Huawei Watch GT 7 Pro: vybrali jsme 5 důvodů, proč byste je měli chtít

- Huawei Watch GT 7 Pro posouvají sportovní funkce zase o kus dál, nově cílí i na lyžaře a cyklisty
- Přinášejí chytré Health Insights včetně skóre fyzické připravenosti a ranního přehledu
- Nechybí ani tradičně dlouhá výdrž, prémiové materiály a konečně také bezkontaktní platby přes Curve Pay
Zatímco loňská generace Huawei Watch GT 6 Pro zaujala především extrémní výdrží, přesnou GPS a pokročilými funkcemi pro cyklisty, letošní novinka se ještě více zaměřuje na sport. Huawei Watch GT 7 Pro (recenze) přinášejí několik nových funkcí, které z hodinek dělají zajímavého parťáka nejen pro běžné cvičení, ale také pro lyžování, cyklistiku nebo golf. Výrobce navíc zapracoval na zdravotních funkcích a přidal praktickou novinku v podobě bezkontaktních plateb. Co všechno nové hodinky umí?
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Výdrž baterie až 21 dní
Jedním z hlavních důvodů, proč řada Huawei Watch GT dlouhodobě přitahuje pozornost, je výdrž baterie. Ani u nové generace se Huawei tohoto receptu nevzdává. Watch GT 7 Pro podle výrobce zvládnou při lehkém používání fungovat až 21 dní na jedno nabití. V případě typického používání je udávaná výdrž až 12 dní a pokud máte aktivovaný Always-on displej, stále můžete počítat až se 7 dny.
Zajímavé je především chování při dlouhých sportovních aktivitách. Huawei uvádí, že v režimu venkovního sportu mohou hodinky nabídnout až 51 hodin provozu na plné nabití. To už je hodnota, která může být zajímavá například pro účastníky dlouhých trailových závodů nebo vícedenních outdoorových aktivit.
Výdrž se samozřejmě v reálném provozu bude lišit podle nastavení a způsobu používání. Výrobce své hodnoty měří v přesně definovaných scénářích, které zahrnují například nepřetržité měření srdečního tepu, monitoring spánku, notifikace, hovory přes Bluetooth, přehrávání hudby nebo pravidelné sportovní aktivity.
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Lyžování jako z profi sporttesterů
Jednou z největších novinek Watch GT 7 Pro jsou sportovní funkce zaměřené na lyžování. Huawei se tentokrát nesoustředí pouze na základní záznam aktivity, ale snaží se nabídnout podrobnější údaje, které mohou využít i lidé, kteří to na svahu myslí vážněji. Hodinky podporují indoorové i venkovní lyžování a podle výrobce vůbec poprvé nabízejí také mapy více než 3 tisíce lyžařských středisek po celém světě. Při lyžování přitom dokážou zaznamenávat například typ oblouku, jejich počet, frekvenci nebo G-Force.
Významného vylepšení se dočkalo také samotné určování polohy. Huawei uvádí, že přesnost polohování při lyžování se oproti předchozímu řešení zlepšila o 50 %, přičemž hodinky využívají dvoufrekvenční GNSS se šesti satelitními systémy. To se hodí nejen pro přesnější záznam trasy, ale také pro podrobnější vyhodnocení celého sportovního výkonu.
Chytřejší cyklistika
Cyklisté patří mezi jednu z hlavních cílových skupin řady Watch GT a ani tentokrát Huawei nezůstal pouze u sledování rychlosti, vzdálenosti nebo srdečního tepu. Watch GT 7 Pro přinášejí nové funkce, které mají pomoci především při plánování a samotné jízdě. Jednou z nich je plánování stoupání, díky kterému mohou hodinky lépe pracovat s profilem plánované trasy. Další novinkou jsou upozornění na ostré zatáčky, která mají cyklistu včas upozornit na potenciálně náročný úsek trasy.
Huawei zároveň v rámci cyklistiky uvádí také pokročilejší práci s výkonovými údaji. V ekosystému se objevují například výkonová křivka, FTP kurzy nebo možnost chytrého ovládání cyklistického trenažéru. Zatímco u předchozí generace jsme se věnovali především metrice FTP, nová generace tak posouvá možnosti ještě dál. Watch GT 7 Pro se tak snaží oslovit i uživatele, kteří při jízdě nesledují jen počet ujetých kilometrů, ale chtějí z tréninku získat co nejvíce relevantních dat.
Pokročilé Health Insights
Velkou novinkou jsou také přepracované zdravotní funkce označované jako Health Insights. Huawei se nesoustředí pouze na zobrazování jednotlivých hodnot, ale snaží se data poskládat dohromady a nabídnout uživateli jednodušší odpověď na otázku, jak na tom jeho tělo aktuálně je.
Součástí Health Insights je nově také skóre fyzické připravenosti (Physical Readiness Score). To využívá údaje získané během spánku a dalších měření a následně uživateli ráno pomocí jednoduchých úrovní, jako jsou vynikající dobrá, střední, nízká a vyžaduje pozornost, ukáže, jak dobře je jeho tělo připravené na další den. Huawei uvádí, že do výpočtu vstupují například údaje o HRV, srdečním tepu nebo teplotě pokožky.
Nejde přitom pouze o jedno číslo. Morning Brief nabídne krátké shrnutí předchozího dne a doporučení pro ten následující. Zhruba před 11. hodinou se zobrazí krátké upozornění, které na základě zdravotních a sportovních dat shrne dosavadní výkon a nabídne doporučení. Pro získání skóre fyzické připravenosti je potřeba hodinky nosit během spánku alespoň sedm po sobě jdoucích nocí, přičemž každá noc musí obsahovat minimálně tři hodiny spánku.
Health Insights tak propojuje více oblastí – pohyb, spánek, emoce i životní styl. Huawei tak chce z hodinek udělat spíše osobního průvodce zdravím než pouze zařízení, které uživateli ukazuje jednotlivé naměřené hodnoty. Je však potřeba dodat, že stejně jako u dalších podobných funkcí nejde o zdravotnický prostředek. Huawei výslovně upozorňuje, že naměřená data, výsledky a doporučení slouží pouze pro referenční účely a nemají být používány pro lékařskou diagnózu nebo léčbu.
Platby bez telefonu díky Curve Pay
Jednou z novinek, kterou ocení především běžní uživatelé, jsou bezkontaktní platby přímo z hodinek. Huawei Watch GT 7 Pro podporují službu Curve Pay, takže při placení nemusíte vytahovat telefon ani peněženku. Praktické využití je přitom poměrně široké. Pokud vyrazíte například na běh, můžete si nechat telefon i peněženku doma a během aktivity si hodinkami koupit pití. Stejně tak se funkce hodí na festivalech, výletech nebo při dalších situacích, kdy nechcete nosit zbytečné věci.
Curve Pay nabízí přímé placení přiložením hodinek k terminálu a podporuje také správu více karet v jednom prostředí. K dispozici je rovněž zabezpečení, které po sejmutí hodinek ze zápěstí vyžaduje zadání přístupového kódu. Dobrou zprávou je, že Česko patří mezi země, kde je Curve Pay na Watch GT 7 dostupný už při uvedení. Pro aktivaci je potřeba aplikaci Curve Pay nainstalovat do telefonu a následně ji propojit s hodinkami.
Cena a dostupnost
Huawei Watch GT 7 Pro jsou k dispozici ve 46 mm verzi, která vyjde na 10 499 Kč v případě, že se spokojíte s gumovým řemínkem. Na start prodeje je pak připravena ještě zajímavá akce: až do 18. října pořídíte Watch GT 7 Pro s 15% slevou za 8 924 korun. Meziroční zdražení o tisícovku tak Huawei aspoň částečně kryje lákavou slevou.