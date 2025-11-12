Mají Macy s čipem M1 smůlu? Apple vyvolal paniku kolem podpory Apple Intelligence

- Apple upravil stánky týkající se podpory zařízení Apple Intelligence
- V americké verzi omylem odstranil podporu zařízení s čipsetem M1
- Podle všeho se ale jedná jen o chybu
Umělá inteligence z Cupertina s názvem Apple Intelligence má v současné době svých problémů dost, nicméně nyní se Applu podařilo pořádně vyděsit uživatele starších zařízení, kteří by snad v budoucnu chtěli plnohodnotnou verzi AI využívat. Řeč je o majitelích zařízení s procesorem M1, který je první generací vlastního čipsetu vyvinutého plně pod taktovkou Applu, jež nahradil řešení od Intelu. Apple Intelligence slibovala kompatibilitu i s těmito zařízeními, avšak americká verze stránek Applu provedla úpravu, která mnoho lidí nepotěšila.
Apple omylem vyděsil řadu uživatelů
Americká verze webové stránky Apple Intelligence byla nenápadně aktualizována tak, aby jako modely počítačů Mac podporující AI funkce uváděla „M2 nebo novější“, čímž nahradila dlouhodobý požadavek „M1 a novější“. Regionální verze, včetně stránek pro Spojené království a Kanadu, však nadále uvádějí, že Mac s procesorem M1 je kompatibilní s Apple Intelligence. Mezitím stránka podpory Apple s názvem „Jak získat Apple Intelligence“ ze dne 10. listopadu stále uvádí „Mac s procesorem M1 nebo novějším“ v požadavcích na zařízení.
Při pohledu na rozdíl mezi aktuální verzí webové stránky a archivovaným snímkem ze 6. listopadu to vypadá, že Apple úmyslně změnil požadavky u Apple Vision Pro z „M2“ na „M2 nebo novější“, aby reflektoval nedávné uvedení nové verze Vision Pro s čipem M5. Kdokoli však tuto úpravu provedl podle všeho omylem změnil také Mac v seznamu na „M2 nebo novější“. Jedním z vodítek toho, že se jedná o neúmyslnou chybu je skutečnost, že Apple nikdy nevydal iMac s čipem M2.
Apple podle všeho nijak nezměnil svou politiku a neomezil dostupnost Apple Intelligence pro první generaci zařízení s čipsetem M1 a nejspíše se jedná jen o chybu. Funkce umělé inteligence Apple Intelligence se postupně začínají mezi uživateli šířit od záři 2024, přičemž Apple stále ještě musí splnit řadu slibů, které v té době svým zákazníkům dal – ten největší je bezpochyby inteligentnější Siri, jež by měla dorazit začátkem příštího roku.