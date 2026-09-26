Pohodlí na prvním místě: Samsung chystá otevřená sluchátka s klipovou konstrukcí

- Samsung připravuje nová bezdrátová sluchátka
- Jihokorejský výrobce chce vstoupit do segmentu klipových sluchátek
- Tento nový model nyní unikl na prvních obrázcích
Otevřená sluchátka s klipovou konstrukcí se těší čím dál větší oblibě a není se čemu divit. Za jejich popularitou stojí v první řadě pohodlí při nošení, které je mnohonásobně vyšší než u klasických sluchátek, ať už se špunty, nebo bez nich. Tento typ začíná nabízet čím dál více výrobců a již brzy by svá sluchátka s touto konstrukcí mohl na trh přinést také Samsung.
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Otevřená sluchátka od Samsungu
O tom, že Samsung vstoupí do segmentu klipových sluchátek s otevřenou konstrukcí, se mluví již nějakou dobu. V červenci začaly na internet prosakovat informace o modelu s označením Galaxy Buds Able, který měl představovat právě tento typ sluchátek a spolu s informacemi se do světa dostala také jejich možná podoba.
Nejnovější informace dávají původnímu nákresu za pravdu a zdá se, že nová klipová sluchátka od Samsungu budou vypadat právě tak, jak se spekulovalo. Jméno se ale změnilo a namísto Galaxy Buds Able by se měla tato novinka jmenovat Galaxy Buds On. Konečně jsme se dočkali také reálně působící podoby namísto obyčejného nákresu.
Klasická konstrukce a praktická gesta
Z prvních obrázků je patrné, že Galaxy Buds On budou vypadat jako většina obdobných sluchátek tohoto typu. To znamená, že se budou skládat ze dvou segmentů propojených pružným mostem – přední část s reproduktorem se vkládá do ucha a druhá přiléhá zvenku, z jeho zadní části. Konstrukčně tak připomínají skřipcové náušnice ve tvaru sluchátek.
Sluchátka by měla nabídnout otevřenou konstrukci, takže využijí technologii vedení zvuku vzduchem, přičemž zvuk bude směřován přes okraje zvukovodu. Sluchátka údajně dostanou do vínku praktická gesta a měla by umět rozpoznat kývnutí hlavy i zavrtění. Zajímavě vypadá také automatická úprava hlasitosti v závislosti na úrovni okolního hluku.
Datum premiéry zůstává neznámé
Za zmínku stojí i to, že přes sluchátka by mělo jít aktivovat hlasové asistenty, pravděpodobně Bixby či Gemini a měla by také nabídnout detekci spánku. To znamená, že pokud s nimi usnete, poznají to a automaticky pozastaví přehrávání. Bohužel není jasné, kdy se Galaxy Buds On dočkají představení, ale premiéra by neměla být nijak dramaticky vzdálená.