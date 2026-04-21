Konec strachu o prarodiče? Chytrá domácnost od Samsungu pozná, když se seniorům doma něco stane

- Samsung rozšiřuje možnosti chytré domácnosti SmartThings o komplexní monitoring
- Ten nemá za úkol bránit domácnost před vetřelci, ale hlídat starší a zranitelné členy domácnosti
- Jihokorejský gigant by tímto mohl odemknout plný potenciál propojených chytrých zařízení
Chytrá domácnost má především za úkol usnadnit jejich obyvatelům život po různých stránkách. Ať už jde o ušetření nákladů, chytré scény šetřící čas, či automatizace, které zjednoduší řadu každodenních úkolů. Jenže potenciál je zde mnohem větší a záleží nejen na samotných uživatelích, ale také na velkých technologických gigantech, jestli plný potenciál chytré domácnosti naplno rozvinou. Jihokorejský Samsung se o to podle všeho minimálně pokusí.
ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
Chytrá domácnost, která se postará o zranitelné členy
Samsung aktualizoval platformu SmartThings o sadu funkcí pro péči o rodinu, které využívají jeho ekosystém propojených spotřebičů k monitorování starších příbuzných, detekci pádů, sledování kognitivního úpadku a upozorňování pečovatelů, pokud se něco nezdá být v pořádku. Tato aktualizace proměňuje platformu chytré domácnosti Samsungu v něco, co se blíží systému vzdálené péče, a to díky datům, která již shromažďují ledničky, klimatizace, robotické vysavače a nositelná zařízení, aby vytvořila obraz o tom, zda je někdo doma v bezpečí.
Tyto funkce jsou zaváděny souběžně s širší strategií Samsungu pro SmartThings do roku 2026, která zahrnuje vytváření rutin pomocí Galaxy AI, snímání okolí pomocí milimetrového radaru, podporu kamer Matter a nástroje pro správu energie. Funkce péče o rodinu jsou však nejdůležitější novinkou, protože přetvářejí inteligentní domácnost z produktu pro pohodlí na infrastrukturu pro zdraví a bezpečnost.
Nepřehlédněte
Samsung SmartThings: chytrá domácnost v jediné aplikaci, navíc s podporou širokého portfolia značek
Výhodou Samsungu v této kategorii je především rozsah chytré domácnosti, kterou má pod svými křídly. Platforma SmartThings má více než 500 milionů uživatelů a díky ekosystému domácích spotřebičů Samsungu již mnoho domácností disponuje hardwarovou infrastrukturou, kterou funkce péče vyžadují. Chladnička, pračka, klimatizace, televizor, robotický vysavač a hodinky Galaxy Watch od společnosti korejského obra dohromady generují dostatek údajů o chování a prostředí, aby bylo možné sestavit poměrně podrobný model každodenního života.