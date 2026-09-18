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Dokonalá kopie: nová nadstavba od Honoru je k nerozeznání od iOS 27

Marek Bartík
Marek Bartík 18. 9. 18:00
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Operační systém Honor MagicOS 11
  • Společnost Honor představila nové uživatelské rozhraní pro Android 17 – Magic OS 11
  • Na domovské obrazovce, v navigačních lištách, v rychlých nastaveních i všude jinde kopíruje design Liquid Glass od Applu
  • Očekává se, že se poprvé objeví v řadě Honor Magic 9 ještě v průběhu září

Každý, kdo alespoň po očku sleduje dění v technologickém průmyslu, jistě dávno moc dobře ví, že (nejen) velcí hráči se prakticky neustále navzájem kopírují. Apple si často „vypůjčuje“ funkce od Androidu a následně je vydává za převratné inovace. Výrobci zařízení s operačním systémem od Googlu se naopak často „inspirují“ v oblasti softwaru a designu Applu. Možná ještě o kousek dál nyní zašel čínský Honor, který zkopíroval vzhled iOS 27, tzv. Liquid Glass, tak důkladně, že by jej možná ani designéři z Cupertina na první pohled nepoznali.

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Jako vejce vejci…

Čínský výrobce novou nadstavu s názvem Magic OS 11 ukázal na své akci Honor Global Developer Conference. Na první pohled to vypadá, jako by společnost pořídila snímek obrazovky z iPhonu a požádala své designéry o vytvoření dokonalé kopie. Abychom ale byli spravedliví, tak musíme jedním dechem uznat, že k designu telefonu Honor Magic 9 Pro Max se to bude novinka opravdu dobře hodit.

Honor Magic 9 Pro Max
Honor Magic 9 Pro Max se nápadně podobné jablečné konkurenci

Společnost uvádí, že veškeré designové prvky vytvořila pomocí vlastních architektur Luminous a Hummingbird s cílem optimalizovat uživatelské rozhraní a výkon. Navzdory všem těm grafickým efektům v čele s odrazy světla a průhlednými prvky mají být animace v Magic OS 11 až o 20 % rychlejší než u předchůdce.

S aktualizací nicméně přichází také několik působivých nových funkcí. Vylepšený asistent Yoyo AI údajně zvládne více než 1 000 scénářů a dokáže spolupracovat s více než 10 000 službami umělé inteligence třetích stran. Je však třeba mít na paměti, že většina těchto AI funkcí bude pravděpodobně k dispozici pouze v domovské Číně.

Kouzelné vychytávky

Magic OS 11 přichází také s funkcí Storage Space 2.0, která uživatelům pomůže ušetřit místo v telefonech. Honor tvrdí, že novinka nabízí bezeztrátovou kompresi dat a dokáže uvolnit až 60 GB úložného prostoru. Aktualizace rovněž přidává sdílení souborů mezi zařízeními a propojení mezi zařízeními od Honoru s produkty jiných značek.



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Magic OS 11 dokáže synchronizovat hovory, zprávy a oznámení mezi telefony Honor a iPhony či hodinkami Apple Watch. Dále podporuje sdílení fotografií a videí jedním klepnutím se zařízeními od značek Apple, OPPO, vivo a Xiaomi.

 

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Zdroj článku
Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

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