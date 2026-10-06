Ušetřete až 12 GB místa: tenhle nástroj z macOS kompletně odstraní Apple Intelligence

- Pro MacBooky vznikl nový nástroj, který vzbudil spoustu pozornosti
- Jmenuje se „RemoveMacAI“ a s jeho pomocí se zcela zbavíte Apple Intelligence
- Tímto krokem lze ušetřit pořádnou porci místa z úložiště počítače
Pokud máte MacBook se systémem macOS Sequoia 15.1 a novějším, který je vybaven odpovídajícím procesorem, můžete používat umělou inteligenci Apple Intelligence. Ne každý ji ale používat chce a u starších verzí macOS to šlo vyřešit jednoduchým přepínačem, který tuto platformu deaktivoval. V rámci nové verze macOS 27 ale Apple tento přepínač odstranil, takže k jednoduché deaktivaci již přistoupit nelze. Šikovná komunita ale našla řešení.
ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
Zbavte svůj MacBook umělé inteligence jednou provždy
Open source nástroj „RemoveMacAI“ vznikl za jediným účelem – s jeho pomocí nejen v systému macOS 27 deaktivujete umělou inteligenci Apple Intelligence, on vám pomůže se této platformy zcela zbavit. Kromě jejího vypnutí totiž odstraní veškeré stažené modely z úložiště počítače a zároveň zabrání tomu, aby byly staženy znovu.
Jde zkrátka o ultimátní nástroj, díky kterému se této platformy nadobro zbavíte. Pro uživatele, kteří Apple Intelligence nepoužívají a používat ani nechtějí, se jedná o skvělého pomocníka, který jim ušetří slušnou část gigabajtů z úložiště jejich laptopu. Tento nástroj pro příkazový řádek se objevil na platformě GitHub a vyvolal jak pozitivní, tak negativní reakce.
Ušetřete značné množství místa na disku
Apple Intelligence zabírá dost místa a uživatelé, kteří ji pomocí nástroje „RemoveMacAI“ odstranili, hlásí výraznou úsporu. Některým tento krok ušetřil i více než 12 GB, což ocení hlavně majitelé základních MacBooků s malým úložištěm. Tento nástroj používá konfigurační profil, který vypne vlastní službu Applu pro správu datových sad a modely odstraní.
Následně upraví nastavení systému tak, aby byly všechny pokusy o opětovné stažení Apple Intelligence přesměrovány na uzavřený lokální port. V podstatě jde o slepou uličku a toto přesměrování zabrání dalšímu stahování. Vše navíc funguje bez vypnutí funkce Ochrana integrity systému (SIP) nebo manuálního mazání souborů.
Je tento nástroj bezpečný?
Ohledně bezpečnosti tohoto nástroje se vedou značné debaty. Faktem je, že některé klíče pro omezení funkcí v konfiguračním profilu, na nichž nástroj závisí, označil Apple v systému macOS 26.4 jako zastaralé. V novém macOS 27 sice stále fungují, dá se předpokládat, že se to v budoucnu změní a s tím bude muset vývojář funkce „RemoveMacAI“ počítat.
Pokud se rozhodnete tento nástroj vyzkoušet, vězte, že sice uvolníte místo v úložišti svého MacBooku, ale logicky přijdete o všechny funkce spojené s Apple Intelligence. K dispozici je ale i reverzní příkaz, který vše uvede do původního stavu a veškeré AI funkce obnoví. Kompletní informace o tomto nástroji i návod, jak ho použít, najdete na platformě GitHub.