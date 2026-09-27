Saúdská Arábie chce vyrábět elektromobily: první modely mají futuristický design a brutální výkon

- Saúdskoarabské království si s elektromobilitou rozhodně nespojujeme
- Přesto tamní startup Ceer představil dvojici modelů se společným jménem Exobot
- Ty slibují nejen nekompromisní výkon, ale také notnou dávku luxusu
Když se řekne Saúdská Arábie, patrně se většině z nás na první dobrou vybaví ohromné zásoby ropy a bohatství, které z něj plyne. Kdybychom se ale zamysleli nad tím, co jiného tato země může z hlediska produktů nabídnout, patrně by nás nenapadly automobily, rozhodně ne ty elektrické. To chce poměrně překvapivě změnit startup s názvem Ceer, který představil hned dvojici nových elektromobilů s velmi odvážným designem a příslibem, že se jejich produktová řada do roku 2030 rozroste o další pětici vozidel.
ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
Vozidla jako ze sci-fi filmů
Vozidlo nese poměrně obskurní název Exobot a k dispozici bude v provedení sedan a SUV, a to už v roce 2027 na území Saúdské Arábie. Na první pohled zaujmou futuristické křivky, které si berou inspiraci ze sci-fi snímků jako Tron či Blade Runner, nicméně podobnost jistě najdete i ve vozidlech jiných ikonických filmů. Nechybí ani dveře s otevíráním typu gullwing, které se v rámci elektromobilů objevily například v Tesle Modelu X, které jen přispívají k extravaganci.
Sedan Exobot má nízko položenou karoserii připomínající supersporty s čelním sklem s ostrým sklonem, které plynule navazuje na kapotu. Přední maska je vybavena tenkou LED lištou přes celou šířku, zasazenou pod ostrým čumákem, což vozu dodává dravý charakter. SUV se pyšní hranatým vzhledem, který kombinuje vojenský styl se cyberpunkovou estetikou, samozřejmostí je vysoká světlá výška a agresivní úhly. Za designem stojí bývalý šéfdesignér McLarenu Rob Melville, avšak do finální podoby promlouval také saúdský korunní princ Mohammed bin Salman.
Sedan Exobot měří 5,26 metru na délku, 2,1 metru na šířku a 1,43 metru na výšku, zatímco SUV Exobot měří 5,02 metru na délku, 2,1 metru na šířku a 1,69 metru na výšku, což je řadí do segmentu velkých osobních vozidel. Zajímavostí je přední sklo, které je s délkou 2,4 metru podle Saúdů vůbec největší v rámci osobních automobilů. Ani výkonem se nemá Exobot za co stydět – slibuje 1111 koní a točivý moment 1500 Nm, které by mu měly zajistit zrychlení z 0 na 100 km/h za 2,1 sekund a maximální rychlost 250 km/h, alespoň tedy v případě sedanu. SUV zrychlí ovšem jen o 0,3 sekundy pomaleji a dosáhne na maximální rychlost 210 km/h.
Samozřejmostí je také technologie Steer-by-Wire, která vylepšuje ovladatelnost, konkrétně redukcí otáčení volantu z 400° na 160°. Infotainment zprostředkovává 48″ zakřivený displej Digital Horizon Display s rozlišením 8K, který se táhne od sloupku k sloupku, 10,4″ centrální ovládací obrazovka a 8″ displej pro cestující na zadních sedadlech. Digitální prostředí CEER bylo inspirováno filmovou atmosférou panoramatu Rijádu. Chybět nemá ani doprovodná aplikace, asistent využívající umělou inteligenci nebo systémy umožňující autonomní řízení.
Baterie s kapacitou 112 kWh je příslibem pro dlouhé cesty, konkrétně SUV má mít teoretický dojezd až 560 km, přičemž sedan se dostal až na 670 kilometrů, což už je pořádná porce. 800V architektura poté slibuje podporu pro rychlé nabíjení, kdy by se Exobot měl dobít z 10 procent na 80 za méně než půl hodiny.
At its highest specification, EXOBOT unleashes an astonishing 1,111 horsepower and 1,500 Nm of torque for an unmatched driving experience. The lower stance EXOBOT sedan can propel itself from a standstill to 100 km/h in just 2.1 seconds with a top speed of 250 km/h. SUV shifts from a standstill to 100 km/h in 2.4 seconds, has a top speed of 210 km/h4.
Saúdové nestaví automobilku na zelené louce
Ač by to tak mohlo na první pohled vypadat, společnost Ceer nevznikla z ničeho nic. Jedná se o společný podnik mezi saúdskoarabským státním investičním fondem PIF a tchajwanskou společností Foxconn. Společná firma bude financována z obrovského ropného bohatství saúdského království, avšak s cílem vyvinout řadu vozidel poháněných elektřinou.
Nepřehlédněte
Studentský elektromobil Titan má za sebou oficiální premiéru. Podívat se na něj můžete i vy
„Chtěli jsme, aby svět viděl, čeho je Saúdská Arábie schopná,“ řekl generální ředitel Jim DeLuca, který dříve pracoval 37 let v General Motors. Ceer volí při sestavování své modelové řady diverzifikovaný přístup – zatímco první modely budou elektrické, následující vozy budou hybridní a s spalovacím motorem, a to v závislosti na poptávce na trhu.