by měly vydržet zhruba čtyři a půl dne běžného provozu, v úsporném režimu dokonce 11 dní. Hodinky podporují satelitní systémy GPS (dvoupásmová), Beidou, Glonass, Galileo a QZSS, díky čemuž je určení vaší pozice či záznam trasy během sportování skutečně přesný.
Stejně jako u souběžně odhaleného modelu Huawei Watch GT 6 Pro i zde zamrzí absence využití NFC pro mobilní platby či nemožnost instalovat oblíbené aplikace, jelikož v AppGallery pro hodinky se jich příliš mnoho nenachází. Nenajdete zde bohužel ani Spotify či aplikace pro poslech podcastů. Naopak zajímavých ciferníků jsou zde stovky. I když jde o skvěle vybavené hodinky, které jsou doslova prošpikované moderními technologiemi, věci popsané v tomto odstavci mohou řadu případných zájemců odradit.
Huawei Watch Ultimate 2 se na českém trhu prodávají ve dvou variantách. Černá edice (Compass Black) vyjde na 22 490 korun, modrá (Ocean Blue) s titanovým řemínkem je o 2 500 Kč dražší.