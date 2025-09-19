Recenze Huawei Watch GT 6 Pro: extrémní výdrž a extrémní přesnost

- Nová generace Huawei Watch GT 6 Pro přináší inovace cílené na náročnější zákazníky
- Hodinky mají o něco větší displej, dvoupásmovou GPS a nový režim pro monitoring cyklistiky
- Základní verze se silikonovým řemínkem vyjde na 9 499 Kč, titanová na 12 499 Kč
- V rámci předobjednávek je ale můžete pořídit s 10% slevou za 8 549 Kč
Čínský Huawei patří k nejzajímavějším výrobcům chytrých hodinek pro typicky nenáročné zákazníky. Hlavní zbraní je bezkonkurenční výdrž a také design, který se snaží připomínat klasické hodinky s velkou lunetou, čímž stojí v přímém kontrastu s progresivně laděnými čtvercovými Apple Watch. Nabídkou stále preciznějších zdravotních senzorů se však snaží fušovat i do segmentu hodinek pro velké sportovní nadšence, kde drží prim Garmin. To samé platí i o nových Huawei Watch GT 6 Pro, které přicházejí po velmi povedené loňské generaci.
Náš šéfredaktor Jirka Hrma schopnosti hodinek prověřil i během běžeckého závodu Urban Challenge, který se konal v pražském lesoparku Letňany. Vykoupali jsme je ve vodě, v blátě a celkově dostaly slušně zabrat.
Huawei Watch GT 6 Pro jsou k dispozici ve dvou velikostech: 46 a 41 milimetrů. Ta větší, kterou máme k dispozici my, vyjde na 9 499 korun v případě varianty s gumovým řemínkem, respektive 12 499 korun, pokud se vám bude zamlouvat celokovové zpracování. Na start prodeje je pak připravena ještě zajímavá akce – až do 2. listopadu pořídíte základní 46milimetrovou verzi GT 6 Pro s 10% slevou za 8 549 korun včetně DPH. Minimálně cenou je tak Huawei letos agresivnější než vloni.
Design a displej
Při pohledu na Huawei Watch GT 6 Pro mě až zarazilo, jak podobné jsou předchozí generaci. Významný redesign nečekal asi nikdo, nakonec výrobci jako Apple nebo Samsung nás naučili, že hodinky prostě mají jeden shodný design klidně i 3 roky.
Právě v námi testované černé variantě se nám žádné rozdíly mezi 5. a 6. generací „GTček“ odhalit nepodařilo. Stejná luneta kolem displeje ve tvaru oktagonu, digitální korunka a podlouhlé tlačítko na pravé straně, řemínek z jemného silikonu, kovová přezka, tělo z titanové slitiny a dýnko z keramiky. Pěkné jsou pořád, a to je asi to nejdůležitější sdělení.
Pokud vás omrzí černá, můžete sáhnout po nové stříbrné variantě s látkovým řemínkem podšitým silikonem. Bez ohledu na to ale dostanete certifikaci odolnosti IP69K a slibnou rezistenci při potápění do hloubky ekvivalentní k tlaku 5 atmosfér.
Trochu inovací, ale správně mířených, zaznamenal displej. Při zachování prakticky stejných rozměrů došlo k roztažení displejového panelu na 1,47″ (vloni 1,43″) a hlavně navýšení svítivosti z 1 200 nitů až na 3 000 nitů. Díky tomu se Huawei Watch GT 6 Pro dotahují na konkurenci a nabízí podobně příjemnou čitelnost na přímém slunci, což je u hodinek pochopitelně klíčové. Stejně tak rozlišení displeje je zcela v normě.
Fanoušci Always-on zobrazení mohou vsadit na celou plejádu starých i zbrusu nových ciferníků. Sice to značně uhlodává výdrž, nicméně třeba pro mě jde u chytrých hodinek o totální povinnost. A tam, kde ne – a to zkrátka jen z toho důvodu, že se na to návrhář ciferníku vykašlal –, dostanete generické ručičkové vyobrazení času.
Nová, lepší GPSka
Huawei není nijak zvlášť sdílný v otázce výbavy, to ale u chytrých hodinek není zase takový problém. S velkou pravděpodobností uvnitř chytrých hodinek tepe čipová sada vlastní výroby, případně ve spolupráci s některým z čínských partnerů.
Konstrukce
Systém, procesor a paměť
Displej, konektivita a baterie
Co dál? Samozřejmě disponují i (dvoupásmovou) GPS, akcelerometrem, gyroskopem, barometrem, kompasem, snímačem teploty kůže a nechybí jim ani NFC, přestože k placení jej využít nelze. Mohutně ale zamrzí zejména absence Wi-Fi, takže bez telefonu jsou hodinky prakticky offline, a chybí mi zde také podpora eSIM. Pokud chtějí hodinky od Huawei konkurovat těm nejlepším, tuto funkci musí ve výbavě mít.
Ještě malá zastávka u geolokace, protože v tomto ohledu došlo ke zlepšení více než malému. Čip přezdívaný Sunflower, kombinující GPS, Glonass, Galileo, Beidou a QZSS, prošel vylepšením, které dělá z Huawei Watch GT 6 Pro jedny z nejlepších chytrých hodinek pro přesné měření polohy, ale třeba i sledování uběhlé trasy.
Na přiložených snímcích můžete vidět porovnání s Apple Watch Ultra 2 v rámci cca 30minutového venkovního běhu kombinujícího jak městskou zástavbu, tak les. Zejména v lesní oblasti se Huawei Watch prokázaly jako lepší při snímání polohy, kdežto při pohybu po ulici a kolem budov mi po paměti přesnější přišly Apple Watch. Rozdíl zde ale může být jednoznačně způsoben i tím, že hodinky společnosti Apple podporují připojení k mobilní datové síti, zatímco Huawei nikoliv.
HarmonyOS pro všechny, ale s kompromisy
Důležité je, že systém je dobře optimalizovaný s hardwarem a všechno šlape naprosto plynule. Jádro běží na operačním systému HarmonyOS 5.0, což je minimálně při využití na chytrých hodinkách velmi spolehlivý operační systém.
Od loňska se zase tolik nezměnil: přibylo několik nových ciferníků, několik nových aplikací (zejména pro monitoring zdraví), ale základ je shodný. Hlavním bodem všeho je ciferník. Z něj se tažením zprava doleva posouváte mezi kartami, které si můžete sami přednastavit – například přehled denní aktivity, počasí, kalendáře, spánek a tak dále. Na opačné straně se pak štosují „chytré widgety“; po většinu času tam najdete kartu s počasím a přepínač přehrávané hudby.
K systému a jeho plynulosti výhrady opravdu nemám, bohužel občas narazíte na nějakou tu nepochopitelnost. Tak například: režim nerušit a režim spánku, ty fungují výborně, až na to, že by se mi líbilo, kdyby se režim spánku aktivoval automaticky když usnete. Stejně jako je tomu u konkurence, která používá jeden a ten samý systém na levnějších i dražších modelech svých hodinek.
Rozdíl mezi Androidem a iOS
Další škraloupek, tentokrát (snad) technického rázu. Watch GT 6 Pro podporují Android i iOS, stejně jako loňská generace. Bohužel při používání s iPhonem se pravidelně zhruba dvakrát denně odpojovaly. Co to znamená? Najednou se vám přestane na ciferníku zobrazovat informace o počasí anebo zmizí data z kalendáře. Musíte na iPhonu přejít do aplikace Huawei Zdraví a hodinky ručně sesynchronizovat. S Androidem se mi podobné odchylky neděly. Je ale možné, že toto bylo způsobeno testovací verzí aplikace a s vydáním finální verze se to může změnit.
Ale jsou tu i další nedostatky, lépe řečeno markantní rozdíly po připojení k Androidu oproti iPhonu. Kupříkladu zatímco s androidovým telefonem můžete na příchozí zprávy i reagovat, a to buď pomocí předpřipravených zpráv, diktování či klávesnice (v obou případech bez podpory češtiny), s iPhonem máte smůlu. V případě příchozích hovorů můžete telefonát akceptovat či odmítnout, to funguje s oběma smartphonovými systémy.
Zásadní rozdíl ale vidím v tom, že Watch GT 6 Pro při spárování s iPhonem nenabízí obchod s aplikacemi AppGallery. To znamená, že si do hodinek nemůžete doinstalovat žádnou aplikaci. U Androidu podpora pro AppGallery nechybí, můžete si pohodlně stáhnout alternativní aplikace pro ovládání fotoaparátu, poznámky, diktafon, kalkulačku nebo jinou navigaci, dokonce i nějaké ty hry a podobně. Nicméně i tak je nabídka více než omezená a žádné kvalitnější aplikace zde bohužel nenajdete. Rozhodně nepočítejte s tím, že všechny aplikace, které jsou v AppGallery dostupné pro telefony, mají i verzi pro hodinky. Nám se během testování nepodařilo najít jedinou.
AppGallery tak rozhodně není nabídkou aplikací tak obsáhlý, jako třeba Google Play – chybí prakticky všechny velké aplikace, které byste na hodinkách mohli chtít používat, třeba Spotify. To je zde zastoupeno pouze ve formě ovladače médií od vývojářů třetích stran, což není úplně ideální řešení. Stejně tak zde není k dispozici žádná kvalitní aplikace pro poslech podcastů.
Fitness a další funkce
Co do klasických funkcí chytrých hodinek se točíme vždy kolem toho stejného: budík, stopky, minutka, svítilna, výškoměr, vzdálená spoušť fotoaparátu, kalkulačka nebo kompas. Telefonování s hodinkami při propojení s telefonem jsme již probrali, přímo na zápěstí si ještě můžete prohlédnout historii hovorů.
Tím zajímavějším jsou zdravotní funkce, ačkoli i ty už se často opakují u produktu za 2 i 12 tisíc korun. Každý náramek z čínské tržnice vám změří tep, spočítá kroky a vypočítá spálené kalorie; takže ano, umí to i Watch GT 6 Pro. Důležitější je zde sada senzorů TruSense, která podporuje i měření kyslíku v krvi (SpO2), EKG nebo úroveň ztuhlosti tepen. Ale to uměla už předešlá generace a ta nynější v této otázce nepřináší žádné revoluční vylepšení.
V nabídce je pak víc jak 100 sportovních režimů, přes ty úplně základní, až po maximálně specifické. Úplnou novinkou je přepracovaný režim pro cyklisty. Při jízdě na kole umí Huawei Watch GT 6 Pro nově měřit tzv. funkční prahový výkon (FTP), což je maximální průměrný výkon ve wattech, který cyklista dokáže souvisle udržet přibližně jednu hodinu jízdy.
V případě Huawei Watch stačí aktivovat režim venkovní cyklistika, vybrat kolo, na kterém jedete a šlápnout do pedálů. V kombinaci všech znalostí o vás (výška, váha, věk) a samotného fyzického výkonu pak hodinky spočítají váš FTP, díky čemuž získáte přehled o tom, jaký jste zhruba cyklista – a kam se případně můžete posouvat. Příjemnou třešničkou pro náročné zákazníky je možnost připojení externích FTP měřáků, které se pohybují cenově od 2 do 13 tisíc korun.
Test na Urban Challenge
Jak jsem nakousl v úvodu, náš šéfredaktor Jirka Hrma hodinky otestoval během závodu Urban Challenge. Ten se tradičně konal v první polovině září v pražském lesoparku Letňany a nabídl skvělou atmosféru, krásné počasí a hlavně pořádnou dávku adrenalinu. Běžecký závod s řadou pestrých překážek prověřil nejen jeho fyzičku, ale také odolnost hodinek vůči blátu, vodě a všudypřítomnému prachu.
Během celého běhu mu hodinky přesně měřily tepovou frekvenci, tempo i vzdálenost, a to i v okamžicích, kdy se zrovna plazil pod auty, přelézal či přeskakoval překážky nebo se brodil bahnem. Ani náročné podmínky, pot ani voda měření nijak nerozhodilo – zůstaly pevně na zápěstí a fungovaly bez jediného zaváhání.
Po doběhnutí do cíle měl kolega v aplikaci k dispozici kompletní přehled o aktivitě včetně detailních grafů, což je skvělé nejen pro vlastní motivaci, ale i pro zpětné vyhodnocení výkonu.
Překvapilo nás, že hodinky umějí měřit i dysbalanci. Jirka měl před lety nadvakrát zlomený kotník a po zotavení má tendence pravou nohu nadlehčovat. I to hodinky dokázaly rozpoznat. Podrobnější dojmy z testování hodinek při běžeckém závodu pro vás chystáme do samostatného článku a videa.
Výdrž a nabíjení
Co si Watch GT 6 Pro přenesly od svého předchůdce, je nadprůměrná výdrž na baterii, která s velmi přísnou optikou na hony poráží veškerou myslitelnou konkurenci. Slova jsou ale málo, pojďme si dát nějaké dojmy z praxe. Chytré hodinky obecně používám jako velmi náročný uživatel: s veškerým automatickým měřením aktivním, se zapnutým always-on zobrazením a také s nimi spím.
|Naměřená rychlost nabíjení 66W adaptérem
|Úroveň
|30 %
|50 %
|80 %
|100 %
|Čas
|8 minut
|14 minut
|28 minut
|48 minut
V tomto skutečně náročném provozu vydržely Huawei Watch GT 6 Pro celých 8 dní. Během tohoto týdne a kousek jsem také s hodinkami absolvoval 3 zhruba 40minutové venkovní sportovní aktivity bez přítomnosti mobilu, čili s aktivní GPS. Dlouhodobé testování je teprve v plánu, už nyní je ale jasné, že s maličko úspornějším používáním hodinky vydrží minimálně 10–14 dní. Opravdu famózní výdrž.
Závěrečné hodnocení
Huawei Watch GT 6 Pro se dají označit za velmi povedený upgrade, i když v jádru jde spíš o evoluci než revoluci. Největší devizou zůstává tradičně baterie, která i při intenzivním používání bez problémů zvládne klidně 8 až 12 dnů, což je v dnešním světě chytrých hodinek rarita. Při méně náročném provozu se dostanete i na 2 týdny, a při tom nejúspornějším (například bez měření aktivit) téměř až na 3 týdny. Přidejte k tomu kvalitní displej s vysokou svítivostí a spolehlivý systém HarmonyOS, a máte zařízení, které v každodenním provozu funguje tak, jak má. Na druhou stranu, absence Wi-Fi, eSIM a omezenější funkce při používání s iPhonem jasně ukazují, že k absolutní špičce ještě krok chybí.
Pokud ale hledáte hodinky, které kombinují povedený design, solidní sportovní funkce a především excelentní výdrž, Huawei Watch GT 6 Pro patří mezi nejatraktivnější možnosti na trhu. Ze zhruba 10denního testování ale nejsem zrovna skálopevně přesvědčen, že inovace v oblasti sportovního a fitness monitoringu mají sílu, aby konkurovaly velkým hráčům, ať už jde o v úvodu zmíněný Garmin. Vždyť v mnoha uvedených ohledech hodinky stále ztrácí i na svou hlavní konkurenci – Apple a Samsung.
Huawei Watch GT 6 Pro můžete až do 2. listopadu zakoupit za zvýhodněnou cenu 8 549 Kč. Standardní cena je 9 499 Kč.
Huawei Watch GT 6 Pro
Design a zpracování9.2/10
Funkce a výbava8.5/10
Pohodlí nošení8.7/10
Výdrž baterie9.8/10
Mobilní aplikace7.5/10
Klady
- bezkonkurenční výdrž baterie
- ještě větší, ale stále skvělý displej
- zpracování a odolnost
- vylepšená (a přesná) GPS
- velmi kvalitní monitoring zdraví
Zápory
- pořád chybí Wi-Fi i eSIM
- neumí bezkontaktní platby
- rozdíly mezi Androidem a iOS (mobilní aplikace)
- nedostatek aplikací v AppGallery (Spotify, podcasty…)