Systém Windows 11 slaví 5 let. Microsoft na zítřek chystá velkou keynote o jeho budoucnosti

- Tento týden oslavil systém Windows 11 pět let svojí existence
- Microsoft má na zítřek naplánovanou keynote, která se bude věnovat jeho blízké budoucnosti
- V hlavní roli mají být osobní superpočítače s vysokým AI výkonem
Operační systém Windows 11 v tomto týdnu oslavil 5 let svojí existence – jeho ostrá verze byla oficiálně uvolněna 5. října roku 2021. I když by se dalo předpokládat, že je pomalu načase představit nástupnickou verzi (Windows 12?), Microsoft se zřejmě zatím k takovému kroku nechystá. Naopak. Na zítřek má naplánovanou tiskovou konferenci, na které se bude mimo jiné věnovat právě budoucnosti Windows 11.
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Co přinese zítřejší keynote?
Microsoft v posledních letech tiskové konference poněkud zanedbával a většinu hardwarových i softwarových novinek představoval pouze na webu. Na zítřek však svolal svoje nejlepší mozky, aby prezentoval novinky v oblasti systému Windows, v rodině počítačů Surface a v neposlední řadě v odvětví umělé inteligence.
Hlavní role zítřejší keynote bude pravděpodobně patřit platformě Nvidia RTX Spark, kterou reprezentuje supervýkonný ARMový čip připravený na éru umělé inteligence.
Co je NVIDIA RTX Spark?
NVIDIA RTX Spark je nový ARMový SoC, respektive „superchip“, určený pro počítače s Windows 11.Místo tradiční kombinace samostatného procesoru a dedikované grafické karty integruje do jednoho řešení procesor NVIDIA Grace, grafiku NVIDIA Blackwell RTX a jednotnou paměť s velmi vysokou kapacitou.
V nejvýkonnější variantě nabízí 20jádrový NVIDIA Grace CPU, Blackwell RTX GPU s 6 144 CUDA jádry, Tensor Cores páté generace a až 128 GB LPDDR5X jednotné paměti. CPU a GPU jsou propojené prostřednictvím technologie NVLink-C2C. Maximální AI výkon dosahuje 1 petaflopu při výpočtech FP4.
Důležité je tady právě slovo jednotná. Procesor a grafická část nemusí pracovat s oddělenou systémovou RAM a grafickou VRAM, ale mohou využívat společný paměťový prostor. Princip tedy trochu připomíná například architekturu Apple Silicon, i když technologicky jde samozřejmě o zcela odlišné řešení.
RTX Spark navíc není jen platforma pro AI. GPU podporuje ray tracing, technologie DLSS, NVIDIA Reflex, G-SYNC a celý ekosystém CUDA a NVIDIA Studio. NVIDIA pro notebookové varianty uvádí TDP v rozmezí 45 až 80 wattů. To poslední je důležité. RTX Spark nemá být jen další NPU, která urychlí několik funkcí umělé inteligence ve Windows. NVIDIA se tak snaží nabídnout kompletní výpočetní platformu schopnou zastat úlohu CPU, výkonné grafiky i AI akcelerátoru.
boxíku
Microsoft tento čip umístil do svého počítače Surface Laptop Ultra, který byl poodhalen letos v červnu. Právě zítra by mělo dojít k jeho kompletnímu představení – dozvědět bychom se měli nejen kompletní hardwarovou specifikaci, ale také dostupnost, cenu a scénáře, pro které je tento stroj určený.
Podle redakce Windows Central hodlá Microsoft na počítači Surface Laptop Ultra prezentovat nové schopnosti systému Windows 11, především v oblasti agentické workflow. Redmondští chtějí na kombinaci supervýkonného počítače a nových schopností systému Windows nalákat zpátky vývojáře, kteří v posledních letech konvertovali k Applu.
Novinky v systému Windows
Tyto novinky nejvíce ocení vývojáři a tvůrci obsahu, ovšem ochuzeni bychom neměli být ani o novinky pro běžné spotřebitele. Microsoft by například mohl prezentovat výsledky v iniciativě Windows K2, v rámci které redmondští v letošním roce ladili, optimalizovali a opravovali systém Windows 11.
Windows Central zmiňuje i možné oznámení nových funkcí jako je například ovládání systému Windows přirozeným jazykem. Dojít by mělo i na rozšíření frameworku WinUI na klíčová místa v systému, např. do nabídky Start, Průzkumníka souborů apod.
Tisková konference Microsoftu se fyzicky odehraje v San Franciscu, je však připraven stream, který začne v 19:00 našeho času.