Recenze Huawei Watch GT 5 Pro: dost dobré, zdaleka ne perfektní

Hodinky Huawei Watch GT 5 Pro sází hlavně na celotýdenní výdrž

Body jim ubírá chabá práce se zdravotními daty a absence Wi-Fi či eSIM

V Česku se prodávají od 9 499 korun, dámská verze z keramiky pak stojí 10 999 korun

Huawei se postupem času v Česku přetransformoval z takřka totálního vládce trhu s telefony na výrobce kvalitního příslušenství, který neomezeně těží ze zbytků minulé slávy. Ač to zní paradoxně, dnes je synonymem především pro bezdrátová sluchátka, sem tam nějaké tablety, ale hlavně luxusní chytré hodinky s bezkonkurenční výdrží.

Od své konkurence přejímá to dobré, například otočnou digitální korunku coby ovládací prvek pro hodinky tolik typický, ale zároveň se snaží vyvarovat chybám. Nejde to však úplně dokonale. Jaké jsou letošní hodinky Watch GT 5 Pro a jak si poradí v porovnání s největší konkurencí, kterou před pár měsíci uvedl korejský Samsung?

Huawei Watch GT 5 Pro jsou k dispozici ve dvou velikostech, jak jinak. Tu větší, 46milimetrovou, kterou máme k dispozici my, profiluje čínský výrobce spíše pro pány. Je robustnější, ale trochu překvapivě levnější. Černá verze vyjde na 9 499 korun, šedá titanová pak na 12 499 korun, nicméně je dodávána s kovový řemínkem, namísto gumového. U menší varianty z keramiky pak opět záleží na řemínku: se základním stojí 10 999 korun, s keramickým skoro 15 tisíc.

Obsah balení

Na rozdíl od Applu nebo Samsung dodává Huawei své hodinky v celkem velké krabici se čtvercovým půdorysem, takže mnohem víc připomíná balení klasických hodinek. Uvnitř toho ale nečekejte o mnoho víc: hodinky, řemínek, nabíječka s USB-A koncovkou, nezáživná literatura. To je všechno.

Černé na sport, stříbrné mezi lidi

Vzhledem k nabídce dvou barevných variant se Huawei nevyhnul tomu rozdělit obě verze tak trochu i designově. Odlišnosti jsou jen lehké a hodně je přifukuje řemínek. U námi testované černé varianty jde o umělý elastický materiál zvaný fluoroelastomer. V jednoduchosti jde o gumu – na kůži celkem příjemnou gumu – která má odolat náročným podmínkám a vydrží i výrazné teplotní extrémy.

Tělo a statická luneta hodinek je potom z černě zbarvené titanové slitiny TC4. Kovová jsou i tlačítka na pravém boku či přezka řemínku. Dýnko je jako již tradičně z keramiky. Co se týká odolnosti, můžete se zde spolehnout na certifikaci IP69K a slibnou rezistenci při potápění do hloubky ekvivalentní k tlaku 5 atmosfér. Ciferník pak kryje safírové sklíčko a během několikatýdenního testování jsem na něm nezahlédl jediný škrábanec.

Po designové stránce nemá Huawei moc co vymýšlet. Jde zkrátka o robustní pánské hodinky, které ale v černém provedení působí celkem elegantně a hlavně univerzálně. Čili se nebudete stydět vzít si je jak s kamarády do hospody, tak na cvičení nebo do posilovny. Hodí se k mikině, tričku i košili, ale toto hodnocení bych spíš nechal na módní policii některého z lifestylových magazínů.

Oproti minulé generaci vlastně Huawei učinil pouze jedinou odbočku: striktně kruhové tělo trochu zhranatil. Při pohledu shora vypadá ciferník jako osmiúhelník, přestože displej a vnitřní hrana lunety jsou samozřejmě stále kruhové. Upřímně, o nic významného nejde, po pár dnech používání si této dizonance přestanete všímat.

Kromě velkého displeje jsou jediné ovládací prvky umístěné vpravo. Je to digitální korunka, kterou můžete protáčet, anebo mačkat. Svůj účel má celkem jasný, dostane vás do menu všech aplikací a odkudkoliv zpět na domovskou obrazovku ciferníku. Pod korunkou je ještě podlouhlé tlačítko, jenž spouští přednastavenou funkci – ve výchozím stavu je to nabídka režimů pro cvičení. Protilehlý akční čudlík sem od konkurence zatím nedoputoval.

Kruhový displej v oktagonu

Obrazovka je dle očekávání OLED, v našem případě má 46milimetrový model 1,43″ úhlopříčku. Je to tak akorát, displej se díky tomu pohodlně ovládá a vše je na něm snadno čitelné, včetně příchozích notifikací, o kterých ještě bude řeč.

Přesnou svítivost ani rozlišení neznáme. U první zmíněné metriky je to více méně jedno, protože je ve všech ohledech dostatečná. Při letních dnech zalitých sluncem nebudete mít problém ani v pravé poledne, v zimě, kdy světlo brzy zapadá, zároveň oceníte citlivý automatický regulátor jasu. Také rozlišení je nadmíru dostačující, v rovině s již výše zmíněnou konkurencí.

Velká spousta ciferníků podporuje i Always-on zobrazení. To samozřejmě značně uhlodává výdrž, nicméně pro mě jde u chytrých hodinek o totální povinnost. A je dobře, že u velké spousty ciferníků Always-on na hodinkách Huawei funguje. Tam kde ne – a to zkrátka jen z toho důvodu, že se na to návrhář ciferníku vykašlal – dostanete generické ručičkové vyobrazení času.

Tady je bez debat ještě prostor ke zlepšení. Žel bohu to u hodinek Huawei nekritizujeme poprvé. Ciferníků je možná až zbytečně moc, výrobce se totiž vydal cestou, kdy žádný z ciferníků nejde jakkoliv kustomizovat, ale je jich tolik, že často narazíte na jeden jasný vzor různě variovaný.

Ve výbavě něco chybí

Huawei není zrovna dvakrát sdílný v otázce výbavy. S velkou pravděpodobností uvnitř chytrých hodinek tepe čipová sada vlastní výroby, případně ve spolupráci s některým z čínských partnerů. Je to vůbec důležité? V tomto případě asi ne, zásadní je, jak se hodinky chovají v praxi.

Průchod systémem je velmi plynulý, všechny animace běží jako po drátkách a výkon dostačuje de facto na všechno, co mají hodinky mít a umět. Z hlediska výbavy je však důležitých několik věcí. Předně konektivita. Watch GT 5 Pro podporují pro připojení iOS i Android, což je velká výhoda oproti Applu či Samsungu.

Samozřejmě disponují i GPS, akcelerometrem, gyroskopem, barometrem, kompasem, snímačem teploty kůže a nechybí jim ani NFC, přestože k placení jej využít nelze. Mohutně ale zamrzí zejména absence Wi-Fi – takže bez telefonu jsou hodinky prakticky offline – a chybí mi zde také podpora eSIM. Pokud chtějí hodinky od Huawei konkurovat těm nejlepším, tuto funkci musí ve výbavě mít.

Systém a funkce

Pojďme na to hlavní – přece jen to, co hodinky umí, je i to hlavní, čím mohou zaujmout. Jádro běží na operačním systému HarmonyOS 5.0. Ačkoliv u mobilů k němu máme pochopitelné výhrady, na poli hodinek jde o celkem spolehlivý a funkční operační systém.

Hlavním bodem všeho je ciferník. Z něj se tažením zprava doleva posouváte mezi kartami, které si můžete sami přednastavit – například přehled denní aktivity, počasí, kalendáře, spánek a tak dále. Na opačné straně se pak štosují „chytré widgety“ – povětšinu času tam však najdete kartu s počasím a přepínač přehrávané hudby.

Od shora vytahujete nabídku rychlých přepínačů, najdete zde kupříkladu budík, režim nerušit, režim spánku, svítilnu nebo možnost prozvonit připojený telefon. Z opačné strany pak vytahujete obrazovku příchozích notifikací.

Rozdíl mezi Androidem a iOS

Právě notifikace a práce s nimi připomíná, že Huawei dělá celkem významné rozdíly mezi tím, jaký telefon máte k hodinkám připojený. Notifikace zobrazuje v obou případech, podporuje i smajlíky, ale stále ne obrázky či GIFy.

Nicméně zatímco s androidovým telefonem můžete na příchozí zprávy i reagovat, a to buď pomocí předpřipravených zpráv, diktování či klávesnice (v obou případech bez podpory češtiny), s iPhonem máte smůlu. Upozornění si zobrazíte – a to je vše. V případě příchozích hovorů můžete telefonát akceptovat či odmítnout, to funguje s oběma smartphonovými systémy.

Zásadní rozdíl ale vidím v tom, že Watch GT 5 Pro při spárování s iPhonem nenabízí obchod s aplikacemi AppGallery. To znamená, že si do hodinek nemůžete doinstalovat žádnou aplikaci, včetně třeba map, které v základu taktéž chybí. Je to velká škoda, protože to hodinky za cenu 10 tisíc korun degraduje na úroveň produktu za zlomek ceny.

U Androidu podpora pro App Gallery nechybí, můžete si pohodlně stáhnout alternativní aplikace pro ukládání hudby, podcastové aplikace, jinou navigaci, dokonce i nějaké ty hry a podobně. Moc se ale neradujte, všichni jistě dobře víte, jak je na tom Huawei AppGallery s množstvím opravdu použitelných aplikací.

Fitness a zdraví

Klasické funkce příliš nestojí za řeč, protože je nabízí i ta nejlacinější konkurence. Tak tedy jen zběžně: budík, stopky, minutka, svítilna, výškoměr, vzdálená spoušť fotoaparátu, kalkulačka nebo kompas. Telefonování s hodinkami při propojení s telefonem jsme již probrali, přímo na zápěstí si ještě můžete prohlédnout historii hovorů.

Watch GT 5 Pro se chlubí širokou škálou zdravotních funkcí, které umí monitorovat. Lhát se nemá, je toho opravdu hodně. Takže postupně – součástí výbavy je nová sada tří zdravotních senzorů TruSense. Huawei dle svých slov nikdy předtím neměl přesnější senzory pro zaznamenávání zdravotních dat.

Díky těmto snímačům zapuštěným hluboko v keramickém dýnku umí hodinky měřit srdeční tep, množství kyslíku v krvi, elektrokardiogram (EKG) a teplotu na kůži. Úplnou novinkou je pak měření ztuhlosti tepen, které se stejně jako EKG monitoruje po spuštění aplikace v hodinkách a přiložení ukazováčku na spodní tlačítko.

Huawei může mít sebelepší senzory, ale dotyková ploška podlouhlého tlačítka je buď tak titěrná, anebo tak nešikovná, že změřit si tlukot srdce a ztuhlost tepen byl pro mě nadlidský výkon. Skoro pokaždé jsem dostával chybovou hlášku „špatný signál s elektrodou“ nebo mě hodinky napomínaly, ať sedím v klidu. EKG mi fungovalo ve 3 z 10 případů, tepny dokonce pouze v 1 z 10 případů. Uživatelský zážitek nepříjemný a když už hodinky něco změří, moc bych tomu kvůli problematickému průběhu nedůvěřoval.

Kromě toho hodinky umí na každodenní bázi měřit ušlou vzdálenost, nachozené kroky, dle toho vypočítávají i spálené kalorie. Takovýto servis nabízí ve více jak 100 sportovních režimech, kam patří obligátní klasiky – běh, chůze, plavání – ale i větší specialitky. Novinkou je pokročilé snímání golfu a potápění až do hloubky 40 metrů. Kolik lidí to skutečně využije, to je otázka. Běžnější klientele lze doporučit měření doby strávené v jednotlivých spánkových cyklech, něžnému pohlaví pro změnu přijde k duhu předpověď blížící se periody.

Huawei hodinky už několik generací po sobě prokazují, že coby sportovní zařízení pro měření všech možných dat se opravdu hodí a jsou v tomto ohledu velmi univerzální. Bohužel, chybí nám i to co u konkurence – s daty není efektivně pracováno, přístroj nezastoupí trenéra a pokud nemáte čas statistikou se po vlastní ose prodírat, nic z výsledku měření nevyčtete.

Výdrž a nabíjení

Výdrž na baterii je pro Watch GT 5 Pro druhým jménem. Ale opravdu – Huawei se dlouhodobě snaží řadu GT profilovat jako hodinky s bezkonkurenční výdrží. A to se mu daří, baterie je totiž dostatečně velká (byť nevíme jak přesně) a systém umí s energií pracovat tak efektivně, že ani hodnoty z marketingových materiálů nejsou nikterak nadnesené.

Tedy takto: Huawei uvádí u Watch GT 5 Pro ve 46milimetrovém provedení výdrž „až 14 dní“, malým písmem ještě dodává, že „při běžném používání jde o 9 dní“. Jaká je realita? Já jsem se dostal na 7denní provoz, přičemž jsem měl během dne neustále zapnutý Always-on displej, bez přestávky běželo i měření tepu a hodinky jsem nesundal ani přes noc, takže pracovaly vlastně 24 hodin.

Naměřená rychlost nabíjení 66W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 9 minut 15 minut 29 minut 44 minut

Výdrž je to moc pěkná a nijak zásadně s ní nezamává ani vyšší sportovní aktivita. Však já jsem ve zmíněných 7 dnech absolvoval tři 30–60minutová cvičení, navíc s aktivní GPSkou, protože šlo o venkovní běh na 3–5 kilometrů. Dobíjení pak probíhá výhradně přes přibalenou dokovací stanici s USB-A koncovkou. Qi technologii hodinky podporují, ale vyzkoušel jsem asi 5 bezdrátových nabíječek a ani na jedné se hodinky nenabily.

Závěrečné hodnocení

Hodinky Huawei Watch GT 5 Pro dodávají přesně to, co byste od nich čekali. Jde o povedený produkt, který však nepřináší mnoho velkých inovací, spíše letmým vylepšením několika drobností navazuje na minulou generaci. Pokud nejste vášnivý golfista či potápěč a nepotřebujete mít hodinky z titanu, upgrade z Watch GT 4 ani nemusíte zvažovat.

Sází stále na to stejné – kvalitní zpracování, i když vzezření typicky čínské (hlavně pak v šedé verzi s titanovým řemínkem), a omračující výdrž, kterou ani smykem nedokáže nabídnout Apple ani Samsung. I to má ale svůj důvod.

Huawei totiž přehlíží některé zcela integrální záležitosti, bez kterých dnes vlajkové smartwatch nikdy nebudou na té úplně nejvyšší úrovni. Chybí mi tu podpora Wi-Fi, eSIM a absence bezkontaktního placení. Pokud Huawei dokáže vyplnit tyto škvíry, osloví nejen širší masu zákazníků, ale dost možná i sebere nějaké svým dvěma největším sokům.

Klady bezkonkurenční výdrž baterie

univerzální elegantní design

systém, který funguje

parádní displej

kvalitní zpracování Zápory chybí Wi-Fi

nepoužitelné pro placení

rozdíly mezi Androidem a iOS

problémové bezdrátové nabíjení

