S Huawei Watch GT 6 Pro na závodech: jaké metriky s hodinkami můžete měřit?

- Běžné testování produktu jsme spojili s trochou adrenalinu
- S Huawei Watch GT 6 Pro jsme vyrazili na závod Urban Challenge v pražských Letňanech
- Překážky, bláto, voda a prudké změny tempa daly hodinkám pořádně zabrat – zajímalo nás, jak si poradí se sledováním tepu, vzdálenosti i celkové zátěže
Občas je fajn spojit příjemné s užitečným… V pátek jste si na SMARTmanii mohli přečíst podrobnou recenzi chytrých hodinek Huawei Watch GT 6 Pro. Nad rámec klasického redakčního testu jsme se hodinky rozhodli proklepnout během překážkového závodu Urban Challenge, který se konal v první polovině září v pražském lesoparku Letňany.
Urban Challenge není jen klasický běh. Je to kombinace sprintu, lezení, plazení, vody a bahna, která nedává chytrým hodinkám ani chvilku klidu. A právě proto jsem si tenhle závod vybral jako ostrý test všech běžných funkcí: měření vzdálenosti, tepové frekvence, tempa i zátěže. Chtěl jsem zjistit, jak si tyto chytré hodinky poradí v podmínkách, které jsou hodně odlišné od klasického běhu na asfaltu.
V článku se podíváme na to, jak přesně si Watch GT 6 Pro vedly na trati plné překážek, jak zvládly prudké změny tempa i tělesného zatížení, a co se stane, když se optický senzor tepu dostane do kontaktu s vodou a blátem. A samozřejmě se podíváme i na to, jaké hodnoty jsem s hodinkami byl schopný monitorovat.
Urban Challenge nabízí několik typů závodů. Od nočního běhu po klasický, kde je možné vybrat tři různé délky tratí. Já si vybral tu standardní, která má něco přes 5 kilometrů. Na trase vás čeká zhruba 15 překážek, které prověří vaše schopnosti.
Safírové sklo a titanové tělo
Huawei Watch GT 6 Pro nabízejí více než sto sportovních režimů, včetně potápění či lyžování. Hodinky mají stupeň krytí IP69K, tělo je vyrobené ze slitiny titanu a displej navíc kryje sklíčko vyrobené z umělého safíru. Díky tomu snesou i hrubší zacházení. Ve výbavě najdeme dvoupásmovou GPS, akcelerometr, gyroskop, barometr, digitální kompas a snímač teploty kůže. NFC je zde také, ale v našich končinách je bohužel pro platby nevyužitelné.
U geolokace letos došlo k výraznému zlepšení. Huawei si vyvinulo vlastní čip přezdívaný Sunflower, který v sobě kombinuje GPS, Glonass, Galileo, Beidou a QZSS. To ve výsledku z Watch GT 6 Pro dělá jedny z nejlepších chytrých hodinek pro přesné měření polohy, ale třeba i sledování vaší trasy.
Měřené metriky
Nejen během závodu, ale především po jeho skončení, můžete na hodinkách sledovat celou řadu metrik. Každá metrika má samostatnou obrazovku. Mezi obrazovkami se lze přepínat buď pomocí otáčení fyzické korunky, nebo tahem prstu po displeji. Všechny údaje, které vidíte na displeji hodinek, samozřejmě najdete i v mobilní aplikaci.
Potěšilo mě, že hodinky umějí měřit i dysbalanci během pohybu. Jelikož jsem měl před lety nadvakrát zlomený kotník, od zotavení mám tendenci pravou nohu lehce nadlehčovat. A hodinky to skutečně dokázaly rozpoznat. Naštěstí pro mě odchylka není nijak veliká a stále je v normě.
Jaké metriky jsem po závodu sledoval?
- Tempo – Rychlost běhu udávaná časem na kilometr (např. 6:33 min/km). Udává, jak rychle se pohybujete v daném okamžiku nebo v průměru za celý běh.
- Tepová frekvence – Počet tepů za minutu (bpm), který odráží aktuální zatížení organismu. Pomáhá sledovat intenzitu výkonu a udržet se v cílové tréninkové zóně.
- Kadence – Počet kroků za minutu (počítáno za obě nohy). Vyšší kadence obvykle znamená efektivnější a plynulejší běh.
- Výška – Nadmořská výška získaná pomocí GPS. Umožňuje sledovat převýšení a celkové nastoupané/metry při běhu.
- Doba na zemi – Čas, po který je každá noha během kroku v kontaktu se zemí. Udává se v milisekundách, kratší doba často znamená dynamičtější styl běhu.
- Vertikální oscilace – Vertikální pohyb těžiště při běhu. Vysoké hodnoty značí „skákavý“ běh, nižší hodnoty obvykle znamenají úspornější techniku.
- Vyvážení (dysbalance) – Tahle metrika mě osobně kvůli mému zranění z minulosti přišla nesmírně vhod. Ukazuje rozložení zátěže mezi levou a pravou nohou při došlapu (např. 49/51 %). Výrazná odchylka může naznačovat nesymetrický běh nebo přetížení jedné strany.
- Aerobní tréninkový stres – Míra zatížení organismu během běhu, která odráží přínos aktivity pro zlepšení vytrvalosti. Vyšší čísla znamenají intenzivnější nebo delší trénink.
Závěrečné hodnocení
Huawei Watch GT 6 Pro se pro mě během závodu Urban Challenge staly velice praktickým parťákem. I když prostředí závodu – plné vody, bláta, skoků a rychlých změn tempa – nepatří mezi ideální podmínky pro chytrou elektroniku, hodinky všechny klíčové metriky zvládly spolehlivě sledovat. Skvělá byla i přesnost GPS, tepová frekvence udávala smysluplné hodnoty a po závodě jsem měl k dispozici detailní přehled o své aktivitě včetně kadence, zátěže i symetrii došlapu.
Co se týče fyzické odolnosti, titanové tělo a safírové sklíčko obstály bez jediné úhony, a díky stupni krytí IP69K se hodinky nezalekly ani kontaktu s vodou a blátem. Oceňuji také bohatou nabídku sledovaných metrik, které nejsou jen do počtu, ale skutečně dávají smysl. Zvlášť když si chcete po závodě vyhodnotit techniku běhu nebo úroveň zatížení.
Závod mi ukázal, že Watch GT 6 Pro rozhodně nejsou jen elegantní doplněk na zápěstí, ale i solidní nástroj pro sportovce, který se nezalekne ani tvrdších podmínek. Pokud se o tomto modelu chcete dozvědět více, odkážu vás na podrobnou recenzi kolegy Jakuba Fišera.
Huawei Watch GT 6 Pro můžete až do 2. listopadu zakoupit za zvýhodněnou cenu 8 549 Kč. Standardní cena je 9 499 Kč.