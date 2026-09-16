Xiaomi 18 Pro se blíží: upoutávky slibují široké možnosti využití displeje na zádech

- Xiaomi již brzy představí novou rodinu vlajkových smartphonů
- Podle upoutávek se můžeme těšit na nové schopnosti zadního displeje
- Řada Xiaomi 18 Pro by mohla zamířit i na globální trh a je tedy možné, že se objeví i v Česku
Loni představené smartphony Xiaomi 17 Pro a 17 Pro Max přinesly zajímavou novinku v podobě sekundárního displeje umístěného do ostrůvku s fotoaparáty. Čínský výrobce si pro zadní obrazovku vymyslel spoustu funkcí, díky kterým lze minimalizovat potřebu neustále zvedat telefon a kontrolovat hlavní displej. Xiaomi co nevidět představí nástupnickou generaci, která by měla schopnosti zadního displeje ještě rozšířit.
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Xiaomi 18 Pro: zadní displej dostane nové schopnosti
Nová generace vlajkových smartphonů od Xiaomi dorazí ještě do konce tohoto měsíce, pravděpodobně krátce po 22. září, kdy budou představeny nové vlajkové čipsety od Qualcommu – Xiaomi 18 Pro má být vůbec prvním telefonem, který bude pohánět připravovaný Snapdragon 8 Gen 6 Elite Pro. Xiaomi zatím ještě neprozradilo přesný termín odhalení, nicméně na čínských sociálních sítích již zveřejňuje upoutávky, na kterých s předstihem prozrazuje drobné detaily. Poslední upoutávka se týká zadního displeje.
Podle zveřejněného obrázku by měl zadní displej Xiaomi 18 Pro zůstat stejně velký jako u předchozí generace, a to včetně dvou kruhových výřezů pro fotoaparáty. Nové nicméně budou jeho schopnosti – Xiaomi v upoutávce uvádí, že sekundární obrazovka byla vylepšena a že bude všestrannější než u minulé generace. Pravděpodobně se ale bude jednat o softwarová vylepšení.
V doprovodném videu Xiaomi například ukazuje barevně pulsující obrazovku, a v jejím středu čínský nápis, který znamená „generování“. Pravděpodobně se tak můžeme u zadního displeje těšit na integraci umělé inteligence, byť zatím nevíme, v jaké podobě – může se jednat o AI společníka, anebo „pouze“ o inteligentní vrstvu, která například dokáže pro zadní displej vytvářet widgety na míru.
Loňské modely Xiaomi 17 Pro a 17 Pro Max se na náš trh nedostaly, nicméně u jejich nástupců nejsme úplně bez šance – čínský výrobce totiž údajně v nadcházející generaci vynechá vrcholnou variantu Ultra, takže mezeru po ní by mohl zacelit právě „Pro“ varianty.