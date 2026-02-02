Nečekané rozhodnutí Elona Muska: oblíbené Tesly končí, aby uvolnily místo robotům

- Elon Musk rozhodl o ukončení výroby dvou modelů vozidel Tesla
- Škrty odnesly vozy Tesla Model S a Tesla Model X
- Od druhého čtvrtletí se místo nich budou vyrábět roboti
Automobilka Tesla patří mezi průkopníky v oblasti elektromobility. Není ovšem velkým tajemstvím, že už delší dobu se Tesla potýká s problémy, v jejichž důsledku klesá cena akcií. Majitel a miliardář Elon Musk usilovně přemýšlí, jakým způsobem Tesle pomoci, včetně například sloučením s jiným podnikem jako SpaceX, nicméně v mezičase nepřehodnocuje své ambiciózní plány. K těm patří i dříve představený humanoidní robot Tesla Optimus, kterého se Musk rozhodně nechce vzdát.
Konec dvou ikonických modelů
K prvnímu kroku se Elon Musk rozhodl již nyní – Tesla ukončí výrobu modelů S a X ve druhém čtvrtletí roku 2026. O zrušení výroby se excentrický miliardář poprvé zmínil až během hovoru s investory k příležitosti oznámení finančních výsledků. V praxi to znamená konec pro dva původní vlajkové modely elektromobilů Tesly. Musk zároveň uvedl, že důvodem pro zrušení výroby těchto vozů je uvolnění prostoru v továrně Tesly ve Fremontu pro výrobu humanoidních robotů Optimus.
„Je čas ukončit výrobu vozidel Model S a X, protože se přesouváme do budoucnosti založené na autonomii,“ uvedl Musk. „Pokud tedy máte zájem o koupi Modelu S a X, nyní je ten správný čas si jej objednat.“ Model S je luxusní sedan společnosti Tesla, který byl poprvé uveden na trh v roce 2012, zatímco Model X je SUV s křídlovými dveřmi, které bylo představeno v roce 2015. Prodej obou vozidel neustále klesá, protože společnost přesunula svou pozornost na modely Model 3 a Model Y určené pro masový trh.
V roce 2025 prodala Tesla 50 850 „ostatních modelů“, což je kategorie zahrnující modely S, X a Cybertruck. To představovalo meziroční pokles prodeje o 40,2 %. Musk se pokouší transformovat Teslu z automobilové společnosti na firmu vyrábějící samořídící auta a humanoidní roboty. Přechod je ovšem obtížný a Tesla ve čtvrtém čtvrtletí zaznamenala 61% pokles zisku. Musk přesto podstupuje velké riziko tím, že ukončuje výrobu Modelů S a X. Ty sice nebyly tak populární, ale pomohly společnosti etablovat se jako silný konkurent v segmentu luxusních vozů.
Mimochodem, i Cybertruck je na území USA poměrně slušný propadák. Předpoklad automobilky bylo prodávat přes 500 tisíc kusů ročně, nicméně za rok 2025 jich ve Spojených státech prodala pouze něco málo přes 20 tisíc. Překvapivým zachráncem, který by čísla letos mohl navýšit, je Blízký východ, především pak Spojené arabské emiráty, kam Tesla začala Cybertrucky dodávat a překvapivě je zde po nich poměrně velká poptávka. Ne však kvůli praktičnosti, ale kvůli statusu.