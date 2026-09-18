TOPlist

Sekundární displej pro iPhone 18 Pro: Ugreen odhalil pouzdro s e-ink technologií

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 18. 9. 6:30
1
Pouzdro Ugreen Magic E-ink Screen Case
  • Pro iPhony je tradičně k dispozici obrovské množství různých doplňků
  • Výrobci aktuálně začínají představovat příslušenství k novým iPhonům 18
  • Firma Ugreen ukázala pouzdro pro iPhone 18 Pro (Max) s displejem na zádech

Posteskli jste si někdy po tom, že iPhone nemá na zádech sekundární displej? Pravděpodobně ne, ale pokud byste tento prvek u svého telefonu nutně potřebovali a nechcete přecházet na Android, kde ho několik výrobců nabízí, značka Ugreen má řešení. Tím je nové pouzdro pro iPhone 18 Pro (Max), které má na zádech displej.

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Neotřelá novinka od Ugreenu

Firma Ugreen patří mezi největší výrobce příslušenství k iPhonům a popularita této značky v poslední době výrazně roste. Nabízí kvalitní produkty za vcelku rozumné ceny a často přichází s poměrně neotřelými nápady, jako třeba nyní. Pouzdro se zadním displejem je vcelku ojedinělý počin a Ugreen jím reaguje na rostoucí popularitu tohoto prvku.

Smartphone iPhone 18 Pro
iPhone 18 Pro

Ve světě Androidu najdeme externí displej na zádech u několika telefonů a například Xiaomi z něj udělalo hlavní poznávací znak své vlajkové řady Xiaomi 17. Navíc se k němu vrátí i letos, s novou generací. Pokud chcete displej na zádech svého nového iPhonu 18 Pro (Max), musíte sáhnout po příslušenství od výrobců třetích stran a právě tím je pouzdro od Ugreenu.



Náhled všech barev chytrého telefonu Apple iPhone 18 Pro (Max)



Nepřehlédněte

iPhone 18 Pro (Max) je tady! Apple slibuje lepší foťák, výkon a hlavně výdrž

Pouzdro s e-ink displejem

Toto nové pouzdro se jmenuje Magic E-ink Screen Case a jeho displej se spoléhá na e-ink technologii. Samotný displej zabírá jeho velkou část, nachází se v oblasti pod modulem fotoaparátu a vypadá to velmi dobře. Jeho funkčnost je ale bohužel dost omezená. Umí vlastně jen jednu věc a tou je zobrazení fotografií synchronizovaných přes aplikaci v telefonu.

Pouzdro Ugreen Magic E-ink Screen Case
Pouzdro Ugreen Magic E-ink Screen Case

Nic dalšího, jako třeba možnost použít ho jako hledáček pro focení selfies hlavním fotoaparátem, bohužel neumí. Je to škoda, protože takový styl použití by se přímo nabízel, stejně jako možnost přehrávat na něm třeba videa nebo zobrazit příchozí notifikace. I když tedy vypadá displej na zádech velmi cool, omezení na jednu funkci jej zbytečně degraduje.

Pouzdro Ugreen Magic E-ink Screen Case
Pouzdro Ugreen Magic E-ink Screen Case

Solidní ochrana v barvách iPhonů

Ačkoliv je funkčnost displeje na zádech omezena, obal působí bytelným dojmem a vypadá, že iPhone zvládne ochránit více než solidně. Okolo modulu fotoaparátu je vyvýšený a v rozích konstrukce jsou vzduchové polštářky, které zmírní případný pád na zem. Magic E-ink Screen Case je k dispozici ve stejných barvách, jako nový iPhone 18 Pro (Max) a vstupuje do prodeje v Číně. Zda ho bude možné koupit i jinde, není prozatím jasné.

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Vstoupit do diskuze (1)
Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

Další dnešní články

Apple Watch Ultra 4 a Series 12 s funkcí Připravenost a měřením tepu
Apple Watch dohání konkurenci. Kvůli téhle funkci si ale musíte koupit nové hodinky
Ondřej Dolejš
Ondřej Dolejš O. Dolejš 9:00
0
Sportovní elektromobil StudentCar Titan na premiéře na VŠB-TUO
Studentský elektromobil Titan má za sebou oficiální premiéru. Podívat se na něj můžete i vy
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok včera 20:00
0
HP ZBook Ultra G3a
HP se vysmívá paměťové krizi: nová paměťová stanice ZBook Ultra G3a má 192 GB RAM
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl včera 19:00
0
Far Cry 6
Far Cry 6 za stovku a jedna hra úplně zdarma! Ubisoft slaví kulatiny obřím výprodejem
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík včera 18:00
0

Kapitoly článku