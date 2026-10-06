OpenAI otestuje v ChatGPT vizuální reklamy už i při generování obrázků

- Test s první skupinou inzerentů odstartuje v USA ještě tento měsíc
- Reklama zůstane oddělená od vygenerovaného obrázku a podle OpenAI neovlivní odpovědi
- Reklamy neuvidí předplatitelé Plus a Pro, bezplatný režim bez inzerce ale podle nápovědy OpenAI omezuje třeba tvorbu obrázků
Vizuální reklamy se v ChatGPT podle pondělního oznámení OpenAI zpočátku objeví při tvorbě obrázků. Test s první skupinou inzerentů začne v USA později tento měsíc.
ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
Reklama zvlášť, test zatím jen v USA
Reklama bude jasně označená a zůstane oddělená od obrázku, který ChatGPT vytvoří. Reklamní obrázky mají podle OpenAI ukazovat inspiraci, použití produktu nebo zážitky, které produkty a služby umožňují. Společnost k tomu ostatně opakuje, že inzerce odpovědi chatbota prý nijak neovlivňuje.
Test se týká zatím jen USA, o nasazení vizuálního formátu jinde oznámení mlčí. Dosavadní reklamy se v ChatGPT ukazují jako sponzorovaný blok pod odpovědí. OpenAI je testuje od února v USA a od 24. srpna běží taky ve 31 evropských zemích včetně Česka, zatím bez personalizace.
Bez reklam za příplatek nebo s nižšími limity
ChatGPT podle OpenAI týdně používá 1,2 miliardy lidí, reklamy ale vidí jen majitelé tarifů Free a Go, takže ani nejlevnější placené předplatné před nimi neochrání. Bez nich zůstávají předplatitelé Plus, Pro, Business, Enterprise a Edu a také účty, které systém považuje za nezletilé.
Bezplatný tarif jde přepnout do režimu bez reklam, jenže podle nápovědy OpenAI přijde o nástroje typu generování obrázků a dostane nižší limity zpráv. Právě obrázky budou prvním místem nového formátu. Obrázky bez inzerce i bez těchto omezení nabídnou z osobních tarifů jen Plus a Pro.
Měření a bezpečí pro inzerenty
OpenAI inzerentům rozšířila měření účinnosti, konverzní data lze nově posílat přes Hightouch, Tealium a LiveRamp. Podle měřicí firmy DV Rockerbox vyšla u WeightWatchers cena za získaného zákazníka z reklam v ChatGPT o 15,3 % nižší než jeho srovnávací hodnota u placeného vyhledávání. Údaj navíc pochází od měřicího partnera a OpenAI ho uvádí bez nezávislého ověření.
Pro inzerenty se chystá také pilotní hodnocení vhodnosti prostředí s firmami DoubleVerify a Integral Ad Science. Nezávislí hodnotitelé mají posoudit, jak OpenAI uplatňuje svá bezpečnostní pravidla, a to bez přístupu k soukromým konverzacím. Reklamy mají zůstat mimo emočně zranitelné a citlivé situace, nápověda jmenuje osobní zdraví, duševní zdraví a politiku. Inzerenti z Česka se mohou hlásit přes samoobslužný Ads Manager, který nápověda pro Česko vede jako dostupný.