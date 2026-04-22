Samsung Galaxy Buds Able: uniklý obrázek odhaluje design nových sluchátek

- Samsung údajně připravuje nový typ sluchátek
- Model s označením Galaxy Buds Able je opředen rouškou tajemna
- Nyní byl v systému One UI objeven obrázek s jeho možnou podobou
Samsung patří mezi etablované výrobce bezdrátových sluchátek a jeho řada Galaxy Buds je obecně povedená i velmi oblíbená. Aktuálně se na trhu nachází čtvrtá generace v podobě modelů Buds 4 a Buds 4 Pro, nicméně nedávno se objevily první střípky informací o tajemných sluchátkách s označením Galaxy Buds Able. Nyní se na povrch dostává obrázek, který tuto potenciální novinku ukazuje v úplně novém světle.
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Jaký typ Galaxy Buds Able představují?
Už podle označení se dá odhadovat, že se nebude jednat o sluchátka s tradiční peckovou či špuntovou konstrukcí. Na druhou stranu ale také není úplně jasné, zda je jméno Able pouze jejich kódovým označením, nebo by se tak mohl jmenovat i finální produkt. Tak jako tak, na internetu se nyní objevil obrázek, který naznačuje jejich design.
Tento snímek byl nalezen ukrytý ve firmwaru systému One UI a už na první pohled je patrné, že nejde o zcela klasický model. A nejsou to ani uzavřená sluchátka s náušníky, i když design se tomuto typu malinko přibližuje. Galaxy Buds Able jsou otevřená a mají klipovou konstrukci, což je aktuálně docela v kurzu a Samsung takový typ v nabídce ještě nemá.
Otevřená sluchátka se těší vysoké popularitě
Tento typ sluchátek je, zdá se, čím dál populárnější a začíná je nabízet stále více výrobců. V nabídce je má například Sony v podobě modelu LinkBuds Clip, ale i Huawei, který nabízí povedený model Freeclip 2. Jejich popularita spočívá hlavně v tom, že jsou mnohem pohodlnější než klasická sluchátka a nenamáhají tolik uši.
Nevkládají se totiž tak hluboko do zvukovodu, který tudíž není zcela ucpaný a může volně dýchat. Jedná se o ideální volbu hlavně pro uživatele, kteří mají problémy například se záněty v uších a míra komfortu při nošení je na úplně jiné úrovni než u peckových či špuntových sluchátek. Tento typ sluchátek také využívá technologii směrového šíření zvuku směrem ke zvukovodu.
Klady, ale i zápory
Výhodou tohoto typu sluchátek je i to, že je přes ně dobře slyšet okolní svět, a nebudete tedy potřebovat nic jako transparentní režim a podobně. Mají ale i nevýhody. Kvalita zvuku bývá horší než u klasických modelů a fakt, že zvuk nehraje přímo do vašich uší, znamená, že okolí uslyší velmi zřetelně to, co posloucháte, už při střední hlasitosti.
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Je to zkrátka něco za něco, ale obecně se určitě jedná o zajímavý typ sluchátek, který dává smysl. Prozatím není jasné, zda je Samsung skutečně připravuje, a samotné nalezení obrázku v kódu firmwaru vlastně nic neznamená. Projekt mohl být od té doby klidně zrušen. Pokud ale ne a opravdu na tato sluchátka dojde, mohla by dorazit v létě po boku ohebných telefonů Flip 8 a Fold 8.