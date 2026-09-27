Tim Cook se setkal s Von der Leyenovou, řešili bezpečí a ochranu dětí

- Bývalý generální ředitel Applu Tim Cook má plné ruce práce
- Na starosti si vzal vyjednávání s politiky jménem giganta z Cupertina
- Za sebou má například schůzky s Ursulou von der Leyenovou či Si Ťin-pchingem
Příští týden to bude již měsíc od chvíle, kdy Tim Cook odstoupil z čela Applu a předal žezlo Johnu Ternusovi. To nicméně neznamená, že by Cook v Applu skončil a neměl nic na práci, právě naopak. Stále je předsedou představenstva a na starosti si vzal také vyjednávání s politiky jménem Applu. V tomto ohledu se opravdu činí a setkává se s různými představiteli států a ekonomických celků jako na běžícím páse. Mezi posledními lídry, se kterými se Cook setkal, je také Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise.
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Větší bezpečí pro děti na zařízeních od Applu
Ve příspěvku na platformě X Von der Leyenová uvedla, že oba hovořili o návrhu zákona EU Kids Act a shodli se na významu ochrany soukromí, bezpečnosti a ochrany dětí. Tento návrh zákona má omezit přístup nezletilých k sociálním sítím v celé Evropské unii a ukládá platformám povinnost zajistit mladým uživatelům účinnější ochranu, například před sexuálními predátory. Setkání se konalo na Manhattanu, kde se v současné době scházejí světoví lídři na Valném shromáždění OSN.
Good discussion with @tim_cook in the margins of UNGA.
We discussed the EU Kids Act, and agreed on the importance of privacy, safety and security for children.
Tech companies innovate and bring huge benefits to our society.
They must do so in a way that empowers parents and… pic.twitter.com/Ygv2x8893X
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 21, 2026
Mimo jiné se Tim Cook zúčastnil také státní večeře v Bílém domě a to u příležitosti návštěvy čínského prezidenta Si Ťin-pchinga ve Spojených státech. Cook nicméně za všemi politiky nejezdí mimo Cupertino, některé má tu možnost přivítat na „domácí“ půdě, jako například australského premiéra Anthonyho Albanese, se kterým se prošel po kampusu Apple Park. Také s ním řešil bezpečí dětí na internetu, neboť u protinožců rovněž toto téma v poslední době velmi rezonuje.
Po schůzce Albanese údajně uvedl, že Cook označil australská omezení týkající se sociálních médií pro děti za špičková a na světové úrovni. Apple se dlouhodobě soustředí na bezpečnost uživatelů, přičemž v rámci aktualizace iOS 27 přidal gigant z Cupertina nové funkce zvyšující bezpečnost dětí na zařízeních s nakousnutým jablkem ve znaku, stejně jako lepší dohled rodičů nad aktivitami dětí.