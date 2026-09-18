Dokonalá kopie: nová nadstavba od Honoru je k nerozeznání od iOS 27

- Společnost Honor představila nové uživatelské rozhraní pro Android 17 – Magic OS 11
- Na domovské obrazovce, v navigačních lištách, v rychlých nastaveních i všude jinde kopíruje design Liquid Glass od Applu
- Očekává se, že se poprvé objeví v řadě Honor Magic 9 ještě v průběhu září
Každý, kdo alespoň po očku sleduje dění v technologickém průmyslu, jistě dávno moc dobře ví, že (nejen) velcí hráči se prakticky neustále navzájem kopírují. Apple si často „vypůjčuje“ funkce od Androidu a následně je vydává za převratné inovace. Výrobci zařízení s operačním systémem od Googlu se naopak často „inspirují“ v oblasti softwaru a designu Applu. Možná ještě o kousek dál nyní zašel čínský Honor, který zkopíroval vzhled iOS 27, tzv. Liquid Glass, tak důkladně, že by jej možná ani designéři z Cupertina na první pohled nepoznali.
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Jako vejce vejci…
Čínský výrobce novou nadstavu s názvem Magic OS 11 ukázal na své akci Honor Global Developer Conference. Na první pohled to vypadá, jako by společnost pořídila snímek obrazovky z iPhonu a požádala své designéry o vytvoření dokonalé kopie. Abychom ale byli spravedliví, tak musíme jedním dechem uznat, že k designu telefonu Honor Magic 9 Pro Max se to bude novinka opravdu dobře hodit.
Společnost uvádí, že veškeré designové prvky vytvořila pomocí vlastních architektur Luminous a Hummingbird s cílem optimalizovat uživatelské rozhraní a výkon. Navzdory všem těm grafickým efektům v čele s odrazy světla a průhlednými prvky mají být animace v Magic OS 11 až o 20 % rychlejší než u předchůdce.
S aktualizací nicméně přichází také několik působivých nových funkcí. Vylepšený asistent Yoyo AI údajně zvládne více než 1 000 scénářů a dokáže spolupracovat s více než 10 000 službami umělé inteligence třetích stran. Je však třeba mít na paměti, že většina těchto AI funkcí bude pravděpodobně k dispozici pouze v domovské Číně.
Kouzelné vychytávky
Magic OS 11 přichází také s funkcí Storage Space 2.0, která uživatelům pomůže ušetřit místo v telefonech. Honor tvrdí, že novinka nabízí bezeztrátovou kompresi dat a dokáže uvolnit až 60 GB úložného prostoru. Aktualizace rovněž přidává sdílení souborů mezi zařízeními a propojení mezi zařízeními od Honoru s produkty jiných značek.
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Magic OS 11 dokáže synchronizovat hovory, zprávy a oznámení mezi telefony Honor a iPhony či hodinkami Apple Watch. Dále podporuje sdílení fotografií a videí jedním klepnutím se zařízeními od značek Apple, OPPO, vivo a Xiaomi.