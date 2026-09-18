Sekundární displej pro iPhone 18 Pro: Ugreen odhalil pouzdro s e-ink technologií

- Pro iPhony je tradičně k dispozici obrovské množství různých doplňků
- Výrobci aktuálně začínají představovat příslušenství k novým iPhonům 18
- Firma Ugreen ukázala pouzdro pro iPhone 18 Pro (Max) s displejem na zádech
Posteskli jste si někdy po tom, že iPhone nemá na zádech sekundární displej? Pravděpodobně ne, ale pokud byste tento prvek u svého telefonu nutně potřebovali a nechcete přecházet na Android, kde ho několik výrobců nabízí, značka Ugreen má řešení. Tím je nové pouzdro pro iPhone 18 Pro (Max), které má na zádech displej.
ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
Neotřelá novinka od Ugreenu
Firma Ugreen patří mezi největší výrobce příslušenství k iPhonům a popularita této značky v poslední době výrazně roste. Nabízí kvalitní produkty za vcelku rozumné ceny a často přichází s poměrně neotřelými nápady, jako třeba nyní. Pouzdro se zadním displejem je vcelku ojedinělý počin a Ugreen jím reaguje na rostoucí popularitu tohoto prvku.
Ve světě Androidu najdeme externí displej na zádech u několika telefonů a například Xiaomi z něj udělalo hlavní poznávací znak své vlajkové řady Xiaomi 17. Navíc se k němu vrátí i letos, s novou generací. Pokud chcete displej na zádech svého nového iPhonu 18 Pro (Max), musíte sáhnout po příslušenství od výrobců třetích stran a právě tím je pouzdro od Ugreenu.
Pouzdro s e-ink displejem
Toto nové pouzdro se jmenuje Magic E-ink Screen Case a jeho displej se spoléhá na e-ink technologii. Samotný displej zabírá jeho velkou část, nachází se v oblasti pod modulem fotoaparátu a vypadá to velmi dobře. Jeho funkčnost je ale bohužel dost omezená. Umí vlastně jen jednu věc a tou je zobrazení fotografií synchronizovaných přes aplikaci v telefonu.
Nic dalšího, jako třeba možnost použít ho jako hledáček pro focení selfies hlavním fotoaparátem, bohužel neumí. Je to škoda, protože takový styl použití by se přímo nabízel, stejně jako možnost přehrávat na něm třeba videa nebo zobrazit příchozí notifikace. I když tedy vypadá displej na zádech velmi cool, omezení na jednu funkci jej zbytečně degraduje.
Solidní ochrana v barvách iPhonů
Ačkoliv je funkčnost displeje na zádech omezena, obal působí bytelným dojmem a vypadá, že iPhone zvládne ochránit více než solidně. Okolo modulu fotoaparátu je vyvýšený a v rozích konstrukce jsou vzduchové polštářky, které zmírní případný pád na zem. Magic E-ink Screen Case je k dispozici ve stejných barvách, jako nový iPhone 18 Pro (Max) a vstupuje do prodeje v Číně. Zda ho bude možné koupit i jinde, není prozatím jasné.