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Elon Musk odmítá stát ve frontě na čipy. Postaví největší továrnu na světě

Ondřej Dolejš
Ondřej Dolejš 19. 9. 12:00
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Oficiální vizualizace Terafabu s dlouhými výrobními halami a osvětlenými fasádami za soumraku
  • Terafab má být podle Muskových plánů největší továrnou světa a vyrábět čipy pro auta, roboty i datacentra na oběžné dráze
  • První fáze texaského projektu má stát přes 16,8 miliardy dolarů, celý komplex má mít plochu přibližně 9,3 milionu metrů čtverečních
  • Do projektu se zapojil Intel, který má přinést zkušenosti s výrobou pokročilých čipů

Samořídící auta, roboti pracující místo lidí a umělá inteligence ve vesmíru mají v Muskových plánech jedno společné: potřebují obrovské množství čipů. Tesla a SpaceX je přitom nakupují od firem, jejichž výrobní kapacity si nemohou libovolně přizpůsobit. Musk tvrdí, že ani dosavadní dodavatelé včetně TSMC, Samsungu a Micronu jeho budoucí poptávku nepokryjí. A tak chce vlastní výrobu.

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Elon Musk sedí u stolu během briefingu NASA a SpaceX
Elon Musk při briefingu před pilotovanou misí Crew Dragon v květnu 2020

Jmenuje se Terafab a Musk ji v březnu představil jako největší továrnu na čipy v historii. Od té doby projekt získal konkrétní texaskou adresu, investiční plán i zkušeného partnera. Pořád je to však sázka na budoucnost, v níž budou Muskovy firmy potřebovat podstatně více výpočetní techniky než dnes.

Továrna, u které je i miliarda málo

Hlavní komplex má vyrůst v texaském Grimes County. Srpnové oznámení projektu počítá s první fází za více než 16,8 miliardy dolarů a s vytvořením 3 000 pracovních míst. Plánovaná plocha celého zařízení dosahuje 100 milionů čtverečních stop, tedy přibližně 9,3 milionu metrů čtverečních. Musk přitom slibuje rovnou největší budovu na Zemi.

Pod jednou střechou chce Terafab spojit výrobu výpočetních čipů a pamětí s jejich pokročilým pouzdřením. To poslední zní jako závěrečné balení do krabičky, ve skutečnosti však umožňuje těsně propojit výpočetní čipy s pamětí. Data mezi nimi pak mohou proudit dostatečně rychle, aby výpočetní část zbytečně nečekala.



Elektromobil Tesla Model S



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Z pohledu Tesly a SpaceX dává taková ambice smysl. Vlastní výrobu by mohly přizpůsobovat potřebám svých produktů a získat větší kontrolu nad dodávkami. Současně by na sebe ale převzaly starosti, které dosud z velké části řešili jejich výrobní partneři. Vlastní továrna je velmi drahý způsob, jak přestat čekat na cizí kapacitu.

Čipy pro roboty. A pak ještě o kus výš

Čip AI5 má pomáhat s řízením vozů Tesla a fungováním humanoidního robota Optimus. AI6 je rovněž určený pro robotiku. Tyto čipy mají strojům umožnit zpracovávat informace o okolí a reagovat na ně.

Pro kosmické použití je určený čip D3. Musk totiž počítá také s datacentry na oběžné dráze, kde by běžely úlohy umělé inteligence. Terafab má dodávat hardware i pro tuto zatím plánovanou infrastrukturu. Na webu projektu se proto vedle továrny objevuje rovnou vize galaktické civilizace. Na jednu texaskou továrnu je to docela velké poslání.

Počítače na oběžné dráze by napájely solární panely a rozšiřování datacenter by nebylo přímo vázané na kapacitu pozemní elektrické sítě. Jenže do vesmíru je potřeba dopravit také vybavení pro napájení a chlazení počítačů.

Solární panely a radiátor ISS nad osvětlenou Zemí a černým vesmírem
Solární panely a radiátor na tomto snímku patří Mezinárodní vesmírné stanici

Ve vakuu chybí vzduch, který by odváděl teplo od zařízení. Družice musí teplo odvést k povrchu a vyzářit do okolí. Vybudování a provoz kosmického datacentra proto představují další velký úkol vedle samotné výroby čipů.

Intel dodá zkušenosti, výrobu bude potřeba vyladit

Intel se k projektu připojil jako partner a přináší zkušenosti s návrhem, výrobou i pouzdřením čipů. Musk navíc oznámil, že plánuje využít připravovaný výrobní proces Intel 14A.



Ilustrace výroby čipů: wafer v čistém provozu



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Čipy vznikají na křemíkových deskách zvaných wafery a i nepatrná výrobní chyba může čip znehodnotit. O nákladech proto výrazně rozhoduje podíl funkčních čipů, tedy výtěžnost: čím více kusů se vyřadí, tím dráž vyjdou ty použitelné. Musk tak může získat vlastní zdroj čipů, který ho při špatně zvládnuté výrobě bude stát víc než nákupy od dodavatelů. Právě tady budou zkušenosti Intelu zásadní.

Tesla zároveň připravuje menší výzkumnou továrnu u svého areálu Giga Texas v Austinu. Musk ji popsal jako projekt zhruba za 3 miliardy dolarů, s kapacitou řádově několika tisíc waferů měsíčně. Sloužit má hlavně ke zkoušení nových nápadů ve výrobě.

Kulatý křemíkový wafer s opakující se strukturou čipů na průhledném stojánku
Na jednom waferu vzniká mnoho čipů, zde jde o Intel Clearwater Forest

Úspěšný Terafab by posílil americkou výrobu pokročilých čipů a mohl snížit závislost Tesly a SpaceX na asijských dodávkách. Obě firmy by získaly větší kontrolu nad součástkami pro své další produkty. Tak obrovská továrna se jim ale vyplatí jen tehdy, když její kapacitu skutečně využijí. Musk tedy sází dvakrát: že zvládne jejich výrobu a že jeho firmy budou potřebovat tolik čipů pro auta, roboty a kosmická datacentra, aby obří továrnu vytížily.

A jestli chce Evropa zůstat konkurenceschopná, alespoň menší továrna na čipy by se do areálu Třineckých železáren vešla. Pokud budeme průmyslu dál „pomáhat“ jako dosud, možná tam bude brzy místa dost.

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Autor článku Ondřej Dolejš
Ondřej Dolejš

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