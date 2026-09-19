Elon Musk odmítá stát ve frontě na čipy. Postaví největší továrnu na světě

- Terafab má být podle Muskových plánů největší továrnou světa a vyrábět čipy pro auta, roboty i datacentra na oběžné dráze
- První fáze texaského projektu má stát přes 16,8 miliardy dolarů, celý komplex má mít plochu přibližně 9,3 milionu metrů čtverečních
- Do projektu se zapojil Intel, který má přinést zkušenosti s výrobou pokročilých čipů
Samořídící auta, roboti pracující místo lidí a umělá inteligence ve vesmíru mají v Muskových plánech jedno společné: potřebují obrovské množství čipů. Tesla a SpaceX je přitom nakupují od firem, jejichž výrobní kapacity si nemohou libovolně přizpůsobit. Musk tvrdí, že ani dosavadní dodavatelé včetně TSMC, Samsungu a Micronu jeho budoucí poptávku nepokryjí. A tak chce vlastní výrobu.
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Jmenuje se Terafab a Musk ji v březnu představil jako největší továrnu na čipy v historii. Od té doby projekt získal konkrétní texaskou adresu, investiční plán i zkušeného partnera. Pořád je to však sázka na budoucnost, v níž budou Muskovy firmy potřebovat podstatně více výpočetní techniky než dnes.
Továrna, u které je i miliarda málo
Hlavní komplex má vyrůst v texaském Grimes County. Srpnové oznámení projektu počítá s první fází za více než 16,8 miliardy dolarů a s vytvořením 3 000 pracovních míst. Plánovaná plocha celého zařízení dosahuje 100 milionů čtverečních stop, tedy přibližně 9,3 milionu metrů čtverečních. Musk přitom slibuje rovnou největší budovu na Zemi.
Terafab Texas will be the largest and most valuable building on Earth by far.
And it will be stunningly beautiful. pic.twitter.com/4NweOqTL7y
— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2026
Pod jednou střechou chce Terafab spojit výrobu výpočetních čipů a pamětí s jejich pokročilým pouzdřením. To poslední zní jako závěrečné balení do krabičky, ve skutečnosti však umožňuje těsně propojit výpočetní čipy s pamětí. Data mezi nimi pak mohou proudit dostatečně rychle, aby výpočetní část zbytečně nečekala.
Z pohledu Tesly a SpaceX dává taková ambice smysl. Vlastní výrobu by mohly přizpůsobovat potřebám svých produktů a získat větší kontrolu nad dodávkami. Současně by na sebe ale převzaly starosti, které dosud z velké části řešili jejich výrobní partneři. Vlastní továrna je velmi drahý způsob, jak přestat čekat na cizí kapacitu.
Čipy pro roboty. A pak ještě o kus výš
Čip AI5 má pomáhat s řízením vozů Tesla a fungováním humanoidního robota Optimus. AI6 je rovněž určený pro robotiku. Tyto čipy mají strojům umožnit zpracovávat informace o okolí a reagovat na ně.
Pro kosmické použití je určený čip D3. Musk totiž počítá také s datacentry na oběžné dráze, kde by běžely úlohy umělé inteligence. Terafab má dodávat hardware i pro tuto zatím plánovanou infrastrukturu. Na webu projektu se proto vedle továrny objevuje rovnou vize galaktické civilizace. Na jednu texaskou továrnu je to docela velké poslání.
Počítače na oběžné dráze by napájely solární panely a rozšiřování datacenter by nebylo přímo vázané na kapacitu pozemní elektrické sítě. Jenže do vesmíru je potřeba dopravit také vybavení pro napájení a chlazení počítačů.
Ve vakuu chybí vzduch, který by odváděl teplo od zařízení. Družice musí teplo odvést k povrchu a vyzářit do okolí. Vybudování a provoz kosmického datacentra proto představují další velký úkol vedle samotné výroby čipů.
Intel dodá zkušenosti, výrobu bude potřeba vyladit
Intel se k projektu připojil jako partner a přináší zkušenosti s návrhem, výrobou i pouzdřením čipů. Musk navíc oznámil, že plánuje využít připravovaný výrobní proces Intel 14A.
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Čipy vznikají na křemíkových deskách zvaných wafery a i nepatrná výrobní chyba může čip znehodnotit. O nákladech proto výrazně rozhoduje podíl funkčních čipů, tedy výtěžnost: čím více kusů se vyřadí, tím dráž vyjdou ty použitelné. Musk tak může získat vlastní zdroj čipů, který ho při špatně zvládnuté výrobě bude stát víc než nákupy od dodavatelů. Právě tady budou zkušenosti Intelu zásadní.
Tesla zároveň připravuje menší výzkumnou továrnu u svého areálu Giga Texas v Austinu. Musk ji popsal jako projekt zhruba za 3 miliardy dolarů, s kapacitou řádově několika tisíc waferů měsíčně. Sloužit má hlavně ke zkoušení nových nápadů ve výrobě.
Úspěšný Terafab by posílil americkou výrobu pokročilých čipů a mohl snížit závislost Tesly a SpaceX na asijských dodávkách. Obě firmy by získaly větší kontrolu nad součástkami pro své další produkty. Tak obrovská továrna se jim ale vyplatí jen tehdy, když její kapacitu skutečně využijí. Musk tedy sází dvakrát: že zvládne jejich výrobu a že jeho firmy budou potřebovat tolik čipů pro auta, roboty a kosmická datacentra, aby obří továrnu vytížily.
A jestli chce Evropa zůstat konkurenceschopná, alespoň menší továrna na čipy by se do areálu Třineckých železáren vešla. Pokud budeme průmyslu dál „pomáhat“ jako dosud, možná tam bude brzy místa dost.