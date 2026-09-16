Testování je u konce. Řada Galaxy S26 dostává stabilní Android 17 s prostředím One UI 9

- Smartphony řady Galaxy S26 dostávají Android 17 a prostředí One UI 9
- Nový systém vylepšuje schopnosti umělé inteligence, přináší ale i drobné vizuální a funkční změny
Samsung dnešním dnem odstartoval kolotoč aktualizací stávajících smartphonů na aktuální Android 17 a prostředí One UI 9. Tato kombinace debutovala v polovině července v ohebných smartphonech Galaxy Z Flip 8 a Z Fold 8 (Ultra), nyní se začne postupně dostávat do telefonů, které byly představené dříve. Jako první přichází na řadu rodina úřadujících vlajkových smartphonů Galaxy S26.
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Řada Galaxy S26 dostává One UI 9
Majitelé smartphonů Samsung Galaxy S26, S26+ a S26 Ultra měli možnost testovat prostředí One UI 9 již od května letošního roku, a to v rámci oficiálního beta programu. Nyní ale byla vydána ostrá stabilní verze obsahující všechna vylepšení i důležité optimalizace.
One UI 9 přináší mírně upravený design, novinky v oblasti umělé inteligence a vyšší bezpečnost. Funkce Now Nudge například poskytuje proaktivní návrhy podle aktuálního kontextu, Now Brief dovoluje generovat a vytvářet vlastní karty, a nová funkce My FanCam dokáže analyzovat videozáběry a v nich sledovat a oříznout konkrétní osobu.
Roletka s přepínači nastavení dostala čistší a přehlednější podobu, funkce Tap to Share se zase naučila sdílet data přiblížením jednoho telefonu k druhému. Vylepšen byl i Záznamník, který umí přehledně strukturovat záznamy, lépe funguje nástroj pro skenování, který si lépe poradí s pomačkaným papírem. Samsung také vylepšil režim DeX, ve kterém lze nově okna přichytávat k hornímu i spodnímu okraji obrazovky.
Z hlediska bezpečnosti přináší One UI 9 funkci Security Brief, která upozorňuje na malware a označuje bezpečnostní problémy, anebo funkci Privacy Alerts, která slouží pro detekci podvodných hovorů.
Aktualizace smartphonů řady Galaxy S26 na systém One UI 9 startuje v Jižní Koreji, avšak již brzy by měla být dostupná globálně. Následně by se nového systému měly dočkat starší vlajkové a ohebné modely, následně dojde i na levnější telefony z řady Galaxy A.