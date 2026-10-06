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Ušetřete až 12 GB místa: tenhle nástroj z macOS kompletně odstraní Apple Intelligence

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 6. 10. 15:00
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Apple Intelligence
  • Pro MacBooky vznikl nový nástroj, který vzbudil spoustu pozornosti
  • Jmenuje se „RemoveMacAI“ a s jeho pomocí se zcela zbavíte Apple Intelligence
  • Tímto krokem lze ušetřit pořádnou porci místa z úložiště počítače

Pokud máte MacBook se systémem macOS Sequoia 15.1 a novějším, který je vybaven odpovídajícím procesorem, můžete používat umělou inteligenci Apple Intelligence. Ne každý ji ale používat chce a u starších verzí macOS to šlo vyřešit jednoduchým přepínačem, který tuto platformu deaktivoval. V rámci nové verze macOS 27 ale Apple tento přepínač odstranil, takže k jednoduché deaktivaci již přistoupit nelze. Šikovná komunita ale našla řešení.

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Zbavte svůj MacBook umělé inteligence jednou provždy

Open source nástroj „RemoveMacAI“ vznikl za jediným účelem – s jeho pomocí nejen v systému macOS 27 deaktivujete umělou inteligenci Apple Intelligence, on vám pomůže se této platformy zcela zbavit. Kromě jejího vypnutí totiž odstraní veškeré stažené modely z úložiště počítače a zároveň zabrání tomu, aby byly staženy znovu.

Apple Intelligence na počítači MacBook
Apple Intelligence na počítači MacBook

Jde zkrátka o ultimátní nástroj, díky kterému se této platformy nadobro zbavíte. Pro uživatele, kteří Apple Intelligence nepoužívají a používat ani nechtějí, se jedná o skvělého pomocníka, který jim ušetří slušnou část gigabajtů z úložiště jejich laptopu. Tento nástroj pro příkazový řádek se objevil na platformě GitHub a vyvolal jak pozitivní, tak negativní reakce.

Ušetřete značné množství místa na disku

Apple Intelligence zabírá dost místa a uživatelé, kteří ji pomocí nástroje „RemoveMacAI“ odstranili, hlásí výraznou úsporu. Některým tento krok ušetřil i více než 12 GB, což ocení hlavně majitelé základních MacBooků s malým úložištěm. Tento nástroj používá konfigurační profil, který vypne vlastní službu Applu pro správu datových sad a modely odstraní.

Apple Intelligence – umělá inteligence do Applu
Apple Intelligence – umělá inteligence do Applu

Následně upraví nastavení systému tak, aby byly všechny pokusy o opětovné stažení Apple Intelligence přesměrovány na uzavřený lokální port. V podstatě jde o slepou uličku a toto přesměrování zabrání dalšímu stahování. Vše navíc funguje bez vypnutí funkce Ochrana integrity systému (SIP) nebo manuálního mazání souborů.



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Je tento nástroj bezpečný?

Ohledně bezpečnosti tohoto nástroje se vedou značné debaty. Faktem je, že některé klíče pro omezení funkcí v konfiguračním profilu, na nichž nástroj závisí, označil Apple v systému macOS 26.4 jako zastaralé. V novém macOS 27 sice stále fungují, dá se předpokládat, že se to v budoucnu změní a s tím bude muset vývojář funkce „RemoveMacAI“ počítat.

Přehled Apple Intelligence a Siri AI
Přehled Apple Intelligence a Siri AI

Pokud se rozhodnete tento nástroj vyzkoušet, vězte, že sice uvolníte místo v úložišti svého MacBooku, ale logicky přijdete o všechny funkce spojené s Apple Intelligence. K dispozici je ale i reverzní příkaz, který vše uvede do původního stavu a veškeré AI funkce obnoví. Kompletní informace o tomto nástroji i návod, jak ho použít, najdete na platformě GitHub.

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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