Bude mít Samsung ještě co představovat? Galaxy Buds 4 se ukazují v celé své kráse

- Samsung bude již brzy hostit svou první velkou akci tohoto roku
- Na nadcházejícím Galaxy Unpacked se představí vlajky Galaxy S26
- Kromě nich by mohla dorazit i nová sluchátka Galaxy Buds 4
Koncem února se uskuteční první a rovnou i jedna z největších mobilních akcí roku. Samsung připravuje událost s tradičním označením Galaxy Unpacked, na které představí svou další vlajkovou řadu Galaxy S26. Nezůstane ale jen u ní a dočkáme se pochopitelně více novinek, včetně nového One UI 8.5, a pravděpodobně i sluchátek Galaxy Buds 4.
Galaxy Buds 4 nabývají konkrétních obrysů
Galaxy Buds patří mezi etablovaná bezdrátová sluchátka a s každou generací platí za jedny z nejlepších modelů, jaké si můžete v rámci mobilních značek pořídit. Samsung by měl jejich další, v pořadí již čtvrtou generaci s označením Galaxy Buds 4 představit na nadcházející akci Galaxy Unpacked a vypadá to, že se dočkáme tradiční dvojice modelů.
Na internet se dostaly rendery základních Galaxy Buds 4 i vrcholné varianty Pro, a to jak sluchátek samotných, tak nabíjecího pouzdra. Zatímco Buds 4 se ukázaly v černé barvě, Buds 4 Pro jsou bílé a vzhledově se budou oba modely od minulé generace lišit. Vnitřní část je velmi podobná, ale venkovní je odlišná a vypadá to, že stopka sluchátek je nově plochá.
Transparentní pouzdro se vrací
Od minulé generace se tedy budou nové Galaxy Buds 4 v oblasti designu lišit a odlišnosti najdeme i mezi oběma modely. Zatímco základní provedení bude bez silikonových nástavců, vrcholný model Pro je dostane a uživatel si tak bude moct vybrat konstrukci, která mu vyhovuje více. Samsung tuto odlišnost nasadil vloni s Buds 3 a je to shodný přístup, jaký razí Apple u AirPods a AirPods Pro.
Rendery dále odhalují přítomnost konektorů a mikrofonu na vnitřní straně nožičky. Velké změny oproti minulé generaci by se měly udát v oblasti nabíjecího pouzdra obou modelů, které bude mít opět transparentní víko. Tvar se změní na čtvercový, se zaoblenými rohy a sluchátka v něm budou umístěna horizontálně namísto vertikálního uložení, jako v případě Galaxy Buds 3 a Galaxy Buds 3 Pro.
Cena a dostupnost
Takto detailní únik značí blížící se premiéru a opravdu to vypadá, že sluchátek Galaxy Buds 4 se dočkáme na nadcházející akci Galaxy Unpacked. Ta by se měla odehrát na konci února 2026. Co se cen týče, tak základní model Galaxy Buds 4 by měl v Evropě stát 179 euro (4 360 korun) a verze Pro pak 249 euro (6 060 korun), což je stejně, jako u předchozí generace.