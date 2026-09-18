Češi vymysleli pípu na baterii: Durvag Settler V1 je světový unikát

- Češi jsou národem pivařů a svůj milovaný mok si nedáme odepřít nikde
- Domácí výčep, lidově pípa, je dnes zcela běžný doplněk každého většího grilování
- Ne všude jej ale lze použít a právě proto vznikl nápad na výčep poháněný bateriemi
Když si chcete užít dokonale vychlazené pivo, domácí výčep je nejlepší možné řešení. Jenže co když vyrážíte někam mimo civilizaci, kde není elektřina? Můžete vzít zavděk lahvovým pivem nebo plechovkami, ale točené je točené a udržet pivo ve skle nebo hliníku ideálně vychlazené také není bez lednice nic snadného. Bateriový výčep Durvag Settler V1 všechny tyto problémy velmi elegantně řeší.
ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
Studené pivo vždy a všude
Asi není s podivem, že se nápad na pípu poháněnou vestavěnou baterií, která ke svému provozu nevyžaduje připojení do sítě, zrodil v Česku. Ostatně, jsme národem pivařů a dobře vychlazený půllitr si dáme s radostí ke každé příležitosti. Firma Durvag svůj bateriový výčep vyvíjela po dobu dvou let a jedná se o řešení, které je ojedinělé a nikdo jiný na světě ho nenabízí.
Jedná se v podstatě o domácí pípu, která ale ke svému provozu nepotřebuje elektřinu a vystačí si s vestavěnou baterií. To výrazně rozšiřuje možnosti jejího použití a také usnadňuje provoz. S rozměry 44 × 40 × 24,5 cm a hmotností 17 kg to není žádný prcek a tato velikost víceméně odpovídá tradičnímu výčepu s elektrickým pohonem. Konstrukce se může pochlubit odolností vůči vodě.
Výčep do divočiny
Bateriová pípa Settler V1 bude ideální například na víkendový rybolov s přáteli nebo na nějakou větší akci na chatě uprostřed ničeho, kde není možnost zapojení elektřiny. Výčep funguje na tradičním principu, takže je vybaven kompresorem s maximálním tlakem 5 barů, který udržuje tlak v sudu a stará se o vytláčení piva do výčepu. V případě potřeby lze ale připojit i externí CO₂.
Pípa je kompatibilní s tradičními KEG sudy a samotné narážení probíhá pomocí rychlospojky o rozměru 9,5 mm. Ze sudu, respektive hlavice bajonetu, vedou do výčepu dvě hadice – jedna tlačí do sudu vzduch a pomocí druhé proudí ze sudu do výčepu pivo, které se nachlazuje už během cesty do zařízení. Chlazení je průtokové a prvotní nachlazení sudu na ideální teplotu zabere 30 až 40 minut.
Výkon, výdrž a ovládání
Na horní straně výčepu Settler V1 se nachází malý displej, na kterém se dozvíte informace o teplotě, tlaku, stavu baterie i množství piva v sudu, což se určitě bude hodit. Chlazení piva je energeticky poměrně náročný proces, a proto je tento výčep osazen baterií o kapacitě 48 000 mAh, která by měla zaručit výdrž po dobu až 20 hodin, a to včetně prvního nachlazení sudu.
Takto obří akumulátor samozřejmě není možné nabíjet nabíječkou od telefonu – výčep je koncipován na příkon až 300 W a v tomto případě potrvá jeho nabití na plnou kapacitu 2 hodiny. Co se týče výkonu, tak při provozu na baterii zvládne Settler V1 načepovat 24 piv za hodinu, ale je možné připojit ho do sítě, a v tomto případě zvládne za hodinu 40 půllitrových piv.
Settler V1 umí nachladit pivo až na 4 °C a za zmínku stojí i několik dalších zajímavostí. Konstrukce má pogumovanou spodní část, aby byla stabilní na všech površích a v horní části najdete integrované madlo pro snadné přenášení. Na horním panelu jsou pak umístěny dva USB porty, takže si přes výčep můžete pohodlně nabít svůj telefon.
Cena a dostupnost
Bateriový výčep Durvag Settler V1 se aktuálně nachází na platformě Kickstarter a kampaň byla spuštěna 1. září 2026. Cílová částka je nastavena na 50 000 dolarů (zhruba 1 milion korun) a již byla vybrána takřka celá, aktuálně lehce přes 44 tisíc dolarů. Kampaň poběží do 1. října 2026, a pokud bude požadovaná částka vybrána, první zájemci se této pípy dočkají na jaře příštího roku.
Standardní cena tohoto ojedinělého přístroje je 1 290 dolarů, tedy zhruba 33 000 korun včetně DPH, nicméně přispěvatelé na Kickstarteru za něj dají 960 dolarů (24 600 korun včetně DPH). K dispozici jsou samozřejmě i různé balíčky, které zahrnují příslušenství nebo více kusů výčepu za zvýhodněnou cenu. Více informací naleznete na tomto odkazu.